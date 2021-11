Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatba je typ platby, který můžete uskutečnit v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, případně v dalších specificky vyjmenovaných zemích. Kromě všech zemí Evropského hospodářského prostoru do europlateb spadají ještě Švýcarsko, Monako, San Marino.

Zaslat ji můžete dvěma způsoby. Buď systémem SEPA, nebo platbou v rámci systému TARGET2. V případě systému TARGET2 jde o clearingový systém, který provozuje Evropská centrální banka. Převody jsou zúčtovány v reálném čase. SEPA systém, v rámci kterého jsou realizovány SEPA platby, je provozován EBA Clearing a jde o přidružený systém TARGET2. Zapojené banky si pomocí tohoto systému vymění data o proběhlých platbách a na konci dne vyrovnají příslušné saldo. Více se dočtete v článku Jaké jsou rozdíly mezi platbou SEPA a TARGET2?

Odchozí elektronické europlatby

Pokud potřebujete europlatbu zaslat, většinou ji posíláte elektronicky. To umožňují všechny banky. Některé banky umožňují europlatbu zaslat i inkasem.

Hlavní rozdíl je ale v ceně samotného příkazu. Zatímco někde za takový příkaz neplatíte nic, jinde si sáhnete do kapsy poměrně hluboko. Za zadání elektronického příkazu zaplatit 300 Kč přeci jen není malá částka.

Odchozí elektronická europlatba bez poplatku

Pokud máte možnost zadat elektronickou europlatbu bez poplatku, patříte mezi šťastlivce. To totiž umožňují pouze tyto osobní účty u těchto bank:

Banka Typ osobního účtu Poplatek za europlatbu Air Bank Běžný účet s Velkým tarifem 0 Kč Expobank Expo Global 0 Kč Expobank Expo Gold 0 Kč (pokud máte hlavní účet v CZK) Raiffeisenbank im Stiftland Giro-Doppel 0 Kč ZUNO Bank ÚČET PLUS 0 Kč

Tím výčet bezpoplatkových europlateb končí. Neznamená to však, že by byly jiné osobní účty v tomto ohledu nevýhodné.

V případě ZUNO Bank se ale musí jednat o korunový účet, ze kterého platbu posíláte. Jinak platíte 180 Kč.

Vejdete se do 100 Kč

Některé banky účtují za europlatby poplatky, které jsou stále ještě přijatelné. Za zadání elektronického příkazu nezaplatíte více než 100 Kč. Takovou možnost u nás dostanete u 9 osobních účtů.

Banky a finanční instituce Typ osobního účtu Poplatek za europlatbu Air Bank Běžný účet s Malým tarifem 25 Kč Equa bank Běžný účet 99 Kč Expobank Expo Active 49 Kč Expobank Expo Silver 49 Kč (pokud máte hlavní účet v CZK) Fio banka Běžný účet bez poplatků 20 Kč mBank mKonto 25 Kč Moravský Peněžní Ústav Běžný účet 99 Kč Waldviertler Sparkasse Bank Osobní účet 100 Kč Waldviertler Sparkasse Bank Účet Populár 100 Kč

Pokud budete posílat europlatbu elektronicky u Fio banky a zašlete ji na Slovensko, jsou tyto europlatby bez poplatku. U všech ostatních europlateb platíte uvedených 20 Kč.

U Moravského Peněžního Ústavu platíte 99 Kč pouze v případě, že platbu zadáváte z účtu, který je vedený v eurech.

Poplatek v rozmezí 100–200 Kč

Těchto 5 bank v tabulce níže si nechá za odchozí elektronické europlatby zaplatit částku v rozmezí 100–200 Kč.

