eNeschopenka 2020: Vše, co o ní potřebujete vědět

V lednu v ostrém provozu odstartuje projekt eNeschopenka (změny do legislativy ukotvují zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické propojení zaměstnavatelů, lékařů a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) urychlí a usnadní předávání informací a dokumentace, která souvisí s dočasnou pracovní neschopností. Nemocným tak odpadne povinnost předávat zaměstnavateli příslušné doklady.

S čím počítat od ledna

Systém eNeschopenek se nyní čile ladí, od listopadu se do něj začínají napojovat lékařské softwary. Nemocní změny naplno pocítí až počínaje lednem. Při návštěvě u lékaře totiž neobdrží klasický pětidílný propisovací formulář, jako tomu bylo dosud. Úplně se ale papírových dokladů nezbaví.

eNeschopenky se týkají pouze nemocenského. Z toho vyplývá, že se vystavují pouze při činnosti, která zakládá účast na nemocenském pojištění a pouze při dočasné pracovní neschopnosti. Ostatní dávky nemocenského pojištění se i nadále zpracovávají papírově.

Onemocníte-li v roce 2020, bude lékař vyplňovat elektronickou eNeschopenku. Po zadání vašeho rodného čísla se mu zobrazí vaše osobní údaje z registru ČSSZ i seznam vašich aktuálních zaměstnavatelů. Lékař by si s vámi měl správnost informací ověřit.

Pokud jste před návštěvou lékaře měnili zaměstnání, je nutné mu zdůraznit, kde v současnosti pracujete. Nový i původní zaměstnavatel má totiž na ohlášení konce i začátku pracovního poměru ze zákona osm dní (někteří zaměstnavatelé mohou mít tuto lhůtu dokonce v délce 20 dní). Pokud byste začali marodit hned po nástupu na nové místo, ještě byste v systému nemuseli být zaevidovaní pod správným zaměstnavatelem (např. ten původní vás ještě neodhlásil a nový ještě nepřihlásil, nebo vás původní neodhlásil, ale nový už přihlásil, a tak jsou zde evidovaní oba, nebo vás původní odhlásil, ale ten nový ještě nepřihlásil, takže tam není žádný). Ať tak, či tak, vždy byste měli s lékařem zkontrolovat aktuálnost uvedených údajů. Ten totiž může informace natažené z registru ČSSZ ručně upravit.

Lékař doplní pouze stanovenou diagnózu, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a další relevantní údaje (například jestli je nemoc způsobena následkem úrazu, zda je podezření na to, že jste při tom byli pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, za což se krátí nemocenské o polovinu, apod.).

Poté hlášení o dočasné pracovní neschopnosti elektronicky odešle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Informace se zároveň dostane k zaměstnavatelům, kteří si o tento druh notifikací požádají (ostatní ji najdou na ePortálu).

Nové třídílné formuláře

Při té příležitosti vám zároveň vytiskne Průkaz práce neschopného pojištěnce (dále jen Průkaz), který je součástí nových třídílných neschopenek používaných od ledna 2020. Ty se skládají z následujících částí (a to i jejich papírová podoba, která se využije v případě technického výpadku):

I. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,

II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce,

III. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

ZMĚNY A NOVINKY 2020 Co se všechno změní pro zaměstnance, nemocné, ženy na mateřské nebo seniory od ledna 2020?

S I. a III. dílem si hlavu lámat nemusíte, lékař ho v rámci hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti posílá na správu sociálního zabezpečení. Informace se propíší zaměstnavateli na ePortál a případně dostane i notifikaci, pokud si požádal o její zasílání.

II. díl je onen zmíněný Průkaz (list ve formátu A5), který dostanete v ordinaci do ruky. Tento papír nemusíte nikam nosit. To ale neznamená, že byste ho měli za dveřmi ordinace vyhodit. Najdete na něm data příštích kontrol, informace o trvání a posléze sem lékař zapíše i ukončení pracovní neschopnosti. Průkaz byste měli mít při sobě i pro případnou kontrolu ze strany OSSZ.

Z uvedeného vyplývá, že se vždy musíte po nemoci s Průkazem dostavit k lékaři na kontrolu. Rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti je součástí posudkové péče, která musí být vykonávána za přítomnosti pacienta. Pojištěnec se tedy musí na kontrolu dostavit. Ukončení DPN mu lékař vyznačí též do průkazu práce neschopného pojištění, který bude možné případně tisknout opakovaně (dojde-li k jeho ztrátě apod.), potvrdila serveru Měšec.cz Jana Buraňová z ČSSZ.

Kromě zmíněných informací by měl Průkaz obsahovat také:

číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti,

identifikační údaje o vás i zaměstnavateli,

adresu, na které se budete v době nemoci pohybovat,

důležité údaje o dočasné pracovní neschopnosti (datum vzniku i ukončení),

stanovené vycházky a

informace o okolnostech případného úrazu.

Po ukončení dočasné pracovní neschopnosti zůstává Průkaz u pojištěnce. Je na jeho uvážení, zda si ho bude uchovávat, dodala Buraňová.

