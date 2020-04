Vláda na 1. dubna 2020 schválila půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020. O odložení splátek si dlužníci budou muset požádat. Neprošel tak původní návrh ministryně financí na plošné odložení splátek. Takzvané moratorium se nedotkne půjček sjednaných po tomto datu, kreditních karet ani kontokorentů. Návrh ještě musí posvětit obě komory parlamentu, a pokud ho odsouhlasí, bude závazný pro všechny banky a nebankovní společnosti.

O odklady splátek na tři měsíce už požádalo 100 tisíc lidí

Podle Pavla Štěpánka, výkonného ředitele ČBA, banky momentálně se svými klienty řeší již přes 100 tisíc případů žádostí o odklad splátek.

Výsledné znění návrhu zákona tak v řadě ohledů reflektuje návrhy a podněty, které banky do diskuze přinášely. Důležité je zdůraznit, že možnost odkladu splátek až o 6 měsíců zákon otevírá pouze pro ty klienty, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 a kteří tuto skutečnost vůči své bance deklarují spolu s žádostí o poskytnutí odkladu. V tomto smyslu návrh zákona odpovídá představě, se kterou banky do expertních jednání s MF vstupovaly. Jednání za ČBA vedly 4 členské banky, a to na základě pověření vrcholného řídícího orgánu ČBA, kterým je její prezidium, říká k tomu Pavel Štěpánek.

Za ekonomicky opodstatněné považuje moratorium i Česká národní banka. Podle vyjádření centrální banky tak nedojde kvůli výpadkům příjmů firem, živnostníků a domácností v souvislosti s koronavirovou pandemií ke zbytečným či předčasným insolvencím, které by české ekonomice způsobily nevratné škody, což by se následně negativně promítlo i do situace bank a dalších finančních institucí.

Naší snahou bylo najít rovnováhu mezi potřebami spotřebitelů a firem na jedné straně a bank a nebankovních poskytovatelů úvěrů na straně druhé, protože obě strany jsou důležité pro udržení finanční stability. Jde o jedno ze záchranných opatření, které by tuzemské banky měly být schopny absorbovat díky dostatečným rezervám vytvořeným v dobrých časech, podotýká Jiří Rusnok, guvernér ČNB.

Důležité: Jde stále jen o návrh, který musí schválit poslanecká sněmovna.

Důvody nebude nutné prokazovat

Ti, kteří uzavřeli půjčku nebo hypotéku před datem 26. března 2020 a mají o odložení splátek zájem, musí bance či nebankovní společnosti, u které mají úvěr, oznámit, že se potýkají s následky epidemie COVID-19. Tyto důvody ale nebudou muset nijak prokazovat. Fyzické osoby i firmy budou moci přerušit splácení podle svého vlastního uvážení buď na tři, nebo na šest měsíců.

Chceme pomoci občanům, živnostníkům i firmám, kteří se kvůli nouzovému stavu dostali do tíživé finanční situace. Po intenzivních jednáních se zástupci České národní banky a čtyř hlavních tuzemských bank jsme proto připravili řešení pro ty, které aktuální situace zasáhla nejcitelněji. Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky, objasňuje Alena Schillerová, ministryně financí.

Jak je uvedeno výše, splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték půjde splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, pokud byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky nebude možné odložit ani u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

Pokud možnost odložení splátek využijete, doba splácení úvěru se vám prodlouží o adekvátně dlouhou dobu. Přerušení splácení nepovede k negativnímu zápisu v úvěrových registrech. Úroky zaplatí živnostníci i fyzické osoby ve smluvní výši, v případě fyzických osob ale mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. Díky tomuto stropu na úroky se zabrání situaci, že by po skončení odkladu musel spotřebitel zaplatit úroky v takové výši, která by pro něj byla likvidační, vysvětluje ministryně financí.

Kromě moratoria vláda na jednání 1. dubna schválila také novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která rozšiřuje okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Doteď byla výše sankcí omezena u úvěrů pro spotřebitele. Nově se ochrana bude vztahovat i na úvěry pro osoby samostatně výdělečně činné. Pokud dlužník nebude splácet déle než 90 dnů, nesmí výše smluvní pokuty přesáhnout 0,1 % denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení zase po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši. I tento návrh ještě musí ve zrychleném legislativním procesu schválit Parlament.