Jak a kam nahlásit škody po tornádu? Přehled kontaktů na pojišťovny

Česká asociace pojišťoven minulý týden uvedla, že v rámci pomoci zasaženým klientům nastupují pravidla zrychlené a zjednodušené likvidace. To znamená, že pojišťovny počítají s okamžitými výplatami záloh. Níže přinášíme přehled kontaktů, na které můžete škodní událost nahlásit.

Ještě před tím ale nezapomeňte pořídit alespoň základní dokumentaci rozsahu škod – buď je vyfoťte (fotky by měly být co nejostřejší a v co nejvyšší kvalitě), nebo natočte na video.

Allianz

U Allianz můžete nahlásit pojistnou událost:

telefonicky na klientské lince na čísle 241 170 000. Ve všední den je linka dostupná od 8:00 do 19:00 a o víkendech mezi 9:00 a 18:00

online prostřednictvím webového formuláře

ERGO pojišťovna

U ERGO pojišťovny nahlašujete škody takto:

telefonicky na klientské lince 221 585 111

pokud je linka nedostupná, vyplňte online formulář a pojišťovna vás bude následně kontaktovat

Generali Česká pojišťovna

Generali Česká pojišťovna vyslala svoje specialisty přímo do postižených oblastí. V Mikulčicích, Lužicích, Moravské Nové Vsi a v Hruškách je najdete v červených stáncích, kde můžete rovnou nahlásit pojistnou událost.

Pro nahlášení škody můžete využít i další kanály:

online

na nonstop telefonické lince 241 114 114

na jakékoli pobočce – pojišťovna prodloužila otevírací dobu poboček do 20:00, některé pobočky budou otevřené také v sobotu a neděli

Dokumenty ke škodě můžete:

přiložit online

odeslat na adresu Generali Česká pojišťovna a.s., P.O. BOX 305, 659 05 Brno

odevzdat na jakékoli pobočce

Česká podnikatelská pojišťovna

Pojišťovna na stránkách uvádí, že v souvislosti s kalamitní situací dočasně přijímá pouze hlášení pojistných událostí. Pro vyřízení škody doporučuje následující postup:

je-li to možné, škodu vyfoťte na mobil

nahlaste pojistnou událost na telefonní linku 957 444 555 (od 7:00 do 18:00) nebo online

ČSOB Pojišťovna

Pojišťovna posílila kapacity zákaznické infolinky a přednostně odbavuje požadavky klientů z nejpostiženějších oblastí.

U této pojišťovny postupujte následovně:

vzniklou událost nafoťte a sepište rozsah poškození

po zdokumentování a sepsání můžete začít s odstraňováním následků

s opravami, které neohrožují vaše zdraví nebo majetek, vyčkejte po prohlídce nebo domluvě s pojišťovnou

škodu můžete nahlásit online nebo telefonicky na čísle 466 100 777

Direct

Pojišťovna informuje, že v rámci asistenční služby, kterou máte automaticky k pojištění majetku, v případě potřeby zajistí a zaplatí náhradní ubytování a uskladnění vybavení domácnosti. Pro více informací volejte na asistenční linku 291 291 291.

Škodu můžete nahlásit na lince 270 270 777 nebo prostřednictvím webového formuláře.

KB Pojišťovna

Škody můžete hlásit:

kdykoliv telefonicky na čísle 292 292 260,

e-mailem na kp@axa-assistance.cz nebo prostřednictvím Mobilní banky KB

K hlášení škodní události budete potřebovat:

číslo pojistné smlouvy

identifikační údaje pojištěné osoby

datum a okolnosti vzniku události

příčinu škody

rozsah škody, včetně předpokládané výše škody

faktury, účty a jiné doklady od poškozených/odcizených věcí

bankovní spojení

Kooperativa

škodu můžete hlásit na infolince na čísle 957 105 105 od 7:00 do 18:00 nebo online

pokud je to možné, vyfoťte škodu na mobil

Kooperativa vyplácí okamžitě zálohy na škody, především na sanační práce

Slavia pojišťovna

Pojišťovna posílila klientské centrum, které funguje od 8:00 do 18:00 na infolince 255 790 111. Vzhledem k velkému vytížení klientského centra však doporučuje nahlásit škodu prostřednictvím online formuláře.

UNIQA pojišťovna

Pojišťovna doporučuje pro nahlášení škody využít přednostně online formulář na majetkové škody a škody na vozidlech.

Škodu můžete nahlásit také:

e-mailem na hlaseni.PU@uniqa.cz

telefonicky na lince 488 125 125. Pro telefonát si připravte: číslo pojistné smlouvy nebo osobní údaje, podle nichž lze smlouvu dohledat (rodné číslo, adresa apod.), kontaktní údaje na osobu, která bude na místě škody přítomna, popřípadě kde jinde ji lze zastihnout za účelem prohlídky místa škody

prohlídka místa škod může probíhat i přes video pomocí chytrého telefonu

k soupisu poškozených a zničených věcí si připravte fotodokumentaci

u pojištěných firem bude pojišťovna potřebovat i účetní evidenci zasažených věcí a stavy majetku před škodní událostí, včetně zásob na skladě.

Pojišťovna uvádí, že pokud to situace vyžaduje, můžete ji neprodleně požádat o zálohu na pojistné plnění.