Anketa Máte již zkušenost s vystavením eNeschopenky? Ano Ne Zobraz výsledek

Způsob oznámení nemoci stanoví zaměstnavatel

Nově tedy nebudete muset do zaměstnání nosit žádný papír. Vaše povinnost informovat zaměstnavatele o vaší pracovní neschopnosti (slovy zákona o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance) ale zůstává. Mělo by stačit pouhé zavolání nebo e-mail. Konkrétní postup nahlašování dočasné pracovní neschopnosti ale zákon neobsahuje. To, jakým způsobem, do kdy a komu informaci o vaší nemoci předat, si tak budou zaměstnavatelé stanovovat sami. Může se tak stát i to, že bude zaměstnavatel požadovat prokázání vaší nemoci předložením Průkazu, který jste dostali u lékaře. Aby ale celý systém měl smysl, měla by mu stačit třeba fotka z mobilu.

Informaci o vaší pracovní neschopnosti totiž tak jako tak dostane. Buď přes zmíněné notifikace, které mu ohlásí základní údaje o jeho nových dočasně práce neschopných zaměstnancích (jméno, datum narození a datum vzniku nemoci) do datové schránky, nebo se přihlásí do ePortálu a informace si z něj vygeneruje. Zde už najde i další podrobnosti. Například o tom, kde marodíte a kdy máte vycházky.

Neschopenky, které lékař vystaví na pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019, se budou dokladovat „postaru“. S koncem letošního roku ale jejich používání končí. Nový systém a nové třídílné doklady začnou platit při vystavování neschopenky od 1. ledna 2020. V papírové podobě se budou nové třídílné formuláře o pracovní neschopnosti používat v případě technických výpadků. I v takovém případě ale platí, že nic nikam nosit nemusíte, informace si předá lékař, zaměstnavatel a OSSZ elektronicky.

Vymarodíte se do 14 dnů

Nebudete-li marodit déle než 14 dní, ukončí lékař vaši pracovní neschopnost a odešle rozhodnutí elektronicky na ČSSZ (to se propíše do ePortálu) a případně i zaměstnavateli (pokud si ten požádal o zasílání notifikací). Ukončení zanese také do vašeho Průkazu.

Budete marodit déle než 14 dní

Trvá-li vaše nemoc déle než dva týdny, zadá lékař do systému potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti déle než 14 kalendářních dnů a odešle ho na OSSZ. Informace opět odejde i zaměstnavatelům, kteří požádají o notifikace. Ostatní údaje najdou na ePortálu. Opět platí, že kromě Průkazu nedostáváte žádný další papírový doklad, žádný lístek na peníze apod.

Stále platí, že během prvních 14 dnů nemoci dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele a od 15. dne pak začíná vyplácet příslušná OSSZ nemocenské.

Při ukončení pracovní neschopnosti lékař do vašeho Průkazu uvede datum ukončení a vygeneruje o tom do systému hlášení (zaměstnavatelům může opět přijít notifikace, informace se propíše i na ePortál).

Jakékoli změny související s vaší pracovní neschopností (ať už jde o změnu vycházek či místa, kde marodíte, nebo předání do péče jiného lékaře či specialisty apod.) budou lékaři do systému hlásit elektronicky. Informace se následně propíší do ePortálu, kde je zaměstnavatel najde po zadání vašeho rodného čísla.

Jak to bude u OSVČ?

eNeschopenka se dotkne také OSVČ, ale samozřejmě jen těch, které se dobrovolně účastní nemocenského pojištění. OSVČ v prvních dvou týdnech samozřejmě nemají od koho dostávat náhradu mzdy, takže dostávají jen nemocenské od příslušné OSSZ, a to od 15. dne pracovní neschopnosti. Postup u lékaře je stejný, opět od něj obdrží Průkaz, kam se zaznamenávají příští kontroly a trvání a ukončení neschopnosti. Opět platí, že je nutné ho uschovat i pro případnou kontrolu ze strany OSSZ.

Další podrobnější informace o eNeschopenkách najdete v odkazovaných zákonech v úvodu článku nebo na webu ČSSZ, kde je popsáno také řešení řady komplikovanějších situací, zejména v sekci Informace pro zaměstnavatele.

Kam vám přijde nemocenské?

Nemocenské od OSSZ se primárně vyplácí stejným způsobem, jako je vám poukazována mzda, plat či odměna (na účet nebo na adresu v rámci ČR). O tom příslušnou OSSZ informuje zaměstnavatel. V případě, že vám tento postup nevyhovuje, můžete si požádat o výplatu nemocenského v hotovosti. Pak ale o způsobu výplaty musíte OSSZ informovat sami, například prostřednictvím tiskopisu Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti, nebo písemně poštou či přes datovou schránku (na tomtéž formuláři můžete způsob zasílání nemocenského opět změnit).

Stejným způsobem musíte příslušnou OSSZ informovat o způsobu výplaty nemocenského v případě, že vám zaměstnavatel posílá mzdu například přes poštu na adresu do zahraničí nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky. Při výplatě v hotovosti, poštou do zahraničí nebo na účet jiného peněžního ústavu než banky v zahraničí ale platíte náklady transakce vy.