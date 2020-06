 »   »  Dramatické zlevňování se zatím nekoná. Co bude s cenami bytů dál?

K výraznějšímu zlevňování bytů, které se v souvislosti s pandemií koronaviru a propadu ekonomiky předpovídalo, se zatím nekoná. Nabídkové ceny bytů v dubnu sice klesly z 3,58 na 3,53 milionu Kč, v květnu však už opět rostly, a to na 3,56 milionu Kč. Vyplývá to z údajů serveru RealityČechy.cz.

Podle poradenské společnosti Golem Finance táhne celorepublikový průměr cen nahoru Praha a Jihomoravský kraj – tam zejména byty v Brně. V Praze se v květnu byty nabízely v průměru za 6,2 milionu Kč, v Jihomoravském kraji za 3,7 milionu Kč. Na druhém konci cenového spektra je Moravskoslezský a Ústecký kraj, kde se průměrné ceny pohybují pod 2 miliony Kč. V ostatních krajích se průměrná cena aktuálně pohybuje od 2,4 do 3,5 milionu Kč.

Ceny rostou jen u některých nemovitostí

Pokud se podíváme na jednotlivé kraje z pohledu meziměsíčních změn, tak k nárůstu cen bytů došlo v květnu v 9 krajích ze 14. Meziměsíční pokles zaznamenaly pouze kraje Pardubický, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký a Praha, uvádí Luboš Svačina z Golem Finance.

Server Bezrealitky.cz v prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenal meziroční nárůst cen přibližně o 15 %, například cena pražských nemovitostí tak stoupla na skoro 95 tisíc korun za metr. Od začátku roku ceny v závislosti na lokalitě stouply přibližně do 5 %.

Na druhou stranu, neznamená to, že by rostla cena všech nemovitostí. Například nerekonstruované byty v méně atraktivních lokalitách krajských měst nyní budou stagnovat, případně mírně klesat. Podobně to bude u venkovských objektů určených k rozsáhlým rekonstrukcím. Stejně tak výrazně klesají ceny prémiových objektů – jejich majitelé však do prodeje často nic netlačí, nemají tedy problém vyčkávat na příznivější dobu, říká CEO serveru Hendrik Meyer.

Důvody ke zlevňování zatím nejsou

Tuzemskou ekonomiku teď částečně podpírají vládní opatření. Firmy mohou za určitých podmínek čerpat kurzarbeit a zatím vesměs drží pracovní místa. Ty, kteří by potenciálně museli byt prodat kvůli neschopnosti splácet hypotéku, chrání vládní moratorium na odklad splátek hypoték. Bytů na trhu tedy zatím nijak dramaticky nepřibylo a nabídka je stále nižší než zájem kupujících. K poklesu cen tak zatím není důvod.

Pokud dojde k ekonomické recesi, masivnímu propouštění a větší počet lidí z těchto důvodů přistoupí k prodeji nemovitosti, k poklesu cen opravdu může dojít. Je třeba ale brát v potaz, že deficit nabídky je stále značný, a to zejména v hlavním městě. Je těžké v tuto chvíli dělat predikce i s ohledem na to, jak se mění názory na další ekonomický vývoj v zemi, uvedl realitní makléř Jan Fleischner z RE/MAX Search.

V době nejtvrdších vládních opatření to chvíli vypadalo, že do nabídky na prodej se dostanou byty z Airbnb. Tedy ty, které jejich majitelé před pandemií a uzavřením hranic pronajímali krátkodobě turistům. To se však nepotvrdilo, podle realitek jde spíš o výjimečné případy a s návratem turistů se většina těchto bytů bude postupně vracet ke svému původnímu účelu.

Rekordní počet lidí v nájmech

Vzhledem k velké poptávce po nájemním bydlení nemají majitelé bytů původně určených pro krátkodobé pronájmy problém pronajmout je dlouhodobě. Byť s nižším výnosem. Podle Hendrika Meyera totiž v současné době po celé republice míří rekordní počet lidí do nájmů. V celé řadě případů se tedy majitelům nevyplácí prodávat, ale pronajímat.