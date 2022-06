Konec „výhodných“ telefonických nabídek na cokoli. Od července vás nesmí obtěžovat

Od 1. července 2022 už se nebudete muset obávat při spatření neznámého telefonního čísla displeji vašeho mobilu, že se na druhé straně ozve nacvičený hlas jakési paní nebo pána z call centra, kteří pro vás mají nabídku něčeho jedinečného a neodolatelného. Začne totiž platit nový zákon č. 374/2021 Sb., o elektronických komunikacích.

Od tohoto data už vás tedy nebude smět po telefonu kontaktovat bez vašeho předchozího souhlasu nikdo, kdo by vám chtěl nabízet služby nebo zboží. A nejen to. Nesmí vás už ani jakoukoli písemnou formou, například SMSkou nebo e-mailem, o souhlas se zasláním nabídky nebo možností zavolání vám žádat.

Kdo nesmí použít vaše telefonní číslo?

Po telefonu už se vám nesmí ozvat žádná firma ani fyzická osoba, která získala vaše telefonní číslo z veřejného telefonního seznamu, tedy seznamu, který je veřejně přístupný. Tyto seznamy může vytvářet prakticky kdokoli, kdo je pak umístí do veřejného prostoru, například na webové stránky a podobně.

Do veřejného seznamu se dostanete prostřednictvím svého telefonního operátora, který dále předává telefonní čísla subjektu, jenž vytváří veřejný seznam. Tato čísla předává vždy na žádost a za peníze. Operátor však smí předat jen ta čísla, u kterých účastníci vyjádřili souhlas se zveřejněním a také souhlas s marketingem. Jak už bylo výše řečeno, tyto seznamy může vytvářet prakticky každý, kdo si je chce koupit, a stát nijak tyto tvůrce seznamů nekoriguje.

Doposud platilo pravidlo, tzv. princip „opt-out“, které říkalo, že co není zakázáno, to je povoleno. Tedy pokud výslovně nevyjádříte svůj nesouhlas, je to, jako kdybyste se telefonickým či jiným nabídkám nebránili. S novým zákonem však přichází princip „opt-in“, který říká, že povoleno je pouze to, s čím jednoznačně a prokazatelně souhlasíte.

Pokud vás někdo bude kontaktovat kvůli nabídkám a získá vaše telefonní číslo odjinud než z veřejného (účastnického) seznamu, pak bude muset prokazovat, kde vaše číslo získal a že je oprávněn s ním nakládat ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů.

Co je veřejný (účastnický) seznam? Podle definice zákona o elektronických komunikacích a článku 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES se jedná se o „seznam, jehož účelem je vyhledání podrobného kontaktu o osobě na základě jejího jména nebo případně nezbytně minimálního množství dalších identifikačních prvků“. Tento seznam musí být uveřejněn, tedy dostupný každému, kdo by měl o kontaktní údaje zájem. POZOR! Jako veřejný seznam bude považováno i shromažďování náhodně vygenerovaných telefonních čísel bez jakýchkoli dalších identifikačních údajů, nebo i jen samotné identifikační údaje. Podmínkou však je, že majitelé telefonních čísel či identifikačních údajů nedali souhlas pro kontaktování pro marketingové účely.

Zákaz kontaktování s marketingovými nabídkami se bude vztahovat na naprosto všechny účastníky veřejného seznamu, tedy fyzické i právnické osoby, podnikající i nepodnikající, kteří uzavřeli se svým operátorem smlouvu na poskytování těchto služeb.

Souhlas s marketingem sdělte svému operátorovi

Pokud si však budete přát, aby vás firmy kontaktovaly s marketingovými nabídkami, pak stačí jednoduchá věc: sdělte svůj souhlas vašemu operátorovi. Lze to provést buď přes samoobslužný webový portál každého operátora, nebo osobně na pobočkách. Můžete souhlasit jak se zveřejněním svého telefonního čísla a identifikačních údajů, tak i se zveřejněním údajů pro marketingové účely.

Pro koho změna neplatí?

Zákaz telefonování se vztahuje pouze na marketingové nabídky od firem či osob, se kterými jste doposud neměli nic společného a nikdy předtím jste s nimi o ničem nejednali.





Pokud vám však zavolá váš bankéř, finanční poradce nebo lékař, nepanikařte, rozčilování se není na místě. Podle nového zákona je stále platný vztah firma–klient. Dá se tedy předpokládat, že firma (což může být i váš lékař) má právo pečovat o své zákazníky a seznamovat je s možnostmi, které vám v rámci péče může nabídnout. Nejedná se z jejich strany tedy o „nábor“ nových klientů z veřejných seznamů, ale o péči o stávající zákazníky z vlastní databáze.

Vlastního zákazníka tedy lze oslovit i přesto, že tento zákazník nedal souhlas ke zveřejnění jeho kontaktů v rámci veřejného seznamu nebo k marketingovým účelům.

Dále také změna zákona neplatí pro telefonické průzkumy. I nadále vám tedy může zavolat firma zabývající se například sociologickým průzkumem nebo průzkumem trhu. Takový průzkum však nesmí přerůst tzv. „oslím můstkem“ do nabízení služeb či zboží. Tedy například člověk, který se vás bude ptát na zkušenosti se spotřebitelskými úvěry, vám nesmí zčistajasna začít nabízet výhodný úvěr na pořízení nového auta.

