Vyhrajte iPhone 13 Pro! Klikněte a dozvíte se víc. Vyhrává totiž každý!

Máme pro vás iPhone 13 Pro. Potřebujeme od vás odpovědi na tyto otázky:

Jste muž nebo žena? Kolik vám je let? Nakupujete často na Amazonu? Jak hodnotíte služby Amazonu v České republice?

Pokud odpovíte na všechny tyto 4 otázky, ověříme vaši odpověď a pokud vše bude úspěšné, zobrazí se vám na našem webu toto hlášení:

Odpověděli jste na 4/4 otázek!

Vaše IP adresa je platná pro tuto propagaci!

Dárky jsou k dispozici a jsou omezené!

V zásadě je ale jedno, co odpovíte, dárky totiž máme pro všechny!

Následně od vás budeme potřebovat:

E-mail pro registraci

Telefonní číslo

Klidně tam napište číslo pevné linky, je nám to fuk. Prostě nějaké. E-mail ale uveďte správný.

Funguje to, ověřeno!

Citujeme spokojené výherce iPhone. Není to žádná fake, jsou to pravé citace, přesvědčte se sami.

Borek Prokop: Jsem tak rád, že jsem vyhrál! Zadal jsem svůj e-mail a teď už jen čekám, než mi iPhone dorazí :)

Pravoslav Holeček: Zrovna dnes mi dorazil iPhone. Moc děkuji!

Radana Konrádová: Díky!!!

Jeroným Zapletal: Fantastické! Nikdy předtím jsem nic nevyhrál, ale doufám, že budu mít štěstí!!

Rút Uherková: Moje odměna dnes dorazila. Díky za iphone!!!

Lubor Rušil: Ten kvíz byl až moc lehkej, tak doufám, že Galaxy opravdu dostanu!

Čestmír Žák: Je tu někdo, kdo opravdu vyhrál?

iPhone je téměř váš, zbývá poslední krok!

Pokud jste vše vyplnili, od iPhone vás dělí jen poslední překážka, ryze administrativní. Zaplaťte nám 84 Kč. Není to moc a uznejte, že dostat iPhone za 30 tisíc výměnou za utracenou zhruba stovku je dobrý obchod. Nemáte se čeho bát, platba je zabezpečená, ruku na to. Vypadá takto:

A ani to nebolelo, že? Ale pokud iPhone nechcete, vyberte si klidně Samsung Galaxy S21+. Nebo Macbook Air. Je to na vás. Vše stojí pouhých 84 Kč.

Proč to děláme? Máme vás rádi. Fakt. Vážně.

Pořád nechápete, proč vám chceme rozdat nové mobily? Nebo počítač? A vám se běžně nestává, že vás jen tak na ulici někdo zastaví a nabídne vám nový mobil? Třeba iPhone 13 Pro? Za úsměv? Fakt se vám to nikdy nestalo? Tak asi chodíte po špatné ulici. Třeba na internetu se to děje pořád. Každý den milony lidí vyhrávají iPhony, Samsungy a Macbooky Air. Určitě i vám se někdy taková nabídka zobrazí, stačí vytrvat.

Když na ni zareagujete, úspěšně se proklikáte na konec a zaplatíte drobný poplatek, vyjde vás tato zkušenost na pouhých 936 Kč měsíčně. Přesněji 18,50 € za každých 14 dnů.

Moment? Co to tady píšete za nesmysly? Jaký litr měsíčně? Kde jste to vzali? To si děláte kozy?

Vítejte ve světě šmejdů. Právě jste jim naletěli.

Test: Klikáme na šmejdy

Věříme ve finanční gramotnost našich čtenářů, ale sem tam se vždy někdo do pasti šmejdů chytne. Proto jsme udělali test, co se stane, když se nachytáte a co můžete udělat poté. Takže pěkně od začátku.

Zaručené reklamy na nové mobily (ale dosaďte si tam cokoli) pravidelně vyskakují na internetu, nebo chodí jako spamy. A nemusí jít zrovna o stránky pro dospělé, mohou na vás vyskočit kdekoli. Nám přišel e-mail:

Původní odkaz vede na špatně zabezpečený web Církevního gymnázia Plzeň:

https://cg-plzen.cz/search/?Um=75&admitted=How-To-Increase-Your-Budget

Přesměrování však vede na tento web:

https://hyzuwohy.page.link/V65jMPQv6KTkcd3M6?183738463vrmjakrkquApproximately664718

A na něm už vidíte starý dobrý scam:



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vyhráli jste iPhone! (17. 11. 2021)

Jdeme si tedy pro nový iPhone.

Je jedno, co a jak vyplníte „vyhrává“ každý. Údaje z první části článku jsou identické z podvodného webu. Vždy vás na konci bude čekat „výhra“. Že ale nic nevyhráváte, nýbrž jde přesněji předplacení nesmyslných služeb, se dozvíte tím drobným písmem nahoře.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Podrobné podmínky jsou drobným písmem nahoře pod adresním řádkem. (17. 11. 2021)

Je tam uvedeno toto:

Všichni noví zákazníci se zúčastňují losování cen zobrazeného produktu kampaně. Pokud jste šťastným výhercem, budete kontaktováni přímo prostřednictvím emailu. Tato speciální nabídka zahrnuje 3denní zkušební verzi služby přidruženého předplatného, po jejímž skončení bude poplatek za předplatné (18.5 EUR každých 14 dní) automaticky odečten z vaší kreditní karty. Pokud z jakéhokoli důvodu nejste se službou spokojeni, můžete účet zrušit během 3 dní. Služba se bude každých 14 dní obnovovat, dokud nebude zrušena. Tato kampaň vyprší 31. prosince 2021. Pokud se chcete zúčastnit, aniž byste se zaregistrovali do 3denní zkušební verze weekbased, pošlete prosím e-mail na adresu prizedraw@smellspin.com.

