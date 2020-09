Existuje vícero pokusů zprostředkovat placení kryptoměnami přes standardní platební karty, ale moje osobní zkušenost je ta, že u všech jsem v pořadí a karta zatím nikde. Až donedávna. Narazil jsem totiž na britský start-up Wirex, který se prezentuje jako „krypto přívětivý účet“ a kde jsem o kartu požádal a ona prostě za pár dní přišla.

Různé firmy jdou na placení kryptoměnami různě, a proto mají také některé problém s Visou a Mastercardem a zatím spíše nefungují nebo fungují mimo ČR. Wirex na to jde tak, že karetní asociace podle mě nemůže nic namítat – v rámci mobilní aplikace vidíte klasickou plastovou kartu Visa vedenou v GBP, EUR nebo USD a vedle toho kryptoměnovou peněženku na Bitcoin, Litecoin, Ripple a Ethereum. Jedním klikem můžete zde uložené bitcoiny, litecoiny, XRP, či ethery přeměnit na GBP, EUR nebo USD a kartou pak platíte normální FIAT měnou.

Pokud vás tahle karta zaujala a chcete se dozvědět všechno o jejím objednání, aktivaci, placení a poplatcích, čtěte dále. Pokud jste nedočkaví, tak k objednávce tudy. :)

Experiment Autor se v rámci experimentu vzdal honoráře. Pokud si kartu Wirex objednáte přes odkaz v tomto článku, dostane drobnou odměnu přímo od Wirexu.

Registrace a objednávka karty

Objednávka karty je snadná a přímočará, vše zařídíte v mobilní aplikaci pro iOS i Android. Nicméně jeden zádrhel se našel. Asi nemusím zdůrazňovat, že když chcete platební kartu, musíte uvést pravdivé údaje a Wirex si vás bude chtít ověřit. A právě u ověření jsem trochu narazil.

Ověření probíhá v mobilní aplikaci a ověřit musíte sebe jako osobu a pak také vaši adresu. Osobu ověříte ofocením občanky, řidičáku nebo pasu. Adresu chce Wirex ověřit scanem nějakého dokumentu, který není starší tří měsíců a je na něm vidět vaše adresa. Typicky tak jde třeba o bankovní výpis, účet za internet, za elektřinu, za vodu a podobně. A pozor, nesmí to být elektronická verze, chtějí něco, co vám přišlo poštou.

Ve FAQ se dočtete, že doklady mají být úředně přeložené do angličtiny. Naštěstí to není pravda, nic jsem překládat nemusel. Myslím, že s touto podmínkou by se na registraci spousta lidí z neanglicky mluvících zemí vykašlala.

Osobu jsem ověřil přes občanku bez problémů, ale s adresou byl problém:

nemaje žádné papírové faktury, vzal jsem elektronický výpis z banky, jako správný paranoik zamazal pohyby na účtu a poslal. Přišlo zamítnutí, že tam musí být vidět pohyby peněz (takže elektronická verze asi nevadí?). odeslal jsem elektronický výpis z kreditky Diners Club, kde bylo pár pohybů, a spoléhal na to, že známe logo projde v Anglii v pohodě. Přišlo zamítnutí, že výpis nemůže být elektronický, že to musí být scan papíru. vytiskl jsem elektronický výpis z kreditky, ofotil ho a odeslal. Taky to neprošlo.

Takže jsem zjistil, že kontrolu jen tak nepřevezu, a chvilku jsem přemýšlel, kde bych vzal nějaký papírový doklad. Na nic jsem nepřišel. Banka mi dávno vše posílá elektronicky, účty za vodu a elektřinu přijdou papírově jednou ročně, takže jsou starší než 3 měsíce. Fakturu za internet mám sice měsíčně, ale elektronicky, navíc jsem realisticky vyhodnotil, že z ní stejně nepochopí, že jde o internet, a zase to neprojde.

Napsal jsem tedy na podporu dotaz v tom smyslu, že opravdu nemám žádný papírový doklad a jestli mi poradí, co mám tedy dělat. Ještě jsme dodal, že adresu mají na té občance, která už validací prošla. Obratem mi přišla rada, ať udělám znovu validaci osoby s řidičákem a validaci adresy tou občankou. A voila, mám ověření. Pak už jen stačilo v aplikaci požádat o zaslání karty, zvolit, v jaké měně ji chci (EUR, USD nebo GBP), a těšit se na to, jak Wirex dodrží slib, že ji odešle do 4 dnů. To je mimochodem zásadní rozdíl proti jiným kartám, kde např. u TenX už čekám asi půl roku a u Monaca (nově Crypto.com) podobně.

Unboxing karty Wirex

Balíček s kartou dorazil asi za týden obyčejnou poštou do schránky. Vzhledem k tomu, že karta není aktivní, není třeba ji posílat nějak složitě do vlastních rukou. Zásilka obsahuje pouze pouzdro s kartou a stručné instrukce, kde a jak kartu aktivovat.