Banky a finanční instituce Typ osobního účtu Poplatek za europlatbu J&T Banka Běžný účet 150 Kč J&T Banka Prémiový účet – prémiové bankovnictví 150 Kč Komerční banka Můj Účet 195 Kč Komerční banka Můj účet (s balíčkem transakcí) 195 Kč Komerční banka TOP nabídka 195 Kč PPF banka Běžný účet 150 Kč Záložna CREDITAS Běžný účet CREDITAS 150 Kč Záložna CREDITAS Běžný účet VIP 150 Kč ZUNO Bank ÚČET 180 Kč

Ačkoli se poplatky za odeslání europlatby zdají vysoké, stále ještě patří takto vysoké poplatky mezi ty nižší, které můžete v rámci běžného účtu získat. Drtivá většina běžných účtů má totiž tyto poplatky od 200 Kč výše.

Poplatek 200–299 Kč

Přes 30 osobních účtů různých bank, které si můžete v České republice otevřít, vám nabídnou poplatek za odeslání europlatby vyšší než 200 Kč. Konkrétní výši poplatku a účet uvádíme v tabulce.

Banky a finanční instituce Typ osobního účtu Poplatek za europlatbu Artesa, spořitelní družstvo Osobní účet Artesa konto 250 Kč Česká spořitelna Erste Premier 220 Kč Česká spořitelna Osobní účet Blue 220 Kč Česká spořitelna Osobní účet ČS II 220 Kč Česká spořitelna Osobní účet ČS II (s programem Za důvěru) 220 Kč Československá obchodní banka ČSOB Aktivní konto 250 Kč Československá obchodní banka ČSOB Konto 250 Kč Československá obchodní banka ČSOB Exkluzivní konto 250 Kč Era/Poštovní spořitelna Era osobní účet 250 Kč Era/Poštovní spořitelna Era účet online 250 Kč MONETA Money Bank Genius Active 220 Kč MONETA Money Bank Genius Free & Flexi 220 Kč MONETA Money Bank Genius Gold 220 Kč MONETA Money Bank Genius Silver 220 Kč Oberbank Žirokonto 250 Kč Oberbank Žirokonto Plus 250 Kč Peněžní dům Běžný osobní účet 250 Kč Peněžní dům Modrobílý účet 250 Kč Raiffeisenbank eKonto Komplet 220 Kč Raiffeisenbank eKonto Smart 220 Kč Raiffeisenbank im Stiftland Běžný účet 0,50 % z odeslané částky, min. 252 Kč, max. 1500 Kč Sberbank FÉR konto AKTIV 250 Kč Sberbank FÉR konto MINI 250 Kč Sberbank FÉR konto OPTIMAL 250 Kč UniCredit Bank U Konto 250 Kč UniCredit Bank Konto Premium 250 Kč

U České spořitelny si můžete k Osobnímu účtu II dokoupit volitelný balíček za 29 Kč a v rámci něj získáte možnost poslat měsíčně 2 europlatby za 30 Kč. Pokud u ní máte účet Erste Premier, platíte do Slovenské spořitelny poplatek za europlatbu jen 50 Kč.

Československá obchodní banka má u všech svých účtů možnost zaslat europlatbu do ČSOB Slovensko za 9 Kč. Do všech ostatních států v rámci europrostoru je to za 250 Kč. Stejné podmínky platí i u všech účtů v Artesa, spořitelním družstvu, Peněžním domě, Era/Poštovní spořitelně.

Platby posílané v rámci Oberbank do zahraničí (například z České republiky do Německa) máte za 200 Kč. Do ostatních finančních institucí již za 250 Kč.

Raiffeisenbank má v rámci účtu eKonto Komplet jednu europlatbu v měsíci bez poplatku. Jedná se však buď o odchozí, nebo o příchozí. Pokud vám jedna europlatba přijde a druhá odejde, odchozí již platíte.

Raiffeisenbank im Stiftland má jako jediná nastavený interval poplatku. Platíte 0,5 % z posílané částky. Minimum je 252 Kč a maximum činí 1500 Kč.

Europlatba? Za 300 a víc

Zdály se vám již předchozí ceny za odchozí europlatbu, kterou zadáváte elektronicky, příliš vysoké? Pak vězte, že jsou i vyšší poplatky. Aktuálně nejvyšší poplatek za tuto službu činí 350 Kč.