Telefonní čísla z webových stránek firem

Trochu jiná situace nastane, když volající najde vaše kontaktní údaje na vašich webových stránkách. To najde snadno, pokud třeba podnikáte, nebo jste zaměstnáni ve firmě, která vaše služební telefonní číslo uvede na svém webu. V tom případě zdrojem, odkud volající čerpá, není veřejný seznam. Zákonný zákaz kontaktování se pak na tuto situaci nevztahuje a musí se posoudit, k čemu zveřejněné telefonní číslo slouží.

Problém by však nastal, kdyby byla nejprve na uvedený kontakt zaslána zpráva s obchodním sdělením. Bude se to považovat za porušení zákona i v tom případě, pokud půjde jen o dotaz, zda je možné danému člověku (nebo firmě) zavolat. Zákon nerozlišuje, jestli jste fyzická, nebo právnická osoba.





Právě telefonní kontakty z vlastních webových stránek jsou v podstatě jedinou možností, jak vás mohou telemarketéři kontaktovat.

Podle Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) může být typická situace například tato: Firma najde vaše telefonní číslo na vašich firemních stránkách a zavolá.

Do telefonu vám oznámí, že by vás volající rád přidal do vlastní databáze a rád by získal váš souhlas.

Vyjádřit se můžete buď přímo po telefonu, nebo vám volající zašle odkaz, kde si vy jako uživatel nastavíte svůj souhlas, buď obecný, nebo konkrétní, včetně možností volby různých oblastí trhu nebo konkrétních právnických osob, kterým souhlas udělujete.

Co dělat, když máte číslo na webu a nabídkové telefonáty nechcete?

Zcela jednoduše. Úplně postačí, když k telefonnímu kontaktu na webu zřetelně uvedete, že si nepřejete být kontaktováni za účelem telemarketingu. Nebo také můžete napsat, že telefonní číslo je určeno pouze pro vaše zákazníky, stálé dodavatele a podobně.

Totéž můžete udělat i u zveřejněných e-mailových adres. Telemarketéři nesmí použít z veřejných seznamů nejen vaše telefonní čísla, ale také ostatní, v seznamu uvedené kontakty, tedy například e-mailovou adresu. A pokud je vaše e-mailová adresa na vašich webových stránkách, kde jsou rovněž i e-mailové adresy vašich zaměstnanců, platí to samé, co u telefonních čísel. Viditelně na web umístěte sdělení, že vás smí kontaktovat jen zákazníci nebo jiný okruh osob.

Tipy ÚOOÚ: Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu Jestliže se vás někdo zeptá, jestli vás smí v budoucnu kontaktovat za účelem marketingu, vždy odmítněte.

Nikdy nesdělujte své osobní údaje volajícímu, zvlášť když nevíte, kdo vám vlastně volá. Stává se, že volající zná vaše jméno a příjmení, ale začne se vás hned vyptávat na další údaje, jako třeba e-mailovou adresu, adresu bydliště, datum narození a podobně.

volajícímu, zvlášť když nevíte, kdo vám vlastně volá. Stává se, že volající zná vaše jméno a příjmení, ale začne se vás hned vyptávat na další údaje, jako třeba e-mailovou adresu, adresu bydliště, datum narození a podobně. Zjistěte si, kdo vám volá . Zeptejte se na jméno volajícího a název společnosti, ze které volá. Pokud víte, že jste nikde nedali souhlas k marketingovým telefonátům, můžete si stěžovat Českému telekomunikačnímu úřadu.

. Zeptejte se na jméno volajícího a název společnosti, ze které volá. Pokud víte, že jste nikde nedali souhlas k marketingovým telefonátům, můžete si stěžovat Českému telekomunikačnímu úřadu. Když se vám nepovede zjistit, kdo volal, pak se můžete obrátit na svého operátora s žádostí o identifikaci volajícího . Operátor je vám povinen ze zákona vyhovět.

. Operátor je vám povinen ze zákona vyhovět. Poté, když už znáte „pachatele“, který vám volal, napište mu a vzneste námitku proti zpracování vašich osobních údajů . Také ho můžete požádat o informaci, odkud vaše osobní údaje vzal, z jakého zdroje pocházejí. Jestliže se vám odpověď nebude zdát dostatečná, pak se obraťte na ÚOOÚ.

. Také ho můžete požádat o informaci, odkud vaše osobní údaje vzal, z jakého zdroje pocházejí. Jestliže se vám odpověď nebude zdát dostatečná, pak se obraťte na ÚOOÚ. Pokud si budete u ÚOOÚ stěžovat, vždy doložte, kdy byla vaše námitka či žádost správci odeslána, také je dobré přiložit kopii celé komunikace. Velmi důležité je také uvést datum a čas volání, jinak se stížností ÚOOÚ nebude zabývat.

A kdo to všechno bude hlídat?

Dohled nad dodržování zákona o elektronických komunikacích bude mít Český telekomunikační úřad spolu s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Podle zákona může být firmě nebo podnikateli nerespektujícímu nová opatření udělena pokuta až do výše 50 mil. Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.