Aktivace karty

Aktivace karty probíhá opět přes mobilní aplikaci. Po přihlášení zvolíte, že chcete aktivovat kartu, a následně jste vyzvání k jejímu umístění do zorného pole foťáku, čímž aplikace zkontroluje, že máte u sebe opravdu kartu, kterou se pokoušíte aktivovat. Za třicet vteřin máte hotovo. Aplikace vám ještě nabídne, abyste se podívali na PIN ke kartě – po zadání CVV2 vám PIN na několik sekund ukáže. PIN si můžete změnit v libovolném bankomatu, který to umí, ale bude vás to stát 0,40 EUR. V aplikaci PIN bohužel změnit nejde.

Nabití karty

Máte několik možností, jak na kartu Wirex dostat (krypto)peníze a začít ji používat k placení:

Pošlete si na ni bitcoiny, litecoiny či ripple ze své peněženky nebo z burzy. V aplikaci vidíte BTC, LTC, XRP a ETH adresu, na kterou si peníze pošlete. Pro účely testu jsem si poslal na Wirex 0,0006 BTC, které se mi válely v jedné polozapomenuté peněžence. Wirex prakticky ihned ukazuje příchozí BTC ve stavu pending, ale logicky je nejde až do potvrzení transakce utratit. Nabijte si FIAT měnu jinou kartou. Kartu nahrajete do aplikace a pak jen dáte pokyn k převodu peněz na Wirex. Vaše karta musí podporovat 3D secure a musíte nabít minimálně 25 EUR. Na kolik vás to vyjde v Kč, záleží na vaší bance. Mě vyšlo s kartou mBank 25 EUR na 646,83 Kč, tj. 1 euro na 25,8732 Kč (11. 7. 2018).

Pokud chcete utrácet kryptoměnu, musíte ji v aplikaci převést na eura, tj. krypto prodat. Opět to zvládnete v aplikaci na pár kliků.

A tady přichází první klíčová otázka – jakým kurzem se kryptoměna prodá? Já jsem dostal 11. 7. v 11:00 hodin kurz 5343,34 EUR za BTC. Kurz je o cca 1,5 % horší, než se v daný okamžik dá získat na burze – Coinmate.io v tu chvíli nabízela kurz 5418 EUR a server Cryptocompare.com ukazoval 5438 EUR. Na burze samozřejmě zaplatíte nějaký drobný poplatek, takže nakonec ten rozdíl bude ještě o něco menší.

Prodej kryptoměn přes Wirex mi přijde celkem OK, provozovatel musí z něčeho žít a třeba krypto směnárny vám dají vetšinou kurz ještě daleko horší.

Placení v obchodě

Takže máme na kartě peníze a jde se platit. Co se tak dá napsat o platbě kartou? Přiložíte ji k terminálu a je zaplaceno – karta je samozřejmě bezkontaktní a ani při prvním použití nechce PIN. Nás bude ohledně placení zajímat hlavně to, jakým kurzem se přepočtou eura na koruny.

Notifikace platby

Platil jsem za oběd 120 Kč a Wirex mi odečetl 4,65 EUR. To znamená, že jsem dostal kurz 25,81 za EUR, což byl v ten okamžik prakticky stejný kurz, jako nabízí dle kurzovního lístku zde na Měšci pro prodej valut směnárna Exchange, která u kurzu VIP udává 25,80 Kč/EUR. Všechny banky by mi za euro daly výrazně méně a snad nejhorší kurz byl u UniCredit, kde bych dostal za euro jen 24,62 a oběd by mě tak vyšel na 4,87 EUR.

O platbě kartou okamžitě informuje notifikace na mobilu.

Placení na internetu

Kartou jsem bez problémů zaplatil na českém webu s těmito poznatky:

karta Wirex nemá 3D secure, platba proběhne okamžitě bez jakéhokoliv ověření

za platbu jsem nedostal cashback, což mě přimělo číst podrobně pravidla a na internetové platby se opravdu neposkytuje

The Wirex Cryptoback™ program is available only on in-store payments and excludes online payments and ATM withdrawals, peer-to-peer fund transfers, tax payments and any transactions that are not in-store purchases.

0,5 % cashback z každé platby

Dnes už v Česku prakticky neexistují karty, které by měly rozumný cashback. Kde jsou ty časy, kdy Citi vracela 2 % bez podmínek. V současnosti jsou cashbacky různě omezené jen na některé obchody, jen na internet, neplatí na internet, maximálně 500 Kč měsíčně apod. Wirex vrací 0,5 % na všechny platby v kamenných obchodech bez složitých podmínek (drobná podmínka tam je, viz níže). Půl procenta sice není žádný zázrak – protočíte 10 000 Kč a dostanete 50 Kč, ale kouzlo je v tom, že cashback se vyplácí v bitcoinech, takže pokud se naplní předpovědi o ceně BTC ve stovkách tisících USD, může mít dnes vrácených 50 Kč za pár let hodnotu klidně 5000 Kč. A když to náhodou nevyjde, tak o nic nepřijdete – pokud budete platit jinou kartou, nedostanete nic.

