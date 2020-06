Levnější pojistky výměnou za najeté kilometry. Pojišťovny se do novinky moc nehrnou

Zdá se vám, že platíte příliš drahé povinné ručení, a přitom s autem jezdíte jen občas? Tuhle otázku si patrně kladou mnozí řidiči v souvislosti s nedávnou karanténou, protože s autem nejeli i několik měsíců. Za povinné ručení či havarijní pojištění ale většinou zaplatíte stejně, jako by žádná karanténa nebyla.

Co ovlivňuje cenu povinného ručení?

Pojišťovny cenu povinného ručení stanovují na základě několika kritérií. Je to stáří vašeho auta, objem motoru a typ vozidla, dále také váš věk, škodní průběh pojištění a místo trvalého bydliště. Pojišťovna při určování ceny pojištění vždy posuzuje jeho rizikovost.

Při určování míry rizikovosti hraje roli, jestli jste bourali a případně kolikrát, přesněji, zda a kolikrát byla nehoda pojišťovně nahlášena. Čím více jste měli nehod, tím více zaplatíte na pojištění. Mladý řidič má dražší povinné ručení než starší, který jezdí roky bez nehody. Pojišťovny takto zohledňují způsob jízdy a také skutečnost, že u mladého řidiče nelze určit, do jaké míry bude jeho způsob jízdy riskantní a jak je pravděpodobné, že způsobí dopravní nehodu. Místo trvalého bydliště se zohledňuje, protože ve městě dochází kvůli hustotě silničního provozu k nehodám častěji než na vesnici. (Nejdražší povinné ručení mají řidiči v Praze.)

Řidiči z malých obcí bourají méně

Podle statistik také řidiči žijící na venkově jezdí méně než řidiči ve městě a toto v ceně povinného ručení zohledňují všechny pojišťovny. Z dlouhodobých statistik a analýz plyne, že klienti z menších obcí do cca 10 000 obyvatel najezdí ve srovnání s ostatními, podstatně méně kilometrů a evidujeme u nich méně nehod, než je tomu u klientů z měst. Proto má tato skupina klientů u ČPP nižší pojistné, vysvětluje Renata Čapková, tisková mluvčí ČPP, ale nižší pojistné řidiči z menších obcí získají i u ostatních pojišťoven.

Když nejezdíte, dostanete slevu u tří pojišťoven

Počet ujetých kilometrů jako součást rizikových faktorů, které se promítají do ceny pojištění, v současnosti zohledňují tři pojišťovny nabízející povinné ručení. Jde o Allianz pojišťovnu, Pillow pojišťovnu a UNIQA pojišťovnu.

Allianz používá pásma nájezdu

Pokud si sjednáte povinné ručení nebo havarijní pojištění u Allianz, telematickou jednotku si kvůli počítání ujetých kilometrů instalovat nemusíte. Allianz cenu pojištění určuje podle pásma nájezdů. Čím více najezdíte, tím více i zaplatíte. Pro každé pásmo nájezdu má pojišťovna stanovenou cenu, když překročíte horní hranici, automaticky se vám zvýší cena.

Pojišťovna Allianz rozlišuje tato pásma nájezdů:

do 5000 km,

do 7500 km,

do 10 000 km,

do 12 500 km,

do 15 000 km,

do 20 000 km,

do 25 000 km

a nad 25 000 kilometrů. (Nad tuto hranici už se počet ujetých kilometrů nezohledňuje.)

Cenu pojištění ale kromě ujetých kilometrů ovlivňují i další faktory rizikovosti zmíněné v textu, jako je věk řidiče, stáří auta, typ auta a další.

Snažíme se identifikovat motoristy, kteří jsou nejméně rizikovou skupinou. Mezi nimi je totiž mnoho těch, kteří chtějí jen samotné povinné ručení bez dalších přídavků, tedy co možná nejlevnější pojištění. Což lze udělat tehdy, pokud máme k dispozici přesný údaj o tom, kolik daný motorista najezdí se svým vozidlem kilometrů v průběhu jednoho roku, komentuje to Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny.

Pillow počítá i jednotlivé kilometry