Banka Typ osobního účtu Poplatek za europlatbu Expobank Konto 5 za 50 350 Kč Expobank VIP Konto 350 Kč Raiffeisenbank Citigold 300 Kč Raiffeisenbank Citikonto Plus 300 Kč Raiffeisenbank Citi® Premium 300 Kč

U Expobank určuje poplatek 350 Kč pouze dolní hranici toho, kolik za tuto službu můžete zaplatit. Za zadání europlatby platíte 0,9 % z posílané částky. Těchto 350 Kč je minimální výše poplatku. Ta maximální činí 2000 Kč.

I u Raiffeisenbank činí 300 Kč poplatek pouze minimální částku. Za europlatbu platíte 1 % z posílané částky. Minimum je 300 Kč a maximum činí 2000 Kč.

Příchozí europlatby

Kromě odchozích europlateb si banky a finanční instituce samozřejmě účtují i příchozí europlatby. Vy tedy jako klient reálně zaplatíte poplatek za to, že vám někdo pošle ze zahraničí peníze. Zda to bylo vyžádaně, nebo si někdo popletl číslo účtu, není podstatné. Prokázal to test, který jsme na Měšci uskutečnili. Podrobnosti najdete v článku Velký test zahraničních plateb.

Na váš účet se připsala zahraniční platba a poplatek vám bude stržen.

Umí to i bez poplatku

Stejně jako v případě odchozích europlateb, i v tomto případě jsou na trhu běžné účty, kde za příchozí europlatbu neplatíte.

Banka Typ účtu Poplatek za europlatbu Air Bank Běžný účet s Velkým tarifem 0 Kč Expobank Expo Global 0 Kč Expobank Expo Gold 0 Kč (pokud máte hlavní účet v CZK) J&T Bank Běžný účet 0 Kč Raiffeisenbank City gold 0 Kč Raiffeisenbank Citi® Premium 0 Kč Raiffeisenbank im Stiftland Giro-Doppel 0 Kč ZUNO Bank ÚČET 0 Kč ZUNO Bank ÚČET PLUS 0 Kč

Ne všechny účty jsou ale zároveň ty, kde neplatíte i onu zmíněnou elektronickou odchozí europlatbu. Například u obou účtů od Raiffeisenbank za odchozí europlatbu zaplatíte 300 Kč. U J&T Banky pak 150 Kč a u ZUNO Bank v případě ÚČTU 180 Kč.

Do stovky se vejdu

Příchozí europlatby s poplatkem do 100 Kč získáte u 19 osobních účtů.

Banky a finanční instituce Typ osobního účtu Poplatek za europlatbu Air Bank Běžný účet s Malým tarifem 25 Kč Česká spořitelna Erste Premier 100 Kč Česká spořitelna Osobní účet ČS II 100 Kč Česká spořitelna Osobní účet ČS II (s programem Za důvěru) 100 Kč Česká spořitelna Osobní účet Blue 100 Kč Equa bank Běžný účet 9 Kč Expobank Expo Active 49 Kč Expobank Expo Silver 49 Kč (pokud máte hlavní účet v CZK) Fio banka Běžný účet bez poplatků 20 Kč J&T Banka Běžný účet – Prémiové bankovnictví 100 Kč mBank mKonto 25 Kč MONETA Money Bank Genius Active 100 Kč MONETA Money Bank Genius Silver 100 Kč MONETA Money Bank Genius Free & Flexi 100 Kč MONETA Money Bank Genius Gold 100 Kč Moravský Peněžní Ústav Běžný účet 49 Kč Raiffeisenbank Citikonto Plus 90 Kč Waldviertler Sparkasse Bank Účet Populár 100 Kč Waldviertler Sparkasse Bank Osobní účet 100 Kč

V rámci Osobního účtu ČS II máte bez poplatku 2 příchozí europlatby měsíčně, pokud si koupíte balíček za 29 Kč. A jestliže vlastníte účet Erste Premier a přijdou vám peníze ze Slovenské spořitelny, je to bez poplatku.

