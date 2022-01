Přechod domácnosti na IP telefonii

Z domova provoláme tolik, že se nevyplatí zrušit pevnou linku. Není to ale dost na to, abych mohl mávnout rukou nad výší měsíčního paušálu účtovaného Českým Telecomem, obzvlášť po nuceném vyjmutí volných minut. Nevyplatí se připlatit si za program poskytující volání zdarma. Co teď? IP telefon!