Finta, jak ušetřit za energie v listopadu a prosinci, funguje. Ale jen pro některé

Že v listopadu a prosinci 2021 z energií neplatíte DPH, už určitě víte. Důvodem je generální pardon Finanční správy, zveřejněný ve Finančním zpravodaji 34/2021 a přijatý vlivem usnesení vlády ČR č. 907 ze dne 18. 10. 2021. Podrobnosti při řešení problematiky uvádí dokument GFŘ Informace k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH.

Zopakujme si, že výjimka nulového DPH je platná od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 a týká se

dodání elektřiny

dodání plynu (CNG, LNG, LPG, propan či propan-butan v láhvích, do zásobníků i čerpacích stanic pro všechny účely použití, chladivo R290, isobutan)

V praxi tedy jde o

plyn určený k použití nebo nabízený k prodeji pro pohon motorů, nebo

určený k použití nebo nabízený k prodeji pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla.

Elektřina je jasná, v případě plynu jde o nulové DPH u zemního plynu a propan-butanu, včetně LPG. Pardon se ale netýká kyslíku dodávaného v kyslíkové bombě, podobně neplatí pro hélium pro balónky či technické plyny (např. čepovací a potravinářské plyny, medicinální plyny), ty nadále jsou s DPH.

Cena CNG a LPG prudce klesla již od začátku listopadu, alespoň u seriózních čerpacích stanic. Jak to ale bude u energií pro zákazníky dodavatelů? Ušetří automaticky, nebo se musí sami přičinit?

Na různých sociálních sítích začaly probíhat zaručené tipy, díky kterým můžete ušetřit DPH během listopadu a prosince 2021. Myšlenku spotřebitelů přesně vystihuje tento tvít Patricka Zandla:

Vláda sníží DPH na energie v listopadu-prosinci. DPH se platí ze zaplacené zálohy. Když si zvýšíte zálohu (neb čekáte tuhou zimu), budete mít nulové DPH ze zaplaceného i v případě, že příští rok zase bude DPH 21 %. Funguje to, jen když máte prachy. Tahle země není pro chudý.

Bude to fungovat? Je tato země jen pro bohaté? A pokud to fungovat bude, co pro to musíte správně udělat? Rozhodli jsme se to ověřit s pomocí tří odborníků.

Zeptali jsme se daňových poradců Markéty Szotkowské, daňové specialistky V4 Group, a Michala Jelínka, partnera V4 Group. Za dodavatele energií reagoval Miroslav Vránek z Pražské plynárenské.

Finta mimořádné zálohy

Zákazník pošle „jen tak“ vyšší zálohu na energie během měsíců 11–12/2021. Tato cesta údajně ale nebude funkční, na konci vyúčtování služeb to bude pouhý přeplatek a DPH se odpustí jen u zálohy předepsané v platebním kalendáři. Zvýšené zálohy by musely být v platebním kalendáři. Nebo ne?

Pražská plynárenská

Pokud zákazník pošle v období 11 a 12/2021 mimořádnou zálohu, aplikuje se na tuto zálohu prominutí od DPH. Tato záloha bude následně zohledněna v periodickém vyúčtování. Pakliže bude mít zákazník dostatečně vysokou spotřebu, docílí zákazník skrz mimořádnou zálohu dle aktuálních výkladů zákona vyšší úspory na DPH.

V případě přeplatku ve vyúčtování se totiž zohledňují vždy zálohy odzadu, tj. vrací se nejprve novější zálohy, které budou od roku 2022 obsahovat opět DPH. Pokud tedy bude mít zákazník přeplatek v důsledku mimořádné zálohy uhrazené v 11 a 12/2021, ale uhradí před vyúčtováním zálohy splatné v lednu 2022 a případně následující, bude přeplatek tvořen ze záloh, které DPH obsahují.

Zákazník by v takovém případě měl skutečně realizovat vyšší úsporu na DPH. Zákazníci by ovšem měli vždy posoudit svou konkrétní situaci a konzultovat případné dopady mimořádných záloh se svým daňovým poradcem.

V4 Group

Lze předpokládat, že odběratel energie má od svého dodavatele platební kalendář s výší záloh, které jsou stanovené podle spotřeby minulého roku, a jejich výše má tedy jakýsi reálný základ. Pokud odběratel platí řádně a včas jednotlivé měsíční zálohy a svévolně se rozhodne, že za měsíce listopad a prosinec pošle svému dodavateli energií vyšší zálohu, tak je velmi pravděpodobné, že zvýšení zálohy bude vráceno jako přeplatek. Zamýšlený efekt proto zřejmě nebude žádný.

Nicméně lze si představit situaci, že odběratel neplatí zálohy celý rok řádně a včas, a listopad či prosinec tak může plně využít k jejich úhradě. K vyúčtování dojde v roce 2022 a pak by teoreticky měl mít svou roční spotřebu energií s 0% DPH.

Na základě této logiky lze odvozovat, že na současném znění zákona o DPH a rozhodnutí paní ministryně bude profitovat ten, kdo si v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 nechá zpracovat vyúčtování, které předchází typicky odečty elektroměrů a plynoměrů, nebo ten, kdo si doplatí zatím neuhrazené zálohy.

