Test kurzů platebních karet: skvělé kurzy má 7 karet a můžete je mít taky

S dobrou platební kartou v zahraničí můžete na kurzech ušetřit doslova tisíce korun. Dobrou zprávou je, že letos je v nabídce 7 typů platebních karet s velmi dobrými kurzy a dosáhnout minimálně na jednu z nich může doslova každý.

To nejlepší hned na začátek

Podrobnosti jsou v tabulkách níže. Samozřejmě, že nejlepší kurzy v zahraničí stále nabízejí finančně-technologické společnosti Curve a Revolut. Jenže už dostaly docela slušnou konkurenci v podobě českých vydavatelů.

Curve i Revolut mají nejlepší kurzy, ovšem jen v pracovních dnech. Mimo ně, typicky o víkendech a britských státních svátcich, oba vydavatelé karet aplikují kurzovní přirážku.

Kreditka od Hello bank! je stále to nejlepší, co je na trhu. Kdo ji má, ať ji nepustí, do doby, než banka svůj kmen klientů prodá (nebo vypoví smlouvy). Získat ji už však nelze.

Na stejné palubě kurzovně prémiových karet jsou i debetní karty Max banky a Wise, obě měly čistý kurz Mastercard, podobně jako Hello bank!, a to i přesto, že Wise si účtuje vlastní poplatek.

Prázdninovým dočasným překvapením je debetní karta Visa UniCredit Bank, která má také čistý kurz, v tomto případě Visy. Radost z ní vám skončí přesně 16. 8. 2023, protože od 17. 8. 2023 má UniCredit Bank v platnosti nové produktové obchodní podmínky pro vydávání a používání platebních karet a s nimi se její kurzy vrátí do normálu (rozumějte zdraží). Do té doby si s ním můžete užívat.

Velmi dobré kurzy mají karty Svět od mBank. Ta je vydává jako Mastercard a Visu. V případě eur je jedno, kterou z nich použijete, kurz je stejný. Mimo eura však vychází lépe Mastercard Svět. Oproti jiným vydavatelům karet je však i Visa Svět pořád dobrá.

Jak si vybrat dobrou platební kartu Letošním překvapením jsou debetní karty Max banky a debetní karta Visa od UniCredit Bank. Pokud je máte, nemusíte nic řešit a můžete je bez obav používat. U UniCredit Bank jen pozor na to, že vám tento luxus skončí 16. 8. 2023. mBank není třeba představovat. S jejími kartami Svět v zásadě nemusíte nic řešit. Ano, jsou i lepší nabídky na trhu, ale mBank se za své kurzy u těchto karet vůbec nemusí stydět. Revolut a Curve jsou možností pro každého, kdo preferuje „vše v mobilu“ a umí anglicky. Pozor na víkendy. A také pozor na to, že Revolut má velmi citlivé síto pro AML a moc rád vám zablokuje peníze. Jakákoli komunikace se zákaznickou podporu Curve a Revolutu probíhá v angličtině. Wise není banka, je to platební instituce. A velmi dobrá. Kdo má rád systém tradiční banky, bude s ní spokojený. Ovládání je hlavně přes web, byť její mobilní aplikace to také dovede. Wise má velmi férové kurzy i poplatky. Pozor na to, že vklady u ní nejsou pojištěné, ale miliony tam asi dávat nebudete, že.

S Curve a Revolutem o víkendu moc neplaťte

Jinak dobré kurzy se o víkendu s těmito kartami změní, obě společnosti si účtují příplatky. A pozor na to, co je to „víkend“, každá jej časově definuje jinak.

V Česku začíná víkend s Curve v sobotu v 01:59 hod. a končí v pondělí v 01:59 hod. U Revolutu to je v pátek ve 23:00 hod. a konec je v neděli ve 24:00 hod. V obou případech letního času, v případě času zimního si uberte 1 hodinu.





V tabulce níže jsou limity pro základní, bezplatné tarify. Máte-li vyšší, placený tarif, můžete mít směnné operace bez omezení, ale o víkendu přirážkám stejně neutečete. (Autor článku pracovně používá Curve Black a Revolut Ultra).

Limity, příplatky a časy pro směnné kurzy bez přirážek Curve Revolut Měsíční limit směnných operací 1000 € měsíčně (cca 23 776 Kč), poté +2 % 25 000 Kč, poté +1 % Víkednovvý přípatek 0,50 % EUR, GBP, USD

až 1,50 % ostatní měny 1 % Co je to víkend? Pátek 23:59 hod. UTC až neděle 23.49 hod. UTC.

