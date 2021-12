Jak držet a používat bitcoiny, aby to dávalo smysl?

Bitcoin jsou peníze budoucnosti. Nicméně i u dlouholetých uživatelů vidím nedostatečnou znalost, jak je bitcoin rozdílný oproti jiným měnám, jako je česká koruna, euro, dolar. V článcích Bitcoin, na co vše si dávat pozor? a Jak si ochránit bitcoin, abyste o něj nepřišli jsme rozebírali hrozby a různá rizika. Ale jak to vše dát dohromady pro obvyklou rodinu, která z nějakého důvodu chce pro nějaké účely používat bitcoin?

Jediné řešení neexistuje

Mnohá východiska už byla někde popsána, ale stále chybí praktické odpovědi a jasný postup, aby vše dávalo smysl a navzájem si to neodporovalo. Řekneme si, jak zajistit oprávněný přístup, znemožnit neoprávněný přístup a mít možnost reagovat i na násilí. V praxi bude řešení vícero. Jsou různé situace, různé rodiny s různou mírou důvěry. Kromě toho můžeme mít já nebo vy protichůdné požadavky.

Bývalý alkoholik bude chtít, aby jeho důvěryhodní blízcí měli možnost mu odstřihnout přístup k bitcoinu, když u něj uvidí relaps. Homosexuál, kterého rodiče kvůli jeho sexuální orientaci vyhnali na ulici, jim takové možnosti nedá, i když možná stále bude chtít, aby po něm případně dědili. Čekáte-li obecnou radu, pak mám jedinou: Buďte paranoidní…

Pokud se netrefím do vaší situace, nezbývá vám, než si přečíst článek Jak si ochránit bitcoin, abyste o něj nepřišli, kde jsou zmíněny jednotlivé metody a rizika, a pokusit se vymyslet své vlastní řešení.

Shrňme si obecné požadavky:

nemít minimální počet slov pro obnovu na jednom místě (ani ve vašem bytě, a když už, tak ne aspoň na jednom místě),

mít přístup ke slovům, i když celý váš byt i geograficky či topologicky blízké okolí budou zničeny,

vaši příbuzní za vašeho života by se neměli dostat k celé sadě slov,

po vaší smrti nebo během vaší dočasné indispozice by se měli dostat k celé sadě slov,

i vy po ztrátě paměti byste měli být schopni zjistit, kde a co jak spojit (a přitom náhodný zloděj ne…),

mít možnost obětovat část peněz a uspokojit tak útočníka při vydírání,

čím je řešení jednodušší, tím snáze ho udržíte vždy aktuální (možnosti jednoduchých šifrování slov, doplňování o fake slova na jiné počty můžete zvážit, nicméně mi nedávají až tolik smysl, tak se podrobnému vysvětlování možností nebudu dále věnovat).

Potřebujete zdravou obezřetnost, pečlivost, kterou ale postupně všemi těmi státními regulacemi ztrácíme. Proto existují hardwarové peněženky, které vám vřele doporučuji. Proto jste někdy nuceni např. do ručního opisování slov namísto pohodlného plně elektronického řešení. Proto existují Shamir slova. Proto se masivně používají QR kódy adres, aby nedocházelo k obdobným omylům jako při opisování bankovních účtů. Proto se využívají skryté peněženky v Trezoru T.

Běžné obchodování a držení bitcoinů pro celou rodinu

Jen stručně pro úplnost, na tohle je na internetu plno návodů. Zde je má rada, jak začít: Kupte si hardwarový trezor. Smysl mi dává český Trezor model T. Zvláště pokud chcete vyřešit celou rodinu pomocí skrytých peněženek nebo chcete využívat Shamir seed, bez kterého se nicméně lze obejít.

Přes služby typu Coinbase jen nakupujte bitcoiny, držte tam jen menší množství bitcoinů, optimalizujete tak poplatky. Větší množství bitcoinů přesouvejte k sobě do peněženky. Tam jsou skutečně vaše, podobně jako zlato je skutečně vaše, až když k němu máte fyzicky přístup.

Pro rodinu mi dává smysl založit jednu společnou peněženku, klidně s obyčejnými slovy. A ta slova mít zálohována na více místech tak, aby k nim měla přístup celá rodina. Za mě stačí dvě sady/části slov. Jednu můžete mít třeba v hrnku vzadu v kuchyni a druhou v nějaké knize. (V žádném případě nepoužívejte naprosto stejný způsob, jaký uvedu kdekoliv v článku, jen se inspirujte.)

Zálohu obou (všech) sad umístěte třeba na vaši chatu, nebo ještě lépe jednu sadu umístěte do domu rodičů z vaší strany, druhou sadu do domu rodičů ze strany partnera, pokud jsou geograficky dostatečně vzdáleny a současně pokud jsou vzdáleny topograficky (v jiném údolí, vzdálenější kopec). Je partner sirotek nebo nedůvěřujete jeho rodině opilců? Hledejte mezi přáteli nebo použijte notáře.

