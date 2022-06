Evakuační zavazadlo: jak si jej předchystat či rovnou nachystat? Praktický návod

Proč byste měli mít evakuační zavazadlo?

Minimálně prvních pár dní po nějaké vážné živelní události bych nedoporučoval se spoléhat na komerční pojištění ani na státní služby, protože prostě pár dní potrvá státu i komerčním službám se zregenerovat a zareagovat na události typu zemětřesení na Haiti. I když u nás doufám v méně problémů než na Haiti, kde nouzový stav trval 6 měsíců. Bude víceméně záležet jen na tom, co budete mít nachystané, zvláště prvních pár dnů.

Takže, máte nachystané evakuační zavazadlo? Poskládáte aspoň jeho obsah vždy z věcí, co máte doma, když na to poskládání nějaký čas budete mít díky včasnému varování? Máte aspoň vymyšlený seznam věcí, co si vezmete sebou a kde jsou? Každá minuta chystání vám ubere minutu, kterou byste jinak měli na vzdalování se od místa očekávaného neštěstí. Pokud vůbec budete mít to štěstí a bude se jednat o předvídatelné neštěstí (jako je např. povodeň) a ne (zatím?) těžko předvídatelné věci jako je zemětřesení v Česku, které naštěstí u nás není obvyklé ani tolik ničivé.

O tom, že bych si pro strýčka Příhodu měl poskládat evakuační zavazadlo, uvažuji roky, ale asi to znáte, pořád byly urgentnější věci. Když začínaly opatření v souvislosti s koronavirem, říkal jsem si, měl bych, měl bych, ale upřednostnil jsem jiné věci.

Když pozdě večer hořel byt v sousedním domě a náš dům byl evakuován, zpětně mi došlo, že kdybychom se už do bytu nemohli vrátit, shořelo by mi naprosto vše. Sice mám byt řádně pojištěn na dostatečnou pojistnou částku, ale představa si všechno znovu vyřizovat, pracně vzpomínat, kde co mám co mě fakt nelákala. A přitom by stačilo v tomto případě si vzpomenout si s sebou vzít pár neobjemných věcí.

Mimochodem sáhněte do šanonů a hned teď si zkontrolujte výši pojistných částek, limitů a vlastnosti pojistných podmínek u vaší pojistky. Náklady prý daleko přesáhly výši pojistky, mnohé věci nebyly pojištěny a byt následně prošel kompletní rekonstrukcí, takže rodina žila v náhradním bydlení.

Nicméně i když požár ve vedlejším domě mě vybudil začít dělat evakuační zavazadlo, skončilo to jen u úvah. Teprve měsíce poté, když ruské vojenské síly jezdí po Ukrajině, jsem si našel čas se nad evakuačním zavazadlem pořádně zamyslet.

Co je a co obsahuje evakuační zavazadlo?

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova na dobu, kterou lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den.

Při evakuaci, resp. opuštění objektu na kratší dobu (např. nahlášení bomby v objektu, únik plynu nebo jiné nebezpečné látky) lze očekávat návrat během několika hodin, tudíž je evakuační zavazadlo zbytečné.

Na druhou stranu jsou to „dobré“ situace na otestování vaší připravenosti a rozhodně nějaká podmnožina evakuačního zavazadla se může hodit i tak. Nemluvě o tom, že málokdy víte s jistotou, jestli ta evakuace bude krátkodobá, či dlouhodobá.





Proč bylo pro mě těžké to evakuační zavazadlo poskládat? Jedním z důvodů je to, že názory na obsah evakuačního zavazadla se liší, mnohé doporučované součásti mi nedávaly smysl. Což je částečně dáno tím, že každý z nás je jiný, má jiné potřeby, jinou komfortní zónu. Ale také tím, co si kdo představuje, na co se připravuje.

Dále mě osobně dává smysl mít dvě verze zavazadla. Jedno rozsáhlejší pro odjezd autem, druhou pro nutnost opustit byt pěšky jako podmnožinu toho rozsáhlejšího (i z toho důvodu, abych pak to auto mohl opustit na lehko). Dále uvádím svou verzi evakuačního zavazadla pro inspiraci, vůbec se neostýchejte si ho upravit dle svých možností, ale třeba taky dle své schopnosti unést více či méně.

Nejdříve se podíváme, co se tak doporučuje jako obsah evakuačního zavazadla:

1. Jídlo a pití + nádobí

Trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2–3 dny pro každého člena domácnosti), hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy (kvůli váze zvažte plastové, ale ne jednorázové). V případě, že máte vy, nebo vaše děti, z jakéhokoliv důvodu speciální stravu (např. konkrétní umělé mléko pro děti), mějte větší zásoby, než když jste všežravec od masa, přes rostliny až třeba i po hmyz.