V přepočtu na český letní čas :

Sobota 01:59 hod, až pondělí 01:59 hod. (+2 hod.) Pátek 17:00 hod. EDT až neděle 18.00 hod, EDT

V přepočtu na český letní čas:

Pátek 23:00 hod. až neděle 24:00 hod. (+6 hod.)

Referenční kurzy měn k datu testu

V tabulce níže jsou čisté kurzy, které byly v daný den transakce stanovené v Evropské centrální bance (ECB) a na finančním trhu. Právě odchylku od kurzu ECB jsou vydavatelé karet povinni uvádět, ale jen u spotřebitelských karet (ne u business karet).

V tabulce vidíte i kurz na finančním trhu, který byl aktuální v dané hodině transakcí. S takovým kurzem však pracuje jen Revolut a Zen.com, a to ještě jen v případě směny peněz, tedy ne u platby kartou.

To znamená, že abyste měli ten nejlepší možný kurz, musíte si nejprve peníze směnit na danou měnu a až následně z dané měnové složky platit kartou. Ostatně třeba Zen.com to ani jinak neumí, tj. z korunové složky nezaplatíte v eurech.

Referenční kurzy Měna/Trh Evropská centrální banka Forex Revolut (směna měny) Zen.com EUR 23,843 Kč 23,849 Kč 23,803 Kč 23,804 Kč PLN 5,357 Kč 5,364 Kč 5,351 Kč 5,352 Kč

Jak testujeme a hodnotíme

Aby test byl s co nejmenší chybovostí, bylo možné jej provést až v týdnu od 10. 7. 2023. V přechozím týdnu totiž byly dva státní svátky, a ty by mohly významně zkreslit konečnou zaúčtovanou částku.

Jako referenční kartu po celou dobu testů kurzů platebních karet používáme kreditní kartu od Hello bank!, která používá čisté kurzy Mastercard. Jenže Hello bank! na českém trhu končí a její kreditku už noví klienti nedostanou.

Proto jsme začali používat jako referenční kurz přímo kurz Evropské centrální banky, protože téměř kopíruje klasický kurz na finančních trzách. Navíc používáme kurz platný v den transakce kartou, ne až v den zaúčtování, jak většinou dělají vydavatelé karet. Důvody, proč to děláme, jsou dva:

Držitel karty už kartou zaplatil a chce mít jasný přehled, jak by ušetřil/prodělal, pokud by provedl směnu peněz v den transakce. Finančně-technologické společnosti s dobrými kurzy platbu kartou účtují již v den transakce. Pomůže to pro přehled, kolik by držitel karty ušetřil/prodělal při použití jejich karet.

Testy

EUR – datum transakce: 10. 7. 2023 (pondělí)

Kurz na trhu v den transakce: 23,849 Kč

Kurz ECB v den transakce: 23,843 Kč

Kurzy platebních karet Vydavatel Typ karty Kurz při zaúčtování Doba zaúčtování Vypočítaná odchylka od kurzu ECB v den transakce Air Bank Mastercard debetní 24,474 D+2 +2,65 % Banka CREDITAS Mastercard debetní 24,316 D+1 +1,98 % Curve Mastercard debetní 23,971 D+0 +0,54 % Česká spořitelna Visa debetní 24,579 D+2 +3,09 % ČSOB Mastercard debetní 24,526 D+2 +2,87 % Fio banka Maestro 24,579 D+1 +3,09 % Hello bank! Mastercard kreditní 23,947 D+1 +0,44 % Komerční banka Visa debetní 24,579 D+1 +3,09 % Max banka Mastercard debetní 23,947 D+1 +0,44 % mBank Mastercard debetní 24,000 D+1 +0,66 % mBank Visa debetní 24,000 D+2 +0,66 % MONETA Money Bank Visa debetní 24,737 D+2 +3,75 % Raiffeisenbank Visa debetní 24,842 D+2 +4,19 % Revolut Mastercard debetní 23,947 D+0 +0,44 % UniCredit Bank Visa debetní 23,947 D+2 +0,44 % Wise Mastercard debetní 23,947 D+0 +0,44 %

Kurzová hitparáda Platební karty s nejlepšími kurzy v EUR (řazeno od nejlepší) Hello bank!, Max banka, Revolut, UniCredit Bank Visa (jen do 16. 8. 2023), Wise (+0,44 %)

