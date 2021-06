Jak vyřídit škody tornáda, když jste pojištěni (nejen) u Generali? Postupy a rady

Na otázky jsme se ptali tiskového mluvčího Honzy Marka. Šlo o účelové otázky, obdobný postup lze aplikovat i u dalších pojišťoven.

Jak klienti poznají, kdy mají hlásit škodu z domácnosti a kdy z nemovitosti?

Doporučuji jednoduchou vizualizaci. Pokud si představíte, že dům otočíte vzhůru nohama, to, co vypadne, patří do pojištění domácnosti. Co zůstane, je z pojištění nemovitosti. Očekáváme, že vzhledem k síle úderu živlu mají lidé škody jak na budovách, tak v domácnosti. Ideální je tak hlásit tyto škody současně. A samozřejmě je možné hlášení i později doplnit.

Jak mají dokládat, o co přišli, když např. stvrzenky či doklady, fotografie apod. jsou „někde v prostoru“, tedy nejspíše zničené? Jak pak pojišťovna postupuje při určení výše škody a plnění?

I tato situace má pochopitelně řešení. Klientům zašleme speciální formulář, kam vyplní seznam věcí, jejich přibližné stáří, pořizovací cenu apod. Na základě těchto informací pak likvidátor stanoví výši pojistného plnění.

Mohou vše fotit telefonem a hlásit někam přes vaši aplikaci?

Škodu nám klient může nahlásit:

- telefonicky na tel. lince 241 114 114,

- přes web na odkazu https://www.generaliceska.cz/nahlasit-skodu#majetek

- na našich pobočkách.

Fotodokumentaci a ostatní doklady je možné přiložit

- přímo z mobilního telefonu přes odkaz, který klientovi pošle likvidátor SMS zprávou

- přes web na odkazu https://www.generaliceska.cz/reseni-skody#majetek,

- k e-mailu zaslanému na adresu likvidace@generaliceska.cz s uvedením čísla pojistné události.

Naše webové stánky jsou nyní v kalamitním režimu, vše je snadno a rychle dohledatelné – formuláře, kontakty apod.

Jak mají postupovat lidé v obcích, kde jsou stále přerušeny dodávky elektrického proudu nebo nefungují mobilní telefony?

V nejvíce zasažených obcích – v Lužicích, Mikulčicích, Hruškách a v Moravské Nové Vsi – máme již od sobotního rána stánky, kde jsou k dispozici naši pracovníci. Ti poradí s nahlášením škody přímo na místě a rovnou ji také zaregistrují. K dispozici jsou tam i nabíječky, aby si lidé mohli dobít své mobilní telefony. Pro klienty máme připravené i další důležité maličkosti, jako je občerstvení, dále třeba baterky a opalovací krémy, které lidé hodně poptávají. Na místě jsme k dispozici každý den od 8 do 20 hodin každý den, případně i déle dle aktuální potřeby.

Situace na místě je stále nepřehledná a komplikovaná, proto se v těchto obcích také sami snažíme vyhledávat naše klienty, kontaktovat je, spojit se s nimi a poskytnout jim maximum informací, abychom jim nejvíce usnadnili nahlášení škod a tím hlavně urychlili jejich řešení.

Není tornádo ve výlukách?

I když je tornádo v našich podmínkách velmi vzácné, není třeba se obávat, že by se na něj pojištění nevztahovalo. Jde o živel a živelní škody jsou v rámci majetkového pojištění kryté. Není třeba mít žádné extra připojištění.

Mohou lidé začít s úklidem, nebo musí čekat na návštěvu pracovníka pojišťovny?

Podstatné je nejdříve celou škodu a všechny věci co nejlépe zdokumentovat. Čím více fotografií, tím lépe. Důležité je pořídit také celkový snímek vzniklé škody. Ihned poté mohou lidé začít s úklidem a nemusí čekat na příchod našeho pracovníka. V případě totálně zničených objektů se s klienty domluvíme na dalším postupu. V terénu máme desítky mobilních techniků, dokážeme reagovat na požadavky rychle.

Jak dlouho bude trvat vyřešení škody? Kdy lidé dostanou peníze z pojištění?

Likvidace nahlášených škod probíhá plynule. Menší škody řešíme s klienty přímo po telefonu a plnění tak posíláme v podstatě obratem. U větších a komplikovanějších škod, jejichž řešení trvá z podstaty věci déle, vyplácíme zálohy, a to až do výše 50 % odhadované škody, aby lidé měli k dispozici finanční prostředky co nejdříve. Na účty našich klientů tak k dnešnímu dni již odešlo více než 25 milionů korun.

Jak velké škody způsobilo tornádo na jihu Moravy?

Tornádo bylo součástí extrémních bouřek, které řádily v podstatě v celé republice. Odhad je, že samotné tornádo způsobilo našim klientům na jihu Moravy kolem pěti tisíc škod za stovky milionů korun.