2. Cennosti a osobní dokumenty

Peníze, platební karta, pas, jiné důležité dokumenty jako pojistné smlouvy, smlouvy o investicích a úsporách. Osobně si myslím, že by měl stačit podobný přehled jako pro pozůstalé, viz dále.

3. Léky a drogerie

Především vámi pravidelně užívané léky, ale taky léky na pravděpodobné potíže: teplota, průjem, vitamíny a hygienické potřeby (i příznivcům bidetu či kalíšku bych doporučil si vzít i nějaké jednorázové pomůcky: toaletní papír, vlhčené ubrousky, jednorázové vložky, pleny).

Množství zvažte jak dle své hmotnostní únosnosti, tak dle nezbytnosti. Životně důležité léky bych vzal ve větším množství, než léky, které způsobí „jen“ přežitelné potíže.

4. Oblečení a vybavení pro přespání

Měli byste počítat jak se zimním, tak letním obdobím.

Náhradní prádlo a obuv, spací pytel i karimatku, pláštěnku nebo deštník. Zvláště množství náhradního oblečení volte umírněně dle svých dlouhodobých možností toho, co unesete. Pokud máte dítě zvažte vzít nosítko nebo šátek, je skladnější než kočárek.

5. Přístroje, nástroje a zábava

Mobilní telefon s nabíječkou a rozdvojkou, FM rádio s bateriemi, svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času – knihy, hračky pro děti, úsporné společenské hry.

A jak by vypadala verze pro auto? Vzal bych více jídla a pití, více náhradního oblečení i obuvi. Neboli nadmnožina verze pro ruční nesení.

Boj s prokrastinací ohledně chystání evakuačního zavazadla

Důvodů, proč odkládat založení evakuační zavazadlo, je vícero.

Kdo ví, jestli ho někdy vůbec využiji. Čím dřív si ho nachystám, tím dřív se o něj musím starat, aktualizovat, vyměňovat procházející věci (především voda a potraviny, ale i kopii OP musíte měnit). Mám mít v evakuačním zavazadle věci, které nebudu nijak používat (dražší, ale relativně jisté, že v každém okamžiku bude evakuační zavazadlo nachystané), nebo z ekonomických a ekologických důvodů je budu používat i běžně a pak hrozí, že je v evakuačním zavazadle nenajdu? A budu vzpomínat, kdo na co tamto použil naposledy…

A to vše znamená, že musím při zakládání evakuačního zavazadla přemýšlet, a to hodně. Nemluvě o věcech, které z principu nemohu uložit do evakuačního zavazadla, protože jsou v jediném vydání (jako doklad totožnosti, zvláště když nemáte pas). A prostě jsem věděl, že vytvořením evakuačního zavazadla problém teprve začíná, následuje pravidelná údržba evakuačního zavazadla.

Ale nakonec jsem si našel důvody, proč si udělat evakuační zavazadlo hned teď. Lepší něco než nic. Raději budu mít základ evakuační zavazadla nachystaný, i kdyby bez potravin a vody, než nemít vůbec nic a ve zmatku evakuace budu ho dávat dohromady od píky. Ale tento důvod nestačil pro ten první impuls evakuační zavazadlo skutečně si nachystat.

Co mi pomohlo, bylo uvědomění, že už delší dobu mám místo pro cestovní věci. Kde mám např. nachystaný sáček s věcmi pro hygienu. Evakuační zavazadlo není nic jiného než další takový balíček, který mohu využít i pro cestování, dovolené. A vlastně příliš se to od sebe neliší.

Takže abych vám usnadnil postupné vybudování evakuačního zavazadla, netradičně budování evakuačního zavazadla rozdělím dle motivace.

Společná část evakuačního zavazadla s přípravou pro pozůstalé

Pokud chcete myslet na pozůstalé, článek Na co vše myslet a udržovat aktuální (nejen) kvůli vlastní smrti? vám dá pro začátek dost tipů, na co myslet. Současně některé věci můžete dělat i kvůli evakuačnímu zavazadlu. Využijte synergické vlivy, dělejte maximum možného tak, aby se to dalo využít jak pro pozůstalé, tak pro evakuační zavazadlo.

