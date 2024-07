Kompletní sjednání hypotéky online už je na dosah. Schváleno by mělo být za pár dní

Ačkoli řada bank stále nechává finální sjednání hypotečního úvěru výhradně na pobočku, najdou se i takové, jejichž klienti při celém procesu skoro nemusí vytáhnout paty z domu.

Jediným krokem, kvůli kterému musí v těchto případech přezout bačkory, byl vždy podpis zástavní smlouvy kvůli katastru nemovitostí. Tento podpis totiž musí být úředně ověřený. Banky ale pracují na tom, aby se digitálně a zároveň snadno dal podepsat i tento dokument.

Na katastr ne, na pobočku ano

Klienti ČSOB Hypoteční banky už mohou od konce letošního března sice opatřit hypoteční a zástavní smlouvu elektronickým podpisem nejvyšší úrovně. Ale je to možné jen na pobočce. Klient mohou smlouvy podepsat elektronicky v Hypoteční zóně (online prostředí banky pro správu hypoték) prostřednictvím Smart klíče.

Zástavní smlouvu a návrh na její vklad banka odešle na katastr nemovitostí elektronicky za ně. Ušetří tak sice cestu na katastr, ale na pobočku musí (šli by sem ale stejně, právě kvůli podpisu). Podle Martina Vaška, generálního ředitel ČSOB Hypoteční banky, ale díky digitalizaci finálního podpisu banka nebude muset pokaždé tisknout 64 listů papíru u každé smlouvy.





Elektronický podpis za pár dní?

Banka poté s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním spolupracovala na tom, aby bylo možné podepsat hypotéku digitálně i z domova, čímž by se celý proces dovršil tak, že by zde bylo možné hypotéku sjednat kompletně online: Každým dnem čekáme, kdy Bankovní identita, a.s. povolí využívání BankID i pro podpis hypotečních a zástavních smluv. Pak vždy záleží na konkrétní připravenosti každé z bank, zda a kdy se do systému připojí. Za ČSOB Hypoteční banku můžeme říct, že jsme plně připraveni podpis přes BankID začít využívat, řekla nám mluvčí banky Monika Hořínková.

Banka chce služeb bankovní identity využít i pro podpis hypotečních a zástavních smluv spolužadatelů o hypotéku, kteří nejsou klienty ČSOB.

V Hypoteční zóně si mohou klienti nechat hypotéku spočítat, získat garanci sazby a následně zde o úvěr rovnou požádat. Přes rozhraní pošlou do banky i potřebné dokumenty, online může být také čerpání hypotéky. Zároveň sem získávají aktuální informace k hypotéce a upozornění na důležité změny, které se úvěru týkají.

A jak jsou na tom s digitalizací procesu sjednání hypotéky i ostatní banky?

Air Bank se s digitalizací kamarádí dlouhodobě a má u hypoték zvládnuté online procesy podobně, jako ČSOB.

Při autorizované konverzi dochází k převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické (nebo naopak). Právní účinky přitom u nové formy zůstávají zachovány na stejné úrovni, jako byly u té původní před převodem.

I u Air Bank může klient vyřešit katastr na dálku, a to elektronicky/datovou schránkou pomocí autorizované konverze. Tu vyřídíte na Czech Pointu, takže i zde musíte vytáhnout paty z domu a dojít na poštu či úřad, kde je kontaktní místo zřízené. V případě elektronického zaslání za vás vyřídí banka bezplatně podání návrhu na vklad zástavního práva na katastr (platit poplatek katastru za vás samozřejmě nebude). Air Bank toto umožňuje dokonce už několik let.

U Air Bank můžete požádat o hypotéku v mobilní aplikaci i v internetovém bankovnictví. V případě zájmu má banka k dispozici hypotečního experta, který nejistého klienta procesem provede. Ten je pak už průvodcem po celou dobu poskytování hypotéky a s klientem zůstává na dálku v kontaktu. Elektronicky za klienta řešíme i tzv. vinkulaci pojištění nemovitosti. Stejně tak za klienta kompletně zajišťujeme ocenění nemovitostí, které je většinou realizované přímo bankou, dodal Richter, vedoucí hypotečních služeb Air Bank.

