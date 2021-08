Kdy po vás mohou chtít u testu na koronavirus příplatky?

Pokud se půjdete nechat otestovat na koronavirus, máte určitý počet testů bezplatně. V současné době platí, že v rámci jednoho kalendářního měsíce máte z veřejného zdravotního pojištění hrazeny 2 PCR testy a 4 antigenní testy.

Platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního testu jsou 3 dny. Může se tak stát, že vám hrazené testy nepokryjí celý měsíc a vy si budete potřebovat na test dojít jako samoplátci. To je samozřejmě možné, ale už za poplatek.

Maximální cenu, kterou si laboratoře a odběrná místa mohou za provedení testu říci, byla znovu zastropována, a to 8. června 2021. Od té chvíle si laboratoře na základě cenového předpisu ministerstva mohou za provedené úkony účtovat maximálně 614 Kč za PCR test, plus 200 Kč za odběr vzorku, a maximálně 201 Kč za antigenní test.

Aktuální maximální ceny za provedení testu na koronavirus Typ testu Cena PCR test 614 Kč + 200 Kč odběr (celkem max. 814 Kč) Antigenní test 201 Kč

Ne vždy ale platí, že je to také částka, kterou za provedení testu na koronavirus zaplatíte. Někdy se můžete setkat s tím, že vás odběr vyjde dráže, než je maximální uvedená částka. Laboratoře si například naúčtují příplatek za vystavení potvrzení o výsledku, za samotný odběr či za poslání SMS s výsledkem.

Poplatek za potvrzení či SMS s výsledkem

Některé laboratoře si současně se snížením maximální možné úhrady začaly účtovat řadu poplatků navíc. Nezaplatíte tedy více za samotný test či odběr, ale zaplatíte za doplňkové služby.

Například za vystavení potvrzení v cizím jazyce, které často budete potřebovat, když se testujete kvůli dovolené. Potvrzení o negativním výsledku v českém jazyce vám totiž v zahraničí vůbec nemusí uznat. Vyžaduje se většinou minimálně anglicky psané potvrzení. Setkat se ale můžete i s poplatkem za e-mailové oznámení výsledku či za oznámení výsledku přes SMS.

Poplatky ano, ale záleží za co

Poplatky, které si laboratoře účtují, mohou být někdy v pořádku, pokud dodrží předepsané nařízení. Regulovanou cenu za provedení PCR a AG testů nelze navyšovat povinnými příplatky. Veškeré nutné náklady činnosti tak musí být již zahrnuty v regulované maximální ceně. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. června 2015, uvedl pro Měšec.cz Martin Novotný, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR.

To znamená, že pokud nějaká laboratoř či odběrové místo nabízejí samoplátcům možnost nechat se otestovat na koronavirus, musí alespoň v jedné variantě nabízet tyto služby za cenu, kterou ministerstvo určilo jako maximální strop. Případně za nižší cenu, ale nikoli vyšší. Pokud se laboratoře rozhodnou nabízet k nim další volitelné zpoplatněné služby, mohou je nabízet pouze za předpokladu, že jejich čerpání je zcela ponecháno na dobrovolném rozhodnutí kupujícího, jinak by se jednalo o porušení cenové regulace, dodává Martin Novotný.

Jinými slovy, laboratoře a odběrná místa si mohou účtovat příplatky za různé nadstandardní služby podle vlastního uvážení. Vždy ale musí nabízet i základní variantu, kdy zaplatíte maximálně částku uvedenou výše v tabulce.

Sdělení výsledku musí být v ceně, potvrzení v angličtině může být za příplatek

V rámci regulované maximální ceny musí být zahrnutý odběr, provedení testu a sdělení výsledku, a to písemně či elektronicky. Zkrátka takovou formou, abyste se s ní mohli následně prokázat. Toto sdělení výsledku nelze povinně zpoplatnit nad rámec regulované ceny, upozorňuje Martin Novotný.

Něco jiného je však potvrzení v cizím jazyce, který je například vyžadován řadou zemí při překročení hranic. Tady jde o speciální formu sdělení výsledku a za to už si laboratoře mohou poplatek naúčtovat. I tady ale můžete ušetřit. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje certifikáty o výsledku posledního podstoupeného PCR a antigenního testu stáhnout zdarma v aplikaci na adrese ocko.uzis.cz, a to v kombinované česko-anglické formě, uzavírá Martin Novotný.

Chtějí po vás peníze navíc? Ptejte se

Pokud se tedy půjdete jako samoplátci nechat testovat na koronavirus, ať už formou PCR, nebo antigenního testování, mějte na paměti, že existují regulované ceny, přes něž laboratoře nemohou jít. V případě, že po vás chtějí zaplatit vyšší částku, ptejte se, co je součástí, za jaké služby navíc si připlácíte. A pokud žádné služby navíc nechcete, trvejte na tom, že chcete využít jen základní variantu, a to tu, která se cenově vejde do limitů stanovených ministerstvem zdravotnictví. Laboratoře a odběrná místa vám musí vyhovět.

A i v případě, že potřebujete například vícejazyčný certifikát, neznamená to nutně, že si budete muset připlatit. V každém případě se dá potvrzení stáhnout na webu Očkovacího portálu občana. A ne všechny laboratoře či odběrná místa si za takové potvrzení účtují peníze. Řada z nich nabízí vytištění tohoto potvrzení bezplatně.