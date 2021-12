Jak reklamovat zboží bez účtenky?

K nákupu standardně dostanete také papírovou účtenku či fakturu, kterou je dobré uschovat pro případnou pozdější reklamaci. Může se ale stát, že až bude účtenka opravdu potřeba, nebude k nalezení. Někdo si je vůbec neschovává, někdo je omylem vyhodí, nebo se zkrátka ztratí. Některé účtenky také velmi rychle blednou, a tak se může stát, že místo dobře čitelného papíru objevíte jen téměř prázdný lístek.

Reklamovat zboží se ale dá i bez fyzické papírové účtenky.

Papírovou účtenku podle zákona nepotřebujete

Předně je třeba říci, že žádný zákon vám vlastně jako zákazníkovi neukládá povinnost schraňovat doma ve fyzické podobě stohy účtenek a faktur, abyste je mohli v případě reklamace vytáhnout a použít.

Podle zákona je potřeba prokázat, že jste si u daného prodejce opravdu zakoupili to, co se u něj chystáte reklamovat. A to můžete prokázat nejen tím, že obchodníkovi předložíte papírovou účtenku.

Důkaz č. 1: Vyfocená účtenka nebo mobilní aplikace

Účtenku si nemusíte nutně schovávat v papírové podobě a skladovat doma šanony se založenými účty a fakturami.

Řada lidí si účtenku po nákupu vyfotí, pojmenuje a založí ve složce v mobilu či v počítači. Při reklamaci jen vyhledá a obchodníkovi předloží fotografii účtenky, která obsahuje vše potřebné. Někteří lidé používají i mobilní aplikace, které účtenky spravují.

Jindy může pomoci i zákaznický účet, který na e-shopu máte, a je v něm zaznamenaná historie objednávek. Podle té snadno dohledáte, co jste u obchodníka kdy zakoupili a v případě reklamace může i historie objednávek sloužit jako důkaz o nákupu.

Důkaz č. 2: Výpis z účtu

Jako plnohodnotný důkaz může posloužit i výpis z účtu, pokud jste za dané zboží platili kartou. Nezáleží na tom, jestli jste platili kartou v kamenném obchodě, skrze platební bránu při nákupu z e-shopu nebo přes platební terminál u kurýra, když vám zboží vezl. V každém případě se platba kartou objeví na pravidelném výpisu z účtu, a to stačí. Při reklamaci pak obchodníkovi předložíte výpis z účtu, kde bude viditelné, že jste u obchodníka nakupovali.

Takový důkaz ale nemusí obstát vždy a může se stát, že ho obchodník neuzná s tím, že jde o nedostatečný doklad. Na výpisu z účtu se totiž nemusí objevit, za co konkrétně jste u daného obchodníka utratili peníze. A zvlášť v situaci, kdy kupujete více věcí, je těžké prokázat, že reklamované zboží bylo součástí dané objednávky. Pokud máte na účtu strženou položku ve výši 3000 Kč u daného obchodníka a reklamujete fén za 800 Kč, který byl součástí této objednávky, může se vám to prokazovat těžko.

Pak máte dvě možnosti. S obchodníkem se soudit, nebo se pokusit prokázat koupi zboží nějak jinak.

Důkaz č. 3: Záruční list

Pokud vám obchodník při nákupu zboží vypsal záruční list, vůbec nepotřebujete účtenku. Na záručním listě je zcela přesně uvedeno, o jaké zboží jde, kdy bylo zakoupeno a případně i do kdy platí záruka. Při reklamaci pak obchodníkovi předložíte tento papírový záruční list. U něj se nelze dohadovat, že zboží nebylo zakoupeno u daného obchodníka. Na záručním listu totiž bude jeho razítko i s podpisem.

Je ale potřeba si nechat záruční list po nákupu potvrdit. Pokud je jen přiložený v balení, jde o nevyplněný formulář, který sám o sobě velkou hodnotu nemá. Až ve chvíli, kdy vám ho potvrdí i prodejce, slouží jako důkaz o koupi.

Důkaz č. 4: Reklamační protokoly

Do karet vám může hrát i to, že jste už dané zboží v minulosti reklamovali. Pokud je například zakoupený fén poruchový a jdete ho reklamovat už podruhé, stačí s sebou vzít reklamační protokol z minulosti, z první reklamace. Účtenka už není nutná.

Podle reklamačního protokolu si obchodník dohledá zbytek. Tedy datum nákupu fénu, datum první reklamace, reklamovanou vadu apod.

Důkaz č. 5: Specifičnost zboží

Trochu netypickým důkazem o koupi daného zboží může být samotná jeho povaha. Například jste si nechali vyrobit něco na míru a daná věc je natolik specifická, že nejde zaměnit s ničím jiným, co prodává někdo jiný.

Nebo jste si zakoupili výrobek, který nikdo jiný nevyrábí a neprodává a tak je už z povahy věci jasné, že jste ho museli zakoupit u daného obchodníka.

Důkaz č. 6: Svědecká výpověď

V krajním případě je možné prokázat zakoupení zboží u obchodníka i svědeckou výpovědí. V takovém případě by vám nějaká jiná osoba dosvědčila, že jste v konkrétní den a čas zakoupili u obchodníka toto zboží za nějakou konkrétní cenu.

Tato forma má ale opět tu nevýhodu, že obchodník ji nemusí přijmout jako dostatečný důkaz. Pak vám zbývají opět dvě možnosti. Buď se s obchodníkem soudit, nebo prokázat nákup zboží nějak jinak.

Reklamovat zboží nemusíte pouze v prodejně, kde jste ho zakoupili. Máte právo provést reklamaci v jakékoli provozovně daného obchodníka, v jeho sídle, nebo v obvyklém místě jeho podnikání.

Požadovat pouze účtenku je protiprávní

Občanský soudní řád říká, že jako důkaz může posloužit jakýkoli prostředek, díky kterému je možné zjistit stav věci. Možná se vám tedy podaří prokázat nákup u obchodníka i ještě jinou formou.

Obchodník nemá právo vyžadovat, abyste reklamovali zboží jen s původní účtenkou. Takový požadavek by krátil vaše práva podle občanského zákoníku, a obchodník na ně nemá právo.

Co když se nedohodneme?

Může se stát, že důkazy, které budete mít k dispozici, obchodník neuzná. Výpis z účtu bude považovat za nedostatečný, svědeckou výpověď odmávne rukou. Pokud se s obchodníkem nedomluvíte tak, že vám reklamaci vezme k posouzení, máte několik možností. Jednou z nich je nechat situaci být. Takovou možnost často volí lidé, kteří reklamují věc za několik stokorun a nemají chuť ani čas se pouštět do sporů kvůli takové částce.

Další možností je se do sporu naopak pustit. A to buď soudní cestou, nebo pokusem o mimosoudní řešení. To nabízí například Česká obchodní inspekce, a to bezplatně.