Když vytvoříte přehled majetku, závazků, pojištění, pohledávek pro pozůstalé, použijte ho i pro evakuační zavazadlo. Zajistíte tak, že budete mít vyšší motivaci ten dokument aktualizovat, resp. častěji. A současně proč tento dokument neuložit pro pozůstalé do evakuačního zavazadla? Dvě mouchy jednou ranou.

Když se rozhodnete pro pozůstalé nějak předat hesla, jedno z míst, které zvažte, je právě evakuační zavazadlo. Stejně jako pozůstalým i vám přijdou hesla vhod, pokud budete muset na rychlo opustit bydliště, abyste se stali „uprchlíkem“. Pozor ale na náhodné zloděje, takže neukládat v čitelné formě, ale ve formě, která bude čitelná jen vám a případně pozůstalým. I jednoduchá Caesarova šifra poskytne nějakou ochranu, rozhodně lepší než žádná šifra.

Společná část evakuačního zavazadla s přípravou pro opuštění bytu

V článcích Na co myslet, když opouštíte byt? a Pomůže chytrá domácnost, ale i levné finty (nejen) na zloděje? jsou tipy, na co myslet, když opouštíte byt z důvodu dovolené, služební cesty.

Pokud máte v okolí někoho důvěryhodného, tak opět zabijte dvě mouchy jednou ranou. Řekněte mu i o evakuačním zavazadle, aby ho mohl zachránit, když budete pryč a tím zachránil ty nejdůležitější věci, i když budete pryč a bude např. hořet (a vzít jedno zavazadlo ze známého místa stihne, i když nebude mít času nazbyt). Současně vás to motivuje udržovat evakuační zavazadlo stále aktuální. Nicméně nezapomeňte domyslet všechny souvislosti, zvláště pokud tam budete mít i hesla, peníze, kopie dokladů apod.

Když si děláte kopii dokladů pro dovolenou, služební cestu, udělejte kopii dokladů i pro evakuační zavazadlo. Pokud zvažujete vícero platebních karet, hotovost, náhradní klíče pro své služební cesty, dovolené, zvažte je i pro evakuační zavazadlo. Popř. zvažte mít jako podmnožinu evakuačního zavazadla sekci, kterou si budete brát na cesty a pak ji vracet do evakuačního zavazadla hned po návratu.

A z praktických důvodů je mít takovou podmnožinu věcí vždy v jedné plátěné tašce. Opět využijte synergického vlivu pro obě situace: zajistíte, že častěji zkontrolujete a aktualizuje obsah evakuačního zavazadla a současně tímto bude vaše příprava na cesty kratší, protože část věcí budete mít vždy nachystanou v evakuačním zavazadle.

Pokud budete mít myšlenkovou mapu pro chystání, udělejte si jednu i pro evakuační zavazadlo, nejlépe prioritizovanou, abyste věděli, co popadnout nejdříve a odejít a co udělat, když budete mít víc času na přípravu (např. na blížící se povodeň jste byli upozorněni několik hodin předem).

Společná část s věcmi na dovolené

Přiznám se, že z ekologických i finančních a objemových důvodů jsem zavrhl možnost, že bych koupil spacák a další věci jen pro evakuační zavazadlo.

Už nyní mám na cesty či dovolené obří polici, kde mám jen věci na dovolenou. Což výrazně šetří čas a umožňuje se chystat s předstihem. Např. popadnu sáček s drogerií a mám nachystanou drogerii (a nemusím myslet např. na to, vzít aktuálně používaný kartáček a pastu z koupelny). Popadnu sáček s léky na obvyklé potíže (teplota, průjem, náplasti, dezinfekce…) a už nemyslím, na to, co bych tak mohl potřebovat.

Nicméně zvažuji možnost, že do evakuačního zavazadla/prostoru dám starší vybavení (např. starší spacák, termosku), které tam bude pořád, a když prostě z nějakého důvodu zrovna nezafunguje údržba evakuačního zavazadla a nebo budu muset popadnou evakuační zavazadlo a nebudu mít ani minutu času, tak prostě budu mít evakuační zavazadlo aspoň s těmito staršími věcmi než úplně bez nich.

Když zafunguje údržba evakuačního zavazadla, tak starší věci během chvíle vyměním za používané věci, které tam budou ukládané (ale občas je budu hledat, když je poslední uživatel neuklidil).

Jak si usnadnit údržbu evakuačního zavazadla

Předchozí motivace a postupy nám zajistí, že v evakuačním zavazadle budeme mít:

– důležité dokumenty a kopie dokladů jako OP, pas. A protože to současně budou údaje pro pozůstalé, tak snižujeme riziko, že tam budou údaje mnoho let staré. Tady se bojím neaktuálnosti.