Pokud máte u Fio banky běžný účet bez poplatků a přijde vám europlatba ze Slovenska, nenaúčtuje vám banka žádný poplatek.

Poplatek mezi 101–200 Kč

Tím bohužel možná výše poplatků za příchozí platbu nekončí. U těchto bank a finančních institucí zaplatíte poplatek do 200 Kč.

Banky a finanční instituce Typ osobního účtu Poplatek za europlatbu Artesa, spořitelní družstvo Osobní účet Artesa konto 200 Kč Československá obchodní banka ČSOB Aktivní konto 150 Kč Československá obchodní banka ČSOB Aktivní konto s transakčním balíčkem 150 Kč Československá obchodní banka ČSOB Konto 150 Kč Československá obchodní banka ČSOB Exkluzivní konto 150 Kč Era/Poštovní spořitelna Era osobní účet 150 Kč Era/Poštovní spořitelna Era online účet 150 Kč Expobank Konto 5 za 50 200 Kč Expobank VIP Konto 200 Kč Komerční banka MůjÚčet 145 Kč Komerční banka MůjÚčet (s balíčkem transakci) 145 Kč Komerční banka TOP nabídka 145 Kč Peněžní dům Běžný osobní účet 150 Kč Peněžní dům Modrobílý účet 150 Kč PPF Banka Běžný účet 150 Kč Raiffeisenbank eKonto Komplet 200 Kč Raiffeisenbank eKonto Smart 200 Kč Raiffeisenbank im Stiftland Běžný účet 0,50 % z odeslané částky, min. 157 Kč, max. 1007 Kč Sberbank FÉR konto AKTIV 150 Kč Sberbank FÉR konto MINI 150 Kč Sberbank FÉR konto OPTIMAL 150 Kč UniCredit Bank Konto Premium 200 Kč Záložna CREDITAS Běžný účet VIP 150 Kč Záložna CREDITAS Běžný účet CREDITAS 150 Kč

Pokud vám na jakýkoli osobní účet u Československé obchodní banky přijde europlatba z ČSOB Slovensko, zaplatíte poplatek jen 6 Kč. Totéž platí pro všechny účty u Artesa, spořitelního družstva, Era/Poštovní spořitelny a Peněžního domu.

U eKonta Komplet, které nabízí Raiffeisenbank, máte první příchozí europlatbu v měsíci bez poplatku.

Nejhorší možnost? Za 250 Kč

Ačkoli nejvyšší aktuálně účtovaný poplatek za příchozí europlatbu je stále poměrně vysoký, je o poznání nižší než nejvyšší možný poplatek, který vám naúčtují za odchozí europlatbu.

Banky a finanční instituce Typ osobního účtu Poplatek za europlatbu Oberbank Žirokonto 250 Kč Oberbank Žirokonto Plus 250 Kč UniCredit Bank U Konto 250 Kč

V případě jakéhokoli osobního účtu u Oberbank platí, že pokud bude platba uskutečněná ze zahraniční Oberbank, neplatíte žádný poplatek.

Co když chci bez poplatku obojí?

Pokud byste chtěli bez poplatku obě služby, máte velice omezený výběr. První variantou je Běžný účet s Velkým tarifem, který nabízí Air Bank. Nebo můžete využít jeden ze dvou účtů u Expobank – Expo Global a Expo Gold. Poslední možností je sjednat si účet s názvem Giro-Doppel u Raiffeisenbank im Stiftland.

Více možností bohužel není. ZUNO Bank sice také nabízí ÚČET, v rámci kterého jsou obě europlatby bez poplatku, ale to platí jen pro stávající klienty, který již tento typ účtu mají. Novým klientům už banka účty nesjednává. Více informací si můžete přečíst v článku ZUNO Bank ukončí činnost. Její klienty získá Raiffeisenbank.