Hypotéky přes 6 % p.a. MONETA výrazně zdražila úvěry na bydlení

Ještě ve čtvrtek večer 12. května 2022 svítila na webu MONETA Money Bank (MMB) úroková sazba u hypoték 5,19 % p.a. při fixaci na 5 let, s pojištěním schopnosti splácet a vlastními zdroji ve výši 20 % (tedy 80 % LTV) z kupní ceny nemovitosti.

Pokud jste se na webové stránky podívali druhý den ráno v pátek 13. května 2022, úrokové sazby už byly o 1 p.b. výš, tedy 6,19 % ročně (za stejných podmínek). Pro žadatele, kteří mají k dispozici méně než 20 % ve vlastních zdrojích, je úroková sazba 6,79 % p.a.

MMB zareagovala na zvýšení úrokových sazeb České národní banky, a v pátek 13. května tak měla nejvyšší úrokové sazby na trhu.

Například Komerční banka a ČSOB měly při stejných parametrech orientační úrokovou sazbu 5,49 % p.a., Raiffeisenbank 5,39 %, Česká spořitelna 5,24 % p.a.

Podmínky MMB pro 5letou fixaci s úrokovou sazbou 6,19 % p.a. jsou:





Sjednané pojištění neschopnosti splácet. Bez něj už bude úroková sazba 6,39 % p.a.

p.a. Dodržení měsíčního kreditního příjmu 15 000 Kč na účtu určeném pro splácení hypotéky. Při nedodržení této podmínky vyskočí úroková sazba na 6,69 % .

. RPSN a celková částka splatná spotřebitelem vychází z předpokladu jednoho klienta, zástavce a předmětu zajištění.

Výše úvěru odpovídající 80 % (včetně) z hodnoty nemovitosti, případně kupní ceny

Přehled nových úrokových sazeb MONETA Money Bank – Pružná hypotéka

Nové úrokové sazby Pružné hypotéky od 13. 5. 2022 – AKTIVNÍ ÚČET Pružná fixní hypotéka AKTIVNÍ ÚČET 300 000 – 999 999 Kč Fix 1 rok Fix 3 rok Fix 5 let Fix 7 let Fix 10 let 0–80 % LTV 6,93 % 6,83 % 6,43 % 6,48 % 6,63 % > 80–90 % LTV 7,53 % 7,43 % 7,03 % 7,08 % 7,13 % Od 1 000 000 Kč 0–80 % LTV 6,69 % 6,59 % 6,19 % 6,24 % 6,29 % > 80–90 % LTV 7,29 % 7,19 % 6,79 % 6,84 % 6,89 %

Nové úrokové sazby Pružné hypotéky od 13. 5. 2022 – KREDITNÍ OBRAT < 15 000 KČ Pružná fixní hypotéka KREDITNÍ OBRAT < 15 000 Kč 300 000 – 999 999 Kč Fix 1 rok Fix 3 roky Fix 5 let Fix 7 let Fix 10 let 0–80 % LTV 7,43 % 7,33 % % 6,93 % 6,98 % 7,03 % > 80–90 % LTV 8,03 % 7,93 % 7,53 % 7,58 % 7,63 % Od 1 000 000 Kč 0–80 % LTV 7,19 % 7,09 % 6,69 % 6,74 % 6,79 % > 80–90 % LTV 7,79 % 7,69 % 7,29 % 7,34 % 7,39 %

Sazby s pojištěním schopnosti splácet a bez pojištění

Úrokové sazby s pojištěním schopnosti splácet a bez pojištění od 13. 5. 2022 Od 1 000 000 Kč do 80 % LTV Fix 1 rok Fix 3 roky Fix 5 let Fix 7 let Fix 10 let S pojištěním 6,69 %

6,59 %

6,19 %

6,24 %

6,29 %

Bez pojištění 6,89 %

6,79 %

6,39 %

6,44 %

6,49 %

Refinancování hypotéky z jiných bank

Refinancování hypotéky z jiných bank, sazby od 13. 5. 2022 Od 300 000 Kč do 80 % LTV Fix 1 rok Fix 3 roky Fix 5 let Fix 7 let Fix 10 let S pojištěním 6,39 % 6,29 % 5,89 % 5,94 % 5,99 % Bez pojištění 6,59 % 6,49 % 6,09 % 6,14 % 6,19 %

Z tabulek je zřejmé, že sjednané pojištění schopnosti splácet hypotéku vám sníží úrokovou sazbu o 0,2 % p.a. Pokud se rozhodnete pro tuto volbu, hypotéku vám to naopak prodraží.

