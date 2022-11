Distribuční sazby elektřiny se odvíjí od celkové spotřeby domácnosti. Správně zvolený typ vám ušetří peníze

Co je distribuční sazba

Každý odběratel elektřiny má nastavený specifický tarif, který stanovuje cenu za odběr a podmínky dodávky elektřiny. Na základě reálného množství využívané elektrické energie se stanovuje takzvaná distribuční sazba, která se odvíjí se od toho, kolik a jaké druhy spotřebičů jsou používány v daném odběrném místě. Rozlišovány jsou pak sazby pro domácnosti, jež se označují písmenem D, a sazby pro podnikatele značené písmenem C. Informace o distribuční sazbě se nachází vždy na faktuře vystavené pro konkrétní odběrné místo.

Distribuční sazby jsou dále děleny na jednotarifové a dvoutarifové. V případě jednotarifní sazby je elektřina během celého dne odebírána za stejnou cenu, a to pouze ve vysokém tarifu. Dvoutarifní je rozdělena do dvou fází, kdy se střídá odběr elektrické energie v dražším a levnějším tarifu. Toto střídání má na starost tzv. HDO neboli hromadné dálkové ovládání, pomocí kterého se tarify přepínají. Časy, v nichž dochází k přepnutí z jednoho tarifu na druhý, jsou nastaveny danými distributory a měly by být vždy uvedeny na jejich webových stránkách.

Distributoři elektrické energie v ČR

Jak bylo zmíněno, přepínání nízkého a vysokého tarifu mají na starost distributoři elektrické energie. Ti jsou v České republice tři, a sice ČEZ Distribuce, PRE Distribuce a E.O.N. Distribuce. Poměrně často však odběratelé zaměňují pojem distributor a dodavatel elektřiny. Jedná se o dva zcela odlišné termíny. Distributor představuje vlastníka elektrické soustavy, to znamená sítí elektrického vedení, podzemních kabelů a dalších prostředků, díky kterým se elektřina dostane až k vám domů. Dodavatel elektřinu nakupuje na energetických burzách a od něj si ji pak kupují jednotliví odběratelé.

Jaké existují typy distribučních sazeb elektřiny

Každé domácnosti nebo podniku je přiřazena taková distribuční sazba, která odpovídá určitým požadavkům, především na používané spotřebiče a množství odebírané elektrické energie. Podmínky přiznání distribučních sazeb pak stanovuje rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2009. Na základě těchto podmínek se stanoví, do jaké skupiny bude daný odběratel spadat. Kromě rozdělení na jednotarifovou a dvoutarifovou variantu jsou dále stanoveny konkrétní sazby podle potřeb odběratele. Mezi ně patří například následující varianty:

distribuční sazba C01d,

distribuční sazba C02d,

distribuční sazba C25d,

distribuční sazba D01d,

distribuční sazba D02d,

distribuční sazba D25d,

distribuční sazba D26d,

distribuční sazba D45d,

distribuční sazba D56d,

distribuční sazba D57d.

Mezi nejrozšířenější distribuční sazby patří typy D01d a D02d, které využívají běžně vybavené domácnosti. První zmíněná sazba je určena pro ty druhy domácností, kde se elektřina odebírá v nižší spotřebě (například různé rekreační objekty, garáže a podobně). Druhá varianta je vhodná tam, kde je spotřeba o něco vyšší, ale ne příliš vysoká. Dohromady jsou sazby D01d a D02d evidovány přibližně v 65 % všech domácností.

Typicky také ovlivňuje volbu distribuční sazby tepelné čerpadlo, které dnes využívá poměrně velké množství domácností. V takových případech se nastavují sazby D55d (s čerpadlem uvedeným do provozu do 31. 3. 2005) a D56d (s čerpadlem uvedeným do provozu od 1. 4. 2005). Domácnosti s těmito sazbami mají nárok na odběr elektřiny v nízkém tarifu po dobu 22 hodin denně.