Za jak dlouho nabídnou podpis zástavní smlouvy přes BankID i další banky, které mají jinak celý proces sjednání hypoték online, nyní zjišťujeme.

Česká spořitelna nyní v internetovém bankovnictví George umožňuje digitálně namodelovat hypotéku, vypočíst splátky a podat žádost o úvěr (jde i přes webové stránky banky). Dále banka umí digitálně ocenit zastavovanou nemovitost prostřednictvím webového formuláře nebo zaslat zaměstnavateli či jeho účetní webový formulář „Potvrzení o výši příjmu“ (odeslání zpět je opět elektronické).

Přes internetové i mobilním bankovnictví George pak můžete nahrávat dokumenty bance (např. doložit smlouvu o sjednaném pojištění nemovitosti), požádat o změnu dne splácení, změnu účtu pro splácení, změnu výše splátky, avizovat mimořádnou splátku či doplacení nebo zadat příkaz k vyčerpání úvěru. Taky se dá odsud získat potvrzení o zaplacených úrocích u úvěru na bydlení, které předkládají poplatníci, kteří si odečítají úroky od základu daně.

I u Spořky tedy zůstává jediným krokem, kvůli kterému není možné sjednat hypotéku kompletně online, jen podpis zástavní smlouvy kvůli katastru. Mluvčí banky Filip Hrubý ale potvrdil, že banka v současnosti pracuje na tom, aby byl proces sjednání hypotéky plně digitální.

Fio banka zatím hypotéky zdigitalizované nemá. Klienti samozřejmě svou žádost mohou nejprve začít řešit s kolegy hypotečními specialisty na dálku, ale sjednání online jakožto elektronický formulář v bankovnictví nyní nemáme, řekl nám mluvčí Jakub Heřmánek s tím, že až bude Fio hypotéky online nabízet, bude řešit i otázku elektronického podpisu žádosti.

Komerční banka nyní umožňuje online podání žádosti, čerpání hypotéky a dokládání dokumentů. V rámci nové éry hypotečních úvěrů (KB+) ale plánuje postupně proces digitalizovat více. Podle Ondřeje Šuchmana, manažera hypoték, se banka zabývá i digitalizací podpisu zástavní smlouvy.

mBank kromě podpisu žádosti na začátku a smlouvy na konci umožňuje vše online. V případě klasického odhadu je navíc potřeba i fyzická návštěva odhadce u zastavované nemovitosti. Pro byty poskytujeme a doporučujeme využít naše on-line ocenění přes Cenovou mapu, doplnila mluvčí Kristýna Dolejšová.

Oberbank neumožňuje sjednat hypotéku online. Vždy je nutná návštěva pobočky. Snažíme se vycházet našim klientům vstříc v rámci rozšířeného poradenství od 8 do 19 hodin po předchozí domluvě, řekla nám mluvčí Monika Heiserová.

Moneta Money Bank naopak umožňuje sjednat novou hypotéku i refinancování online, včetně podpisu sjednání úvěru s bankou. V některých případech (tam, kde nejde nemovitost ocenit modelem) je ale nutný osobní odhad hodnoty nemovitosti, po kterém se však zbytek procesu opět vrací do online režimu.

Raiffeisenbank v současnosti klientům umožňuje dostat se přes nabídku online ke garanci úrokové sazby. Banka plánuje, že dále umožní online i podání žádosti o úvěr. Podpis smlouvy o úvěru s bankou, stejně jako žádost o čerpání, ale můžete podepsat online.

UniCredit Bank nyní hypotéky online nenabízí. Na webu má banka kalkulačku, přes kterou na sebe můžete ve webovém formuláři nechat kontakt pro bankéře.