Finta zvýšené zálohy v platebním kalendáři

Zákazník požádá o zvýšení zálohy, v této chvíli už jen za 12/2021 (za listopad je pozdě). Nová výše zálohy se propíše do platebního kalendáře, který se tímto aktualizuje. Takto uhrazená záloha bude (vlivem výjimky) bez DPH a bude pak součástí vyúčtování služeb. Pokud např. odběratel hradící zálohy ve výši 10 000 Kč měsíčně v prosinci pošle 20 000 Kč a následně si od 01/2022 zálohy sníží zpět na 10 000 Kč, získá tím úsporu 21 % (3471 Kč). Otázkou je, je to tak? A pokud ano, může toto (účelové) zvýšení záloh finanční správa nějak postihnout? To by však ale musela postihovat třeba i řidiče motorových vozidel (LPG, CNG, elektro) a lidi kupující propan-butan v láhvích, že jezdí/nakupují více.

Pražská plynárenská

Úspora záleží vždy na výsledku fakturace. Předpokládáme-li, např. že ve vámi nastíněném případě vznikne nedoplatek a veškeré zálohy s prominutou DPH budou krýt spotřebu energií, tak reálně k úspoře na DPH dojde. U zálohy ve výši 20 000 Kč činí úspora na DPH celkem 3471 Kč.

V této souvislosti jsme zaznamenali vyjádření Finanční správy ČR, že účelové navyšování záloh bude Finanční správa ČR považovat za obcházení zákona. Jestliže se ovšem občan rozhodne uhradit mimořádnou zálohu, obchodník s plynem nebo elektřinou toto rozhodnutí nemůže ovlivnit.

V4 Group

Samozřejmě si teoreticky mohu zvednout zálohy a nechat si aktualizovat platební kalendář, ale efekt bude podle mého názoru stejný. Pokud budou uhrazené zálohy vyšší než celková spotřeba, bude mi výsledný přeplatek vrácen. Opět platí výše uvedené. Navíc dle vyjádření Ministerstva financí by mohlo být účelové zvýšení záloh v měsících listopad a prosinec s cílem optimalizovat a snížit daňovou povinnost v rozporu s účelem regulace posuzováno v kontextu zásady zákazu zneužití práva.

Dle Informace GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu v souvislosti s prominutím DPH, kterou vydalo Generální finanční ředitelství, se prominutí DPH vztahuje i na plyn dodaný pro výrobu tepla v domácnostech a kotelnách, k výrobě elektřiny nebo pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech, k pohonu motorů, jako je LPG a CNG, i plyn používaný v metalurgických postupech. Plyn tak může být dodáván nejen distribuční soustavou, ale také příkladně v cisternách a v tlakových láhvích. Zatím si lze jen těžko představit, jak v případech, kdy si budou občané kupovat více propan-butanu v lahvích, bude finanční správa posuzovat zneužití práva.

Funguje to, zvýšili mi zálohu! (Nebo ne?)

Podle našeho rychlého testu to funguje, viz obrázek ze zvýšení záloh na 11+12/2021. Systém daného dodavatele sice ještě neumí nulovou DPH, ale do vyúčtování se promítne.

Autor: Dalibor Z. Chvátal Zvýšení zálohy na energie v 11–12/2021.

Pražská plynárenská

Potvrzujeme, že zvýšení záloh na období listopadu a prosinec 2021, mimořádné zálohy nebo dlužné zálohy předchozích období uhrazené v období listopadu a prosince 2021 by měly skutečné vést k úspoře na DPH, pakliže tyto v listopadu a prosinci uhrazené zálohy budou krýt spotřebu energií. Pokud by tyto zálohy nebyly kryty spotřebou, došlo by k jejich vrácení bez docílení úspory na DPH.

Finty nefungují tak, jak to vypadá. Na úsporu každý nedosáhne

Pojďme si vše shrnout do několika srozumitelných vět pro každého čtenáře.

Kdy ušetříte

Pokud si během 11–12/2021 zvýšíte zálohu, nebo pošlete mimořádnou zálohu (je to jedno) a energie skutečně spotřebujete , nebo budete mít ještě navíc nedoplatek . Teprve tehdy se vám zálohy bez DPH plně zaúčtují a vy jste ušetřili 21 %.

, nebo budete mít ještě navíc . Teprve tehdy se vám zálohy bez DPH plně zaúčtují a vy jste ušetřili 21 %. Pokud jste během roku 2021 neplatili řádně své zálohy a doplatíte je během 11–12/2021.

během 11–12/2021. Pokud si necháte udělat v závěru roku 2021 vyúčtování (i mimořádné). DUZP neboli datum uskutečnění zdanitelného plnění musí mít na vyúčtování datum od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

(i mimořádné). DUZP neboli datum uskutečnění zdanitelného plnění musí mít na vyúčtování datum od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021. Budete teď více jezdit autem na LNG, LPG nebo CNG .

. Nakoupíte si více propan-butanových láhví (ale pozor, na láhve se DPH uplatňuje, pouze na plyn v nich není).

Kdy neušetříte