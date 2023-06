Dobro došli! Letos možná vyrazí do Chorvatska až milion Čechů. Zmapovali jsme, kolik je to bude stát

Letos se k Jadranskému moři podle některých odhadů vydá až milion Čechů. Pokud se tak stane, bude to rekord. Loni českých turistů bylo necelých 850 tisíc.

V posledních měsících se v různých médiích objevovaly zprávy o tom, jak se zvýšily v Chorvatsku ceny. Stejně jako Česká republika bojovalo Chorvatsko s inflací, země také přešla z tradičních kun na euro, což řada obchodníků využila k navýšení cen především za ubytování a služby.

I chorvatský ministr financí Marko Primorac tento týden uznal, že zdražování může mít dopad na turismus, jakkoliv se to podle odhadů o počtu turistů nemusí na první dobrou zdát.

„Když slyšíte, jak tu rostou ceny, je to něco, co je v každém případě nepřijatelné, a musím se přiznat, že z toho mám určitým způsobem obavy,“ reagoval Primorac podle agentury ČTK na novinářský dotaz, co říká tomu, že kopeček zmrzliny stojí v Chorvatsku často i tři eura (71 korun).

Redakce Měšce se ještě těsně před startem turistické sezóny rozhodla zjistit, jak to se zdražováním je, a během tohoto týdne vydala sérii článků, ve kterých popsala náklady na cestu, ubytování i stravování.

Ceny pohonných hmot v Chorvatsku a okolních zemích

Cesta na jih nebude podle našeho zjištění dražší než v loňském roce. Záleží samozřejmě na tom, kudy pojedete. Pohonné hmoty jsou třeba v Rakousku, Maďarsku nebo Slovinsku dražší než v České republice. Na Slovensku jsou ale na stejné úrovni jako u nás, a v Chorvatsku jsou dokonce i nižší. A to i na dálnici. V zásadě tedy není moc velký rozdíl, zda natankujete na dálnici, ve městě, nebo na ostrově.

Doporučení na cestu tedy je, abyste natankovali v Česku nebo na Slovensku a pak až v Chorvatsku. Více v článku Autem do Chorvatska: Ceny PHM jsou u moře nižší než v Česku. Až na dvě výjimky.

Jídlo v restauraci

S jídlem to je složitější. Náš test jasně ukázal, že záleží na tom, jak se budete u moře stravovat. Pokud jste zvyklí chodit do restaurace nebo si dávat často pivo přímo u stánku na pláži, dovolená se vám citelně prodraží.

Oproti loňskému roku služby zdražily asi o třicet procent, někde i více. Pro představu – například pizzu margheritu střední velikosti si v chorvatské restauraci objednáte přibližně za 270 korun. Při testu jsme si zajeli i do Slovinska a tam je stejná pizza asi o čtyřicet korun levnější. Rizoto pro jednu osobu vyjde v Chorvatsku na 500 korun, zatímco ve Slovinsku u moře na cca 280 Kč.

Řada Čechů si oblíbila třeba doner kebab. Ten u stánku „na stojáka“ stojí kolem 170 korun. Zmrzlina se oproti informacím o třech eurech za kopeček prodává podle našeho zjištění obvykle za dvě eura. Záleží ale opět na lokalitě. Další ceny jsme popsali v textu Kolik zaplatíte u moře v Chorvatsku za jídlo v restauracích a za zmrzliny.

Potraviny v obchodech

Dobrou zprávou jsou naopak výsledky našeho porovnání cen v obchodech s potravinami. Test ukázal, že při nakupování v obchodních řetězcích nijak zásadně na cenách nepoznáte, že jste na dovolené. Ceny jsme srovnávali v řetězci Lidl, protože funguje v Česku, Chorvatsku, Slovinku a Itálii.





Neliší se ani to, jestli nakupujete v supermarketech ve středozemí, nebo někde u pláže. Pro představu o cenách – například balení šesti nanuků, které se prodávají i v Česku, vás vyjde v přepočtu na 108 korun. Litr mléka (2,8 % tuku) stojí do dvaceti korun, kaiserka je za 4,50 Kč. Podrobnou tabulku najdete v textu Aktuální ceny potravin v Chorvatsku. Porovnali jsme je s okolními zeměmi.

Ubytování podražilo

A na závěr ubytování. To jsme detailně netestovali, protože je na každém, jakou úroveň si zvolí. Ze zpráv z médií je ale jasné, že zdražování se dotklo právě i ubytování. Ceny se místy oproti loňsku zvýšily o 30 procent.

Podle některých chorvatských médií, které tento týden citovaly třeba Novinky.cz, kvůli tomu v některých letoviscích chybí turisté. Třeba v Primoštenu nedaleko Šibeniku je hostů až o polovinu méně.

Novinky odkazují třeba na deník Slobodna Dalmacija, podle kterého vyjde týdenní pobyt v soukromém apartmánu v průměru na 1200 eur (cca 28 400 Kč). Na druhou stranu, i vy si cenu můžete porovnat třeba podle portálů booking.com nebo airbnb.cz. Opět záleží na destinaci, v méně turisticky vyhledávaných lokalitách se klidně dostanete i výrazně pod dvacet tisíc.