Curve (+0,54 %)

mBank Svět Mastercard i Visa (+0,66 %) Banky s nejhoršími kurzy u karet při platbě v EUR (řazeno podle nejhoršího kurzu od 3 % marže) Raiffeisenbank (4,19 %) MONETA Money Bank (3,75 %) Česká spořitelna, Fio banka, Komerční banka (3,09 %)

PLN – datum transakce: 10. 7. 2023 (pondělí)

Kurz na trhu v den transakce: 5,364 Kč

Kurz ECB v den transakce: 5,357 Kč

Kurzy platebních karet Vydavatel Typ karty Kurz při zaúčtování Doba zaúčtování Vypočítaná odchylka od kurzu ECB v den transakce Air Bank Mastercard debetní 5,501 D+2 +2,70 % Banka CREDITAS Mastercard debetní 5,504 D+1 +2,75 % Curve Mastercard debetní

5,415 D+0 +1,08 % Česká spořitelna Visa debetní

5,516 D+2 +2,96 % ČSOB Mastercard debetní

5,507 D+2 +2,80 % Fio banka Maestro

5,519

D+1 +3,02 %

Hello bank! Mastercard kreditní

5,398

D+1 +0,77 %

Komerční banka Visa debetní

5,564

D+1 +3,87 %

Max banka Mastercard debetní 5,398 D+1 +0,77 % mBank Mastercard debetní

5,418

D+1 +1,15 % mBank Visa debetní

5,455

D+2 +1,84 %

MONETA Money Bank Visa debetní

5,610

D+2 +4,73 %

Raiffeisenbank Visa debetní 5,587 D+2 +4,30 % Revolut Mastercard debetní

5,381

D+0 +0,45 %

UniCredit Bank Visa debetní

5,435

D+2 +1,47 %

Wise Mastercard debetní

5,398

D+0 +0,77 %



Kurzová hitparáda Platební karty s nejlepšími kurzy v PLN (řazeno od nejlepší) Revolut (+0,44 %) Hello bank! HelloPay, Max banka, Wise (+0,77 %) Curve (+1,08 %) mBank Mastercard Svět (+1,15 %) UniCredit Bank Visa (+1,47), ale jen do 16. 8. 2023 mBank Visa Svět (+1,84) Banky s nejhoršími kurzy u karet při platbě v PLN (řazeno podle nejhoršího kurzu od 3 % marže) Raiffeisenbank (4,19 %) MONETA Money Bank (3,75 %) Česká spořitelna, Fio banka, Komerční banka (3,09 %)

Ušetřit můžete i s „horší“ platební kartou

Pokud vás nebaví kvůli placení kartou přelévat peníze do jiné banky či jiné instituce, můžete zůstat u své banky.

Základem je předem směnit peníze na měnu, kterou chcete platit a následně pak platební kartou platit z cizoměnového účtu. Tedy již bez přirážky. Je potřeba ale využít speciálních produktů bank, samotnou směnou měny s běžným kurzovním lístkem nijak neušetříte, právě naopak, banka vám prodá měnu s tučnou marží.

Velkou konkurenční výhodu má Raiffeisenbank, která má multiměnový účet. S jejím produktem RB směnárna (za 39 Kč měsíčně) můžete měsíčně směnit max. 40 000 Kč za lepší kurz, než je její běžný kurzovní lístek.

Konkrétní příklad:

Eurový kurz Raifeisenbank ke dni publikace článku je strašných 24,586 Kč. Se zapnutou RB směnárnou kurz klesl na 23,876 Kč. Konkurenční Revolut nabízí 23,824 Kč. Za maximálních 40 000 Kč byste tak získali 1675,32 eur, rozdíl činí 48,27 eur, tedy v přepočtu cca 1155 Kč. A to za 39 Kč stojí. Mimochodem, oproti Revolutu je to rozdíl jen 3,65 eur v neprospěch Raiffky A to vůbec není špatné.

To samé už umí i Komerční banka, ale jen pro nové účty. Pokud jste už migrovali do nového systémuz Komerčky, v aplikaci KB+ směníte měny.

MONETA Money Bank sice neumí multiměnové účty, ale její Online směnárna umí směnit eura a dolary za nabídnutý kurz.

Banka CREDITAS lepší kurz online nabídnout neumí. Ani multiměnu nemá. Musíte hezky na pobočku uzavřít smlouvu, ale pak si můžete užívat dealingové služby i jako soukromé osoby a telefonicky dávat pokyn ke směně na vaše devizové účty, které jsou bez poplatku i s kartou. Je to retro, ano, ale kurzy devizových operací přes dealingové oddělení má dobré.

I takto lze přemýšlet, aniž byste museli měnit banku nebo kartu.