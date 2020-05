 »   »  Koronakrize ukrajuje bankám zisky, některým až polovinu

Začátek roku byl pro banky slibně rozjetý, pandemie koronaviru ale zamíchala kartami v jejich neprospěch. Na banky dopadlo mimo jiné vládou nařízené moratorium, které jim ukládá povinnost, aby klientovi, za určitých podmínek a na základě jeho žádosti, umožnily odklad splátek hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na šest měsíců.

Pro banky to znamená dočasný výpadek příjmů a někteří ekonomové už před jeho schválením upozorňovali, že důsledkem bude zastavení či omezení poskytování úvěrů ze strany bank. To se právě nyní děje. Některé banky zpřísnily podmínky pro poskytování hypoték a úvěrů, dívají se přitom i na to, odkud máte příjmy.

Air Bank

Air Bank za první tři měsíce letošního roku vykázala čistý zisk 320,8 milionu Kč, což představuje meziroční pokles o 5 %. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 9 % na 111,4 miliardy korun. Objem úvěrů se zvýšil o 25 % na 58,3 miliardy korun.

Česká spořitelna

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2020 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk ve výši 3,2 miliardy Kč. To znamená meziroční propad téměř o pětinu. Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 6,8 % na 7,8 miliardy Kč. Nárůst byl způsoben rostoucími klientskými úvěrovými obchody a vklady a zvyšováním úrokových sazeb Českou národní bankou v roce 2019 a na začátku roku 2020, uvedla banka. Naproti tomu čistý výnos z poplatků a provizí klesl meziročně o 3,9 % na 2,1 miliardy Kč.

Celková bilanční suma, která představuje součet aktiv nebo pasiv, meziročně stoupla o 15,7 procenta na 1,688 bilionu korun. Vlastní kapitál se zvýšil o jednu miliardu na 9,8 miliardy korun.

Hospodářské výsledky bank za 1. čtvrtletí 2020 Banka Zisk v Kč Meziroční změna Air Bank 320,8 milionu −5 % Česká spořitelna 3,2 miliardy −19,8 % ČSOB 2,1 miliardy −56 % Fio Banka 376,1 milionu +27,7 % Komerční banka 2,7 miliardy −16,3 % Moneta Money Bank 731 milionů −25,6 % Raiffeisenbank 808 milionů −9,3 %

ČSOB

Zisk skupiny ČSOB činil v prvním čtvrtletí letošního roku 2,1 miliardy Kč, což je o 56 % méně než ve stejném období loni. Důvodem poklesu je podle banky snížení ostatních provozních výnosů v souvislosti s přeceněním tržní hodnoty. V meziročním srovnání se projevil i loňský mimořádný výnos z prodeje ČSOB Asset Management. Objem úvěrů i vkladů se meziročně zvýšil.

Banka posílila svoji kapitálovou pozici díky zadržení výplaty dividendy. Podle generálního ředitele Johna Hollowse ČSOB banka v prvním čtvrtletí musela kvůli koronaviru reagovat na situaci, kterou doposud nepoznala.

Fio banka

Zisk Fio banky v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl o 27,7 % na 376, 1 milionu Kč. Banka je pátou největší podle počtu klientů a jedinou z této pětice (ještě sem patří Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Moneta), které zisk rostl. Bilanční suma i objem vkladů bance vzrostl shodně přibližně o 20 %.

Komerční banka

Komerční bance klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 16,3 procenta na 2,7 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy se meziročně snížily o 0,8 % na 5,8 miliardy Kč, přestože objem úvěrů i vkladů rostl. Banka to zdůvodnila nižšími úrokovými maržemi u retailového úvěrování a nižšími výnosy z reinvestovaných depozit. Čisté poplatky a provize se snížily o 5,3 procenta na 1,4 miliardy Kč.

Poté, co představenstvo v březnu navrhlo ponechat celý zisk roku 2019 nerozdělený, v souladu s pokynem České národní banky, odložilo představenstvo také rozhodnutí o dividendě roku 2020 nejméně do letošního října.