Vše jsme vyplnili a jdeme platit. Za co? Inu za nic, ale to si ještě napíšeme.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Co telefon, to odlišná doména. Pro iPhone to byla weekbased.com. Podmínky drobným písmem vpravo dole v boxu. (17. 11. 2021)

Při provádění platby se webová adresa https://srrcgl.ladystopnothing.top/ změní na https://www.cloud-apps.store/away.php. To jen pro zajímavost, ty domény se mění pořád, hodně cestují sem a tam, viz screeny a adresní řádky v nich.

Pří platbě je vpravo dole další informace. Takže nemůžeme napsat, že nám nikdo nic nedal předem přečíst:

Náhrady za nákupy nebo opakované poplatky mohou být požadovány kontaktováním zákaznické podpory. Náhrady nebo kredity nebudou vydány za částečně používané Členství. Zrušení všech budoucích opakovaných vyúčtování může být požadováno v souladu s oddílem 8 – Zrušení. weekbased.com si vyhrazuje právo udělit náhradu nebo kredit aplikovatelný na nákupy na Stránce podle svého uvážení. Rozhodnutí o náhradě poplatku nezahrnuje povinnost vydávat další budoucí náhrady. Pokud má být náhrada vydána weekbased.com z jakéhokoli důvodu, bude připsaná jedině metodě úhrady použité v původní transakci. weekbased.com nebude vydávat náhrady v hotovosti.

Všichni noví zákazníci se zúčastňují losování cen zobrazeného produktu kampaně. Pokud jste šťastným výhercem, budete kontaktováni přímo prostřednictvím emailu. Tato speciální nabídka zahrnuje 3denní zkušební verzi služby přidruženého předplatného, po jejímž skončení bude poplatek za předplatné (18.5 EUR každých 14 dní) automaticky odečten z vaší kreditní karty. Pokud z jakéhokoli důvodu nejste se službou spokojeni, můžete účet zrušit během 3 dní. Služba se bude každých 14 dní obnovovat, dokud nebude zrušena. Tato kampaň vyprší 31. prosince 2021.

Platba za iPhone ve výši 84 Kč probíhá na doméně weekbased.com . iPhone je řádně uhrazen jednorázovou debetní kartou.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Ta legrace mě vyšla na 75,74 Kč. (17. 11. 2021)

Nějaké případné reklamace? Pište na

Frame Stock Limited

16 Catons Lane

Saffron Walden

CB10 2DU

United Kingdom

+441834824034 (číslo se přesměruje na kartové centrum a je funkční, poslechněte si hovor)

A teď můžeme dostat ještě třeba Samsung. U něj je ale doména jiná: cupbrown.com .



Autor: Dalibor Z. Chvátal Pro výhru Samsungu je jiná doména – cupbrown.com. (17. 11. 2021)

Nějaké případné reklamace? Pište na:

Apisma Solutions Limited

3 Hobart Lane

Aylsham, Norwich

NR11 6FA

United Kingdom

+443330069940 (číslo se přesměruje na kartové centrum a je funkční, poslechněte si hovor)

Všimněte si, že se opět mění společnost pro uplatnění reklamace.

Tisícovka měsíčně za online rádia

Už je vám asi jasné, že žádný iPhone nebude, ani Samsung, ani Macbook. Úhradou „akční nabídky“ v ceně zkušebního předplatného (to je těch 84 Kč) jste se zavázali k pravidelné 14týdenní platbě 18,50 €. Co tedy za těch 18,50 € týdně, v přepočtu cca 936 Kč měsíčně dostanete? Přístup k nezávislým online rádiím. Vypadá to takto:



Autor: Dalibor Z. Chvátal Po přihlášení si můžete přehrávat free rádia. Nic jiného tam nenajdete. (17. 11. 2021)

A vážně tam nic dalšího není. Rádia však fungují.

Seznamte se: VELAORN LIMITED. Také jako playrewind247.com

Nastrčených šmejdů (rozumějte mj. zprostředkovatelských firem) je v tomto příběhu několik, nakonec se ale dostanete na web playrewind247.com. Ten provozuje kyperská společnost Velaorn Limited:

VELAORN LIMITED

Registration #HE393468

Anemonas 31, Flat/Office 402

Strovolos, 2051

Nicosia

Cyprus

help@playrewind247.com

+441561270046 (číslo funguje, poslechněte si hovor)

A právě tato společnost vám za cca 936 Kč měsíčně prodává místo výherního iPhone přístup k online rádiím. Pokud jste naletěli a této firmě zaplatili, předplatné můžete zrušit na e-mailu help@playrewind247.com, nebo zablokovat kartu.

Nejjednodušší je však tyto a podobné nabídky ignorovat, neklikat na ně a zavřít prohlížeč. Jsou to nesmysly a jde jen a jen o vaše peníze. Jako u každého podvodu a nekalých praktik.