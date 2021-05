Jak správně pojistit nemovitost?

Je paradoxem, že lidé raději dají více peněz do pojištění svého auta či nemovitosti než do životní pojistky, která jim v případě zdravotních problémů ochrání příjem. To ale není jediný problém. Dalším je, že mnoho z tuzemských nemovitostí je podpojištěno.

Drtivá většina z nás má pojistku na nemovitost, kterou vlastníme. Velkou roli v tom hraje i skutečnost, že pojistit nemovitost je povinné, je-li pořízena na hypoteční úvěr. Trendem je, že se už nespokojíme pouze se základní pojistkou na škody způsobené živelní pohromou, vodovodním potrubím, přepětím či podpětím, ale přibíráme si k němu i krytí méně důležitých rizik.

Co se vše dá zahrnout do pojistné smlouvy na pojištění nemovitosti

hlavní stavba

vedlejší stavby na pozemku

zahradní altán

zahradní kuchyň s grilem

garážové stání

vířivka

sauna

stromy v zahradě a podobně

Pojistit dnes se dá dnes skoro všechno. To „všechno“ ale něco stojí a nemělo by to být na úkor hlavního pojištění, které se v případě pojištění nemovitosti často doplňuje i s pojištěním domácnosti a odpovědnosti všech členů rodiny, včetně domácích zvířat.

Vyznejte se v pojištění nemovitosti a domácnosti Pojištění nemovitosti se vztahuje se na stavbu jako takovou. To jsou: veškeré stavební součásti,

zdi,

střechy,

sklepy. Jsou to ale i související součásti, jako jsou: bazény,

garáže

nebo skleníky. Pojištění domácnosti se naproti tomu vztahuje na veškeré věci, které jsou v okamžiku pojistné události v domácnosti přítomny. To je třeba: nábytek,

elektronika,

peníze,

cennosti,

zvířata,

zahradní nábytek,

kočárky,

věci vnesené návštěvou a podobně. Oba dva typy pojištění pojišťovny nabízejí v balíčcích, jejichž výhodou je, že nemovitost chrání komplexně.

Co všechno ovlivňuje ceny pojištění nemovitosti

Důležité je také vědět, jak si nastavit pojistné částky. V případě rodinných domů se pojistná částka stanovuje jako reprodukční hodnota. To znamená, že musí jít o takovou částku, aby v případě totální škody bylo možné nemovitost opětovně postavit. A to stejným způsobem. Nehraje zde roli tržní cena.

U bytů to funguje jinak. Některé pojišťovny je pojišťují na novou cenu, v případě totální škody lze pak v takovém případě koupit v dané lokalitě podobný byt. Část pojišťoven ovšem pojišťuje na reprodukční cenu, což v některých městech nemusí být v případě totální škody dostačující.

Pro cenu pojistky je nejdůležitější výše zvolených pojistných částek a rozsah pojištěných rizik. Cenu pojištění určuje také stáří nemovitosti a další faktory. Mezi ně patří například charakter regionu, lokality, kde nemovitost stojí.

Pojišťovny například velmi obezřetně rozlišují povodňové zóny. Čím vyšší riziko povodně, tím dražší pojistka a v místech, kde jsou povodně běžné, se stává nemovitost na takové riziko v podstatě nepojistitelná.

Obdobné je to v případě zón podle výše rizika vzniku škody následkem krádeže nebo vandalismu. Pojišťovny rozdělují Českou republiku z hlediska rizika vandalismu či vykradení interně do několika pásem. Například na Prahu a Brno, potom na ostatní krajská města, bývalá okresní města a další menší regiony.

Nejméně vydáte za pojištění nemovitosti a domácnosti, pokud bydlíte na vesnici nebo v menším městě. Majitelé nemovitostí v Praze a Brně zaplatí o 30 až 35 % více, jste-li z ostatních větších měst, musíte počítat s navýšením pojistného o 10 až 15 %.

Aktualizace smlouvy aspoň jednou za dva roky

V souvislosti s pojištěním nemovitosti je třeba upozornit také na nutnost pravidelné správy pojistné smlouvy. Její aktualizace sice může výši pojistného navýšit, ale majiteli zajistí plné krytí pro případ vzniku škody na majetku.

Co je podpojištění Podpojištění hodnoty majetku vzniká vždy, když je hodnota předmětu pojištění uvedená ve smlouvě nižší než její skutečná hodnota.

Podmínky nastavené například před 10 lety již nemusejí zaručit odpovídající pojistnou ochranu. Zatímco u pojištění vozidel se motoristé naučili smlouvy pravidelně aktualizovat, v případě pojištění majetku je to spíše výjimkou.

Častější kontrolu pojistných podmínek vám proto doporučujeme hlavně u nemovitostí ve velkých městech, a to kvůli rychlému růstu cen stavebních prací a materiálu v posledních letech.

Máme i další příklad. Mnoho domácností zodpovědně platí po několik let stále stejnou výši pojistného, aniž by jim bylo zřejmé, že například dům pořízený před pár lety za 3 miliony korun, a pojištěný na 3 miliony korun, dnes za ty samé peníze postavit už nepůjde. Nehledě na to, že do něj majitelé často během let investují nemalé částky.

Ideální je zrevidovat podmínky pojistné smlouvy jak u pojištění nemovitosti, tak u pojištění domácnosti minimálně jednou za 2 roky, a to ze dvou hlavních důvodů:

Nárůst cen stavebního materiálu. Zvyšující se cena práce.

S ohledem na rychlý růst cen nemovitostí v posledních letech by se pojistné smlouvy na nemovitosti třeba v Praze a Brně měly aktualizovat určitě jednou za rok.

Důvod je jasný. Pokud ve chvíli pojistné události máte starou pojistnou smlouvu, dostanete nízké plnění, respektive plnění, které odpovídá cenám, jež ale už nejsou platné.

V případě aktualizace pojistné smlouvy ale zdaleka nejde pouze a jen o inflaci, existují i další důvody, kdy byste měli přistoupit k aktualizaci pojistné smlouvy. Nejčastějším momentem pro úpravu a revizi pojistné smlouvy bývá rekonstrukce, zásadní výměna nábytku, nákup nových spotřebičů a dražší elektroniky. To všechno přirozeně navyšuje hodnotu majetku domácnosti a nemovitosti. A jde přece o váš majetek a vaše peníze.