Když váš majetek poškodí pád stromu ze sousedního pozemku: Kdo vás musí odškodnit?

Občanský zákoník říká, že odpovědný za škodu je ten, kdo měl nad věcí dohled. Je to vlastník, nebo správcovská firma? Je to nájemce, nebo vypůjčitel, když je věc přenechána někomu jinému do užívání? A co když je objednána údržba, např. kácení stromů či řezání větví? Odpovídá vlastník, nebo sjednaná firma?