Změna distribuční sazby

Jelikož při špatné volbě distribuční sazby můžete na elektřině zbytečně přeplácet, je důležité zvolit vhodný typ, který bude nejlépe odpovídat vašim potřebám. Pokud se stane, že máte sazbu špatně nastavenou a přicházíte kvůli ní o peníze, je možné požádat o její změnu vašeho distributora. Díky správně nastaveným parametrům můžete výrazně ušetřit za náklady na energiích.

Změna se vyplatí například ve chvíli, kdy má vaše domácnost nízkou spotřebu, ale vaše distribuční sazba je D02d. V takovém případě platíte vyšší měsíční poplatky, než je ve skutečnosti potřeba. Stejně tak se ale vyplatí opačná změna. To znamená v případě, že máte sazbu D01d a vyšší spotřebu. Protože ačkoliv odebíráte proud s nižšími měsíčními poplatky, máte v této sazbě nastavenou vyšší cenu za odebranou kilowatthodinu.





Z výše uvedeného vyplývá, že vhodnost distribuční sazby se odhaduje na základě celkové spotřeby elektrické energie dané domácnosti. Ověření vhodnosti je dobré provést zejména ve chvíli, kdy přebíráte nový byt či dům, nebo v případě, kdy jste zakoupili více nových elektrospotřebičů. Ještě než se však pro změnu rozhodnete, poraďte se nejprve s elektrikářem. Samotnou žádost je pak možné podat online během několika minut.

Žádost o změnu distribuční sazby

Pro změnu sazby distribuce elektřiny je potřeba jednak splňovat stanovené podmínky pro daný typ sazby a jednak vyřešit administrativní i praktické náležitosti, které jsou s ní spojené. Pakliže chcete změnit sazbu na základě toho, že se vám výrazně zvýšila spotřeba, bude pravděpodobně třeba také vyměnit hlavní jistič před elektroměrem.

Poměrně jednoduché řešení má situace, kdy chcete přejít ze sazby D01d na D02d a naopak. V takovém případě bude stačit, když o věci informujete svého dodavatele elektřiny. Ten už za vás vše potřebné s distributorem vykomunikuje. Stejně tak to ale můžete učinit i přímo vy. Budete k tomu potřebovat pouze číslo elektroměru a hodnotu aktuální spotřeby. Tyto údaje pak společně s dalšími informacemi o vaší domácnosti zanesete do online formuláře pro změnu sazby na webových stránkách distributora.

U přestupů do sazby D25d a výše, tedy v případě výrazného navýšení spotřeby elektrické energie, je potřeba nejprve vyplnit žádost o změnu smlouvy u daného distributora. K tomu bude nezbytné přiložit také revizní zprávu nebo potvrzení revizního technika. Dále vás čeká již zmíněná výměna jističe. Jakmile jsou všechny dokumenty odevzdány, dostanete od distributora návrh na novou smlouvu. Když dojde k výměně elektroměru a hlavního jističe a je podepsána nová smlouva, je celá záležitost vyřízena.

Kdo je distributor elektřiny?

V České republice se nachází tři distributoři elektřiny. Patří mezi ně ČEZ Distribuce, PRE Distribuce a E.O.N. Distribuce. Tyto společnosti jsou vlastníky elektrické soustavy, to znamená elektrického vedení, podzemních kabelů a dalších prostředků, které distribuují elektrickou energii ke koncovým odběratelům.

Jaké jsou druhy distribučních sazeb?

Distribuční sazby elektřiny se dělí na jednotarifní a dvoutarifní a dále pak na konkrétní typy podle celkové spotřeby elektřiny a množství používaných spotřebičů daného odběratele, kde velké písmeno D v označení daného typu vyjadřuje sazbu pro domácnost a velké C sazbu pro podnikatele. Jednotarifní sazby mají během dne stejnou cenu za elektrickou energii. U dvoutarifních sazeb se střídá v průběhu dne vysoký a nízký tarif. Časy přepínání tarifů má vždy nastaven konkrétní distributor a lze je zjistit na jeho webových stránkách.

Jaká je nejběžnější distribuční sazba pro domácnosti?