V takové společné peněžence budou společné peníze. Doporučuji spíše menší část na běžné nakupování, popř. částku, kterou obětujete při vydírání nebo pro zloděje, který nalezne slova.

Současně bych se nebál říct oběma rodinám, jak spojit slova, aby se k penězům dostali po vaší smrti. Pro případ rizika vaší společné smrti s vašimi rodiči (např. jezdíte na společné dovolené) zvažte další osoby, kterým předáte danou sadu slov. A jednu kopii bych uschoval – třeba zakopal – na vašem místě pro případ zničení bytu.

I tuto společnou peněženku chraňte PIN kódem, který budete znát vy a váš partner.

Rodinná a osobní peněženka

Nad společnou peněženkou založíte pro každého člena rodiny jeho vlastní skrytou peněženku, ke které bude mít přístup jen on. A to na základě společných slov a hesla, které bude jen jejich vlastní.

V těchto tajných peněženkách bych umístil hlavní částky. Paranoici mohou vytvořit ještě jednu skrytou peněženku pro případ znalých vyděračů, kteří by se nespokojili s neskrytou peněženkou. Nicméně čím víc skrytých peněženek, tím víc hesel, které budete muset zálohovat a současně chránit proti útokům. Tato hesla zazálohujte i rozdělte podobně jako slova k hlavní společné peněžence. A naučte své děti, aby si je taky zálohovaly a rozdělily.

Jako jednu z prvních věcí po úmrtí jakékoliv důvěryhodné osoby je potřeba ta slova předat někomu jinému. Raději mít víc kopií, aby to nebylo třeba řešit jako první věc po tom, co se dozvíte, že někdo zemřel.

Pro běžné nákupy doporučuji založit Lightning Network. Bohužel Trezor Lightning Network nepodporuje a ani se k tomu nechystá. Zbývá používat jedině softwarovou peněženku, zkuste třeba open source Blue Wallet.

Oproti návodům na internetu doporučuji zachovat vyšší obezřetnost i v případě peněženky Lightning Network. Neukládal bych privátní klíč (ve formě QR kódu či řetězce znaků) do mobilu, ale raději doporučuji opsat řetězec znaků pracně ručně, popř. vytisknout QR kód přímo na tiskárně.

Paranoici si samozřejmě pohlídají vše kolem, ukládání na tiskárnu, zvláště pokud tisknou nepřímo přes Wi-Fi.

V každém případě softwarová peněženka bude vždy rizikovější než hardwarová peněženka, takže opatření s mírou. Opět zálohovat, rozdělit (i QR kód lze rozstřihnout), zalisovat, předat na vhodná místa.

Ztráta paměti a náhodný zloděj

Opatření proti některým rizikům ale mohou jít i proti sobě. Zvláště riziko ztráty paměti a náhodného zloděje. A nemá to podle mě bezpečné řešení.

Proti náhodnému zloději se lze bránit tak, že budete potřebovat nějaký údaj, ke kterému se dostanete i po ztrátě paměti. Což může být rodné číslo, datum narození, může jím být i počet dětí (ale to je příliš málo kombinací proti útoku hrubou silou).

Asi nejlepší řešení je tetování na nejméně odhalovaném místě. Ale někde musí být kopie pro případ vaší smrti spojené s destrukcí vašeho těla. A co pak, když bude údaj kompromitován? Vaše tělo pojme jen omezený počet změn tetování.

Více si přečtěte v článku Na co vše myslet a udržovat aktuální (nejen) kvůli vlastní smrti?

Za mě nejjednodušším řešením je závěť a jako přílohu k ní mít seznam všeho, co máte. A pravidelně ho aktualizovat, nejen kvůli bitcoinu, ale i kvůli dalším věcem, které by notáři nezjistili.

Neuchovával bych tu slova, jen bych zde udržoval seznam míst, kde či u koho se jednotlivé sady slov nacházejí. Pokud vaše blízké (nejlépe, pokud notář bude současně vaším známým) instruujete, abyste si při ztrátě paměti zašli pro svou závěť a její přílohu, vyřešíte tím i riziko ztráty paměti.

Na závěr vás varuji před bitcoinem: žádnou nedbalost neodpouští. Současně vás varuji před investováním do něj. Zaprvé jsem nepřímo legislativou to nucen dělat. Za druhé bitcoin není pro běžného občana, který je zvyklý na různé druhy ochrany, a kdykoliv se něco „negativního“ stane, čeká, že někdo (stát, zákonodárci) učiní opatření, aby se to už nikdy stát nemohlo.

Pokud se už do něj ale rozhodnete investovat, nezapomeňte na to, jak odlišný je bitcoin od státních peněz. Vzpomeňte si na mnou zmíněné Švédy ve výtahu v Indii.