– léky, hygienické potřeby a další věci, které pravidelně se chystají na dovolené. Budeme je kontrolovat a obměnovat s naší frekvencí dovolených, služebních cest. Tady jsem si celkem jistý, že nebude problém.

– budeme mít přímo v zavazadle nebo u něj nachystané oblečení a vybavení. Buď vyhrazené pro evakuační zavazadlo a nijak jindy nepoužívané, nebo starší, které pokud bude čas, vyměníme za často používané na cestách, které bude hned u toho. Tyhle dvě kategorie jsou bezproblémové.

A pak tu budou z ekologických důvodů i věci, které se budou používat i jindy (např. plynový vařič), bude jejich místo u evakuačního zavazadla se striktním pravidlem po použití je vracet na místo neprodleně a budu doufat, že tam skutečně budou, až náhle dojde k evakuaci. Tuto poslední skupinu se budu snažit držet minimální, co to bude dávat smysl.

Zbývají relativně nepočetné, ale celkem dost důležité věci, které má člověk jen jednou, denně používá. Jsou to i doklady, i když budeme mít v zavazadle kopie, je lepší nezapomenout si vzít i originály. Je to i platební karta: ti, co mají víc karet, to mohou vyřešit kartou jen pro tyto účely.

Ti, co mají NFC v mobilu, to mohou vyřešit tím, že se spolehnout na NFC v mobilu a to, že mobil nezapomenou nebo naopak, že tuto kartu odloží do evakuačního zavazadla. Je to mobil, nabíječka k němu. Na těchto pár drobností prostě nezapomenout, já to budu řešit tak, že přímo u evakuačního zavazadla bude stručný seznam těchto věcí.

Co se týká knihy, zábavy, někdo to vyřeší e-knihami v e-čtečce a přístroj bez nabití vydrží několik dní. Někdo se spolehne na nabíjení mobilu a bude mít v mobilu plno e-knih. Příznivci klasické knihy bych doporučil do evakuačního zavazadla uložit nějakou dlouho odkládanou tlustou knihu, kterou už vzdali, že se k ní někdy dostanou. Nejlépe nějakou učebnici nějakého dalšího jazyka – ta má výhodu v tom, že je užitečné ji číst několikrát, když se uprchlický stav bude protahovat.

Důležitou částí evakuačního zavazadla jsou potraviny a voda. Toto byla část, která mi dělala nejdéle starosti. Nakonec mě napadlo to opět spojit s dovolenými. Pokud máte velmi specifickou alergii, dietu, paradoxně bude to pro vás snadnější, protože pravděpodobně na dovolené se neobejdete bez vlastního vaření.

Stačí na dovolenou si nachystat potraviny jako obvykle, ale ty dát do evakuačního zavazadla a ty potraviny, co byly v evakuačním zavazadle si vzít na dovolenou a spotřebovat. Současně tak pravidelně otestujete, jestli jste na něco nezapomněli (třeba na takovou drobnost jako sůl).

Ostatní, zvláště ti, kteří jsou zvyklí na dovolené all-inclusive, to budou mít horší a to i když covid i je často v uplynulých dvou letech nutil na dovolené si vařit. My jsme si právě zvykli na dovolené, kde si člověk vaří. Vodu si nedovedu představit, že bych pil po pár dnech, natož týdnech a balenou se mi kupovat nechce. I když pár litrů v trubkách se najde téměř vždy, nelze spoléhat s tak důležitou tekutinou, že v době potřeby evakuačního zavazadla bude funkční ještě vodovod, ani že se podaří pár litrů z něj ještě dostat.

Proto vodu vyřeším dlouhodobě uskladněnou vodou a k tomu tabletky na čištění vody, které min. v době odjezdu na a příjezdu z dovolené vyměním. A když to bude možné, tak ji vyměním i těsně před opuštěním bytu s evakuačním zavazadle (vyměnit myslím, nejdříve do jiné nádoby napustit vod a teprve až ji mám, vyliji tu v evakuačním zavazadle). Popř. ji můžete jednodušeji řešit balenou vodou, která vydrží déle.

Boj s prokrastinací je někdy náročný. Zvláště u takových věcí jako je evakuační zavazadlo. Doufám, že vám tento článek pomůže s motivací nachystat alespoň částečně evakuační zavazadlo. A současně, že vám dal nějaké tipy, jak obsah evakuačního zavazadla udržovat aktuální, připravený a použitelný. Pak článek splnil svůj účel.