I u cashbacku mě samozřejmě zajímal kurz. Z platby za oběd z předchozích odstavců jsem dostal zpět 431 satoshi (= 0,00000431 BTC). 0,5% z 4,65 EUR je 0,02325 EUR, což je kurz 5394,43 EUR za BTC. Na Coimate.io byl v tu dobu kurz pro nákup BTC 5301 EUR, na cryprocompare.com ukazovali 5300,8 za BTC. Bitcoin v cashbacku mě tedy stál nepatrně víc, než by byla cena na burze, ale rozdíl není nijak dramatický (opět nesmíme zapomenout na to, že na burze bych platil ještě poplatek).

Cashback vám zůstává v aplikaci ve „složce“ Cryptoback, nepřipisuje se tedy na bitcoinovou peněženku. Lze ho do ní ale ručně poslat jedním kliknutím a pak už můžete utržené satoshi prodat, poslat do jiné peněženky, poslat někomu jinému atd.

TIP: pokud vám nestačí cashback 0,5 %, zkuste kartu od Crypto.com, který umí až 5 %. Recenze zde na Měšci.

Kurz, poplatky, omezení

V Česku nás samozřejmě zajímá, jaké vznikají používáním karty kurzové ztráty. Na kartu totiž musím dostat eura a ty se mi přepočítávají zpět na Kč, když platím v českém obchodě.

nabití FIAT peněz probíhá kartou, neplatíte za to žádné poplatky ani žádnou zahraniční platbu. Výhodnost záleží čistě na kurzu EUR ve vaší bance, která vám kartu vydala. Nepřijde mi, že bych někde výrazně tratil, jak je vidět z příkladu výše, kdy jsem za EUR dal 25,87 Kč a při platbě za něj dostal 25,81 Kč (obě transakce proběhly v rozmezí cca 24 hod.) Pokud správně počítám, tratím 6 hal. na euro, takže 6 Kč na 100 EUR / 2580 Kč. pokud utrácíte kryptoměnu, zajímá vás kurz, který vám dá Wirex při jejím prodeji. Ani tady nevidím problém. Na burze dostanete lehce více, ve směnárně méně. Kurz Wirexu mi přijde fér.

Jediný poplatek Wirexu, který vás asi bude zajímat, je 1,2 EUR/měsíc za vedení účtu. Pokud ale měsíčně proženete kartou 240 EUR, vrátí se vám poplatek v cashbacku (pohyb kurzu Bitcoinu pro tento účel zanedbávám). Nicméně ani po více jak dvou měsících používání jsem na výpise nenašel stržení tohoto poplatku za vedení účtu. Asi bych nedoporučoval vybírat kartou z bankomatu, protože to vás bude stát v celé Evropě 2,25 EUR.

Aplikace má i své limity, které mají Wirex zjevně chránit před zneužíváním:

poslat pryč z Wirexu můžete max. 10 BTC za den (aktuálně cca 1 500 000 Kč)

z automatu vyberete max. 250 EUR za den

cashback je omezen na max. 50 GBP za den

maximální zůstatek na kartě může být 8000 EUR

Poslední dva body značí, že Lambo si kartou nezaplatíte a nedostanete z jeho ceny zpět několik tisíc. :)

Pojištění

Na můj dotaz, zda jsou vklady pojištěné jako v bance, mi přišla odpověď, ze které plyne, že pojištěné jako vklad v bance to není. Nicméně nějaká pojištění firma má:

Wirex accounts are e-money accounts provided by our EEA partner, Contis Financial Services Limited. Contis' carries business insurance and Wirex also holds numerous types of insurance for FIAT currency held through the app (cyber and professional indemnity insurance being the main insurances), provided by Market International.

Doporučuji tedy používat kartu čistě jako transakční, tj. nabít a utratit. Nenechával bych na ní ležet větší sumu peněz.

Problémy?

Zatím jsem narazil na jeden – karta si neporadila s tankováním u samoobslužného stojanu v Globusu. Asi nezvládá předautorizace (?).

Závěr

Na rozdíl od jiných pokusů o „kryptokarty“ nemusíte na kartu čekat dlouhé měsíce s nejistým výsledkem. Wirex přijde obratem. Zprovoznění je intuitivní a zabere vám pár minut. Z testu plyne, že konverzí na eura a zase zpět nepřicházíte o žádné velké peníze a při běžných částkách to v podstatě nepoznáte.

Kurz pro převod kryptoměn na FIAT je také celkem rozumný a blíží se tomu, co dostanete po odečtení poplatků na burze.

Karta určitě osloví kryptoměnové hračičky, kteří zkouší každou novinku, ale zajímavá může být i pro běžné uživatele, kteří chtějí kryptoměny zkusit, ale nemají odvahu jít pro ně na burzu. Pokud chcete do bitcoinu nenásilně automaticky spořit a vsadit na to, že kurz bude za pár let na deseti- či stonásobku, je Wirex ideální cesta. A kdyby to náhodou s Bitcoinem nevyšlo a jeho kurz skončil na nule, o žádné vlastní peníze nepřijdete.

Tak co, vyzkoušíte Wirex?