Podívejme se na to na příkladu úvěru ve výši 2 500 000 Kč s dobou splatnosti 30 let, celkem 360 splátek, fixace 5 let:

S pojištěním schopnosti splácet u BNP Paribas Cardif Pojišťovny:

měsíční splátka úvěru: 15 295,51 Kč

měsíční platba za pojištění: 1376 Kč

úroková sazba: 6,19 % ročně

RPSN: 7,27 %

celková splatná částka: 6 012 954,39 Kč

Bez pojištění schopnosti splácet:

měsíční splátka úvěru: 15 621,28 Kč

úroková sazba: 6,39 % ročně

RPSN: 6,59 %

celková splatná částka: 5 634 630,51 Kč

Pokud byste se rozhodli pro úrokově levnější variantu s pojištěním, pak si celkově za 30 let splácení připlatíte 378 323,88 Kč.

Co zaplatíte (v rámci RPSN):

poplatek za posouzení vhodnosti zástavy 2500 Kč

poplatek za podání návrhu na vklad zástavního práva 2000 Kč za každý návrh

poplatek za podání návrhu na výmaz zástavního práva 2000 Kč za každý návrh

poplatek za ověření podpisu na zástavní smlouvě k nemovitým věcem 30 Kč

Akceptovatelná delikvence s 0,3% přirážkou

Stane se vám občas, že pošlete pozdě splátku nějakého úvěru, který si platíte, a žádáte přitom o hypotéku? Tak to se vám hypotéka v případě schválení ještě prodraží. Banky nemají dlužníky rády, ale jsou schopné při lehčí delikvenci sem tam přimhouřit oko.

Moneta si v případě krátkodobé dlužné splátky úvěru, kdy klient uhradí splátku později než ve sjednaném termínu, ale posléze opět splácí v pořádku, přihodí 0,3 % navíc. Přirážka je posuzována individuálně v rámci posouzení schopnosti splácet hypotéku, uvedla pro Měšec mluvčí Monety Zuzana Filipová.

Pokud byste si tedy sjednali hypotéku s 5letou fixací bez pojištění schopnosti splácet a zároveň s přirážkou za vroubek s drobnou delikvencí, může se vaše úroková sazba vyšplhat až na 6,69 % p.a.

To by na našem modelovém příkladu (kalkulace bez pojištění) zvýšilo měsíční splátku na 16 115,37 Kč, tedy o 494,09 Kč.

Kdo si pořídil hypotéku před 5 lety, má splátky téměř o polovinu levnější (pokud má nastavené delší fixační období než 5 let, nebo pokud refixoval s předstihem, než začaly stoupat úrokové sazby).

Například u hypotéky ve výši 2 500 000 Kč na 30 let byla v roce 2017 úroková sazba cca 1,89 % p.a. (bez pojištění). Měsíční splátka byla 9103,58 Kč.Dnes při stejně vysokém úvěru a úrokové sazbě 6,39 % p.a. vyjde na 15 621,28 Kč.

Jak rostly úrokové sazby v MMB poslední 2 měsíce

Úrokové sazby Pružné hypotéky 5. dubna 2022

Úrokové sazby Pružné hypotéky od 5. 4. 2022 – AKTIVNÍ ÚČET Pružná fixní hypotéka AKTIVNÍ ÚČET 300 000 – 999 999 Kč Fix 1 rok Fix 3 rok Fix 5 let Fix 7 let Fix 10 let 0–80 % LTV 5,13 % 5,03 % 4,63 % 4,68 % 4,73 % > 80–90 % LTV 7,73 % 5,63 % 5,23 % 5,28 % 5,33 % Od 1 000 000 Kč 0–80 % LTV 4,89 % 4,79 % 4,39 % 4,44 % 4,49 0 % > 80–90 % LTV 5,49 % 5,39 % 4,99 % 5,04 % 5,09 %

