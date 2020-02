 »   »  Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu a do kdy ho podat?

Už jsme vás informovali o tom, kdo má povinnost podat přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ. Nyní se zaměříme na zdravotní pojišťovny.

Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu musíte podat v případě, že jste loni alespoň část roku vykonávali samostatnou výdělečnou činnost. Platí to i v případě, že jste neměli žádné příjmy nebo jste měli příjmy do 15 000 Kč.

Důležité termíny

Posledním dnem, kdy je pro OSVČ možné podat přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně, je letos pondělí 4. května. Pokud si daňové přiznání necháváte zpracovat daňovým poradcem, máte na podání přehledu zdravotní pojišťovně čas až do 3. srpna. Musíte o tom však svoji pojišťovnu dopředu informovat, a to nejpozději do 30. dubna.

Povinnost platit zálohy na pojistném neplatí v měsících: a) ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem příjmů. Pojistné za takové měsíce zaplatí formou doplatku. b) ve kterých byla OSVČ po celý kalendářní měsíc uznána neschopnou práce, nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů.

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně máte i v případě, že jste OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání (například pokud vaše roční příjmy z podnikání nepřesáhly 15 000 Kč). Termín je v tomto případě 8. dubna.

Jak přehled vyplnit

Formulář pro vyplnění přehledu získáte na stránkách vaší zdravotní pojišťovny, nebo na serveru Měšec.cz v kategorii Zdravotní pojištění – formuláře. Použitím interaktivního formuláře, který většinu údajů vypočítá za vás, si situaci usnadníte.

V úvodu formuláře zaškrtněte, že podáváte řádný přehled. V prvním oddíle vyplňte své kontaktní a identifikační údaje včetně identifikačního čísla pojištěnce, tedy vaše rodné číslo. Uveďte také číslo bankovního účtu, na které vám zdravotní pojišťovna v případě přeplatku může poslat peníze.

Druhý oddíl vyplňujete v případě, že pro vás v loňském roce nebo jeho části neplatila povinnost platit zálohy na pojistném. Dalším údajem je období, kdy pro vás nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. Ten se nestanovuje z důvodů vyjmenovaných ve druhém boxu tohoto článku. V přehledu zaškrtněte písmeno (je také uvedené v boxu), které se pojí ke konkrétnímu důvodu, proč jste minimální vyměřovací základ stanovený neměli.

Ve třetím oddíle zaškrtněte, jestli máte povinnost podávat daňové přiznání, a případně také pokud využíváte služeb daňového poradce.

Ve čtvrtém oddíle napište do řádku číslo 1 příjmy za loňský rok. Do druhého řádku uveďte výdaje. Oba údaje najdete ve svém daňovém přiznání. Dále doplňte, kolik měsíců jste loni vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, kolik měsíců z toho jste byli pojištěni a kolik měsíců z toho pro vás platil minimální vyměřovací základ. Pokud jste využili interaktivní formulář, zbytek údajů by měl doplnit za vás.

Minimální vyměřovací základ se nestanovuje za měsíce, kdy: a) plátcem pojistného byl i stát; osoby, za které je plátcem pojistného i stát, jsou uvedeny v § 7 odst. 1 zákona číslo 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. nezaopatřené dítě, poživatel důchodu, příjemce rodičovského příspěvku atd.), b) v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance, c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (při odevzdání Přehledu doloží OSVČ tuto skutečnost potvrzením OSSZ), d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání, f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.

V pátém oddíle do řádku číslo 41 uveďte, kolik jste loni celkem zaplatili na zálohách na zdravotní pojištění. Tuto informaci najdete ve vyúčtování za rok 2019, které vám na přelomu ledna a února zaslala pojišťovna. Pokud po vyplnění údajů vyjde na řádku 43 záporná hodnota, musíte zdravotní pojišťovně zaplatit nedoplatek. Pokud bude hodnota kladná, jde o přeplatek, který máte vy u zdravotní pojišťovny.