Úrokové sazby Pružné hypotéky od 5. 4. 2022 – KREDITNÍ OBRAT < 15 000 KČ Pružná fixní hypotéka KREDITNÍ OBRAT < 15 000 Kč 300 000 – 999 999 Kč Fix 1 rok Fix 3 roky Fix 5 let Fix 7 let Fix 10 let 0–80 % LTV 5,63 % 5,53 % % 5,13 % 5,18 % 5,23 % > 80–90 % LTV 6,23 % 6,13 % 5,73 % 5,78 % 5,83 % Od 1 000 000 Kč 0–80 % LTV 5,39 % 5,29 % 4,89 % 4,94 % 4,99 % > 80–90 % LTV 5,99 % 5,89 % 5,49 % 5,54 % 5,59 %

Úrokové sazby s pojištěním a bez pojištění od 5. dubna 2022

Úrokové sazby s pojištěním schopnosti splácet a bez pojištění od 5. 4. 2022 Od 1 000 000 Kč do 80 % LTV Fix 1 rok Fix 3 roky Fix 5 let Fix 7 let Fix 10 let S pojištěním 4,89 %

4,79 %

4,39 %

4,44 %

4,49 %

Bez pojištění 5,09 %

4,49 %

4,59 %

4,64 %

4,69 %

Úrokové sazby při refinancování hypotéky z jiné banky 5. dubna 2022

Refinancování hypotéky z jiných bank, sazby od 5. 4. 2022 Od 300 000 Kč do 80 % LTV Fix 1 rok Fix 3 roky Fix 5 let Fix 7 let Fix 10 let S pojištěním 4,59 %

4,49 %

4,09 %

4,14 %

4,19 %

Bez pojištění 4,79 %

4,69 %

4,29 %

4,34 %

4,39 %

Úrokové sazby Pružné hypotéky 7. března 2022

Úrokové sazby Pružné hypotéky od 7. 3. 2022 – AKTIVNÍ ÚČET Pružná fixní hypotéka AKTIVNÍ ÚČET

300 000 – 999 999 Kč Fix 1 rok

Fix 3 rok

Fix 5 let

Fix 7 let

Fix 10 let

0–80 % LTV 4,73 %

4,73 %

4,43 %

4,48 %

4,53 %

> 80–90 % LTV 5,33 %

5,33 %

5,03 %

5,08 %

5,13 %

Od 1 000 000 Kč



0–80 % LTV 4,49 %

4,49 %

4,19 %

4,24 %

4,29 0 %

> 80–90 % LTV 5,09 %

5,09 %

4,79 %

4,84 %

4,89 %

Úrokové sazby Pružné hypotéky od 7. 3. 2022 – KREDITNÍ OBRAT < 15 000 KČ Pružná fixní hypotéka KREDITNÍ OBRAT < 15 000 Kč

300 000 – 999 999 Kč Fix 1 rok

Fix 3 roky

Fix 5 let

Fix 7 let

Fix 10 let

0–80 % LTV 5,13 %

5,13 % %

4,93 %

4,98 %

5,03 %

> 80–90 % LTV 5,73 %

5,73 %

5,53 %

5,58 %

5,63 %

Od 1 000 000 Kč



0–80 % LTV 4,89 %

4,89 %

4,69 %

4,74 %

4,79 %

> 80–90 % LTV 5,49 %

5,49 %

5,29 %

5,34 %

5,39 %

Úrokové sazby s pojištěním a bez pojištění 7. března 2022

Úrokové sazby s pojištěním schopnosti splácet a bez pojištění od 7.3. 2022 Od 1 000 000 Kč do 80 % LTV Fix 1 rok Fix 3 roky Fix 5 let Fix 7 let Fix 10 let S pojištěním 4,49 %

4,49 %

4,19 %

4,24 %

4,29 %

Bez pojištění 4,69 %

4,69 %



4,39 %



4,44 %



4,49 %

Úrokové sazby při refinancování hypotéky z jiné banky 7. března 2022