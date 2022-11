Podpora v nezaměstnanosti bude zřejmě nižší. Najděte si práci, je jí dost, vybízí ministr Jurečka

Premiér Petr Fiala (ODS) se společně s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) shodli, že vyslyší návrh poradního orgánu NERV, aby vláda snížila výši podpory v nezaměstnanosti.

NERV předal vládě seznam možností, kterými by bylo možno ušetřit ve státním rozpočtu, a snížit tak strukturální deficit. Ten přispívá k budoucí dlouhodobé ekonomické stagnaci země, kvůli které by následně stát nebyl schopen investovat nutné peníze do vzdělání, výzkumu a veřejné infrastruktury.

Jaké návrhy na snížení výdajové strany rozpočtu NERV vládě předložil? Návrat slevy na jízdném do stavu v srpnu 2018.

Zrušení státní podpory stavebního spoření.

Zvýšení efektivity veřejné správy – optimalizace počtu zaměstnanců a slučování agend.

Redukce počtu a reforma fungování resortních výzkumných ústavů.

Revize samosprávy a nákladů na místní vlády.

Snížení počtu vězňů.

Redukce počtu policistů.

Zrušení/nezavádění tzv. „výchovného“.

Zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku.

Snížení podpory v nezaměstnanosti.

Snížení neinvestičních dotací v zemědělství.

Petr Fiala a Marian Jurečka se rozhodli na snížení podpory v nezaměstnanosti kývnout.

Pokud jde o snížení podpory v nezaměstnanosti, je třeba si uvědomit, že Česká republika má nyní druhou nejnižší nezaměstnanost v rámci celé EU. Poptávka po zaměstnancích stále převyšuje počet lidí bez práce. Každý, kdo má zájem, si může práci najít, uvedl ministr Jurečka. A pro ty, které limituje nějaké zdravotní znevýhodnění, jsme navýšili příspěvek na zaměstnávání. Zkrátka nyní je doba vhodná na úpravu systému, kterým třeba loni proteklo více než 10 miliard korun. Navíc od roku 2018 je nabídka pracovních míst v ČR vyšší než počet nezaměstnaných osob.

Ministerstvo práce a sociálních věcí má nyní za úkol připravit konkrétní návrh, jak bude snížení dávek vypadat. Může se jednat jak o snížení výše dávek, tak i o zkrácení doby, po jakou mohou být dávky vypláceny.

Nejvíc nezaměstnaných je mezi lidmi ve věku 55–59 let

Podpora v nezaměstnanosti se podle Úřadu práce ČR v posledních 10 letech pohybovala mezi cca 7,5 mld. Kč a 10,5 mld. Kč. Zejména kvůli covidu a propouštění v letech 2020 a 2021 přesáhla 10 mld. Kč. V letošním roce, k 31. říjnu 2022, už stát vyplatil 8,3 mld. Kč.

Výdaje na podpory v nezaměstnanosti v letech 2012–2022 (v Kč) 2012 8 759 749 000 2013 9 674 752 180 2014 9 279 633 774 2015 8 303 369 893 2016 8 254 526 903 2017 7 853 520 225 2018 7 542 836 424 2019 8 144 406 669 2020 10 566 518 170 2021 10 006 452 463 2022

(leden až říjen) 8 291 797 373 Zdroj: Úřad práce ČR

NERV v odůvodnění svého návrhu uvádí fakta, ze kterých vyplývá, že nejpočetnější skupinou nezaměstnaných jsou lidé ve věku od 55 do 59 let. Skupina nezaměstnaných lidí nad 50 let tvoří z celkového počtu 36,6 %.

Nezaměstnaných v produktivním věku 25–39 let je 27,55 %.

37,66 % nezaměstnaných je s délkou 0–3 měsíce.

67,20 % nezaměstnaných má podporu pod 10 500 Kč.

21,66 % nezaměstnaných má podporu pod existenčním minimem.

Délka podpory v současné době je:

5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku.

8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku.

11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

První dva měsíce dostává nezaměstnaný 65 % předchozího průměrného čistého měsíčního výdělku, OSVČ má nárok na 65 % vyměřovacího nákladu na důchodové pojištění, které se přepočítá na měsíc. Další 2 měsíce je to pak 50 %, po zbývající dobu je to pak 45 % čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu.





Jak by podle NERVu mohlo snížení vypadat?

Příklady:

V úvahu by přicházelo například zkrácení podpory o 1 až 2 měsíce v každé věkové skupině, nebo alespoň ve skupinách do věkové hranice 50 let.

Bylo by také možné snížení procentuální složky. Například první 2 měsíce nezaměstnanosti snížit z 65% podpory na 60 %, další dva na 45 % (oproti současným 50 %) a po zbytek nezaměstnanosti jen 40 % (oproti současným 45 %).

A nebo by změna mohla vypadat i tak, že první 2 měsíce nezaměstnanosti by mohly být kompenzovány dokonce ze 70 %, ale zbytek podpory by se významně snížil.

Další možností by také mohlo být přesunutí odpovědnosti na zaměstnavatele. Ten je v současné době, pokud například zruší pracovní místo a propustí zaměstnance, povinen vyplácet 3 měsíce odstupné. V tomto případě by se povinnost mohla prodloužit s přihlédnutím k pobírání podpory.

Přečtěte si také: Podrobné informace o podpoře v nezaměstnanosti

Podle Daniela Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni bude mít právě toto opatření jen minimální dopad na státní rozpočet a naopak se může stát, že dojde k ještě většímu zatížení kvůli výplatám vyššího počtu sociálních dávek, o které si lidi začnou žádat.

Česko netrápí vysoká nezaměstnanost, naopak ji dlouhodobě máme jednu z nejnižších. Roční výdaje se pohybují těsně pod 10 miliardami, takže potenciální úspora se může týkat spíše stamilionů. V nastupující krizi, kdy řada podniků signalizuje propouštění, je restrikce v této oblasti proto nevhodná, říká Daniel Hůle. Jen zvýší už tak vysokou nejistotu lidí přicházejících o práci. Tato nejistota je navíc u starších věkových skupin vyšší a může vést pro prohloubení jejich chudoby. Nakonec to stát stejně zaplatí třeba přes sociální dávky. Když byl v roce 2011 například zrušen sociální příplatek, také se úspora nekonala, protože došlo k nárůstu čerpání jiných dávek. Situace je obzvláště absurdní v kontextu toho, že vláda nyní zvýšila hranici pro placení DPH, u čehož se předpokládá dopad na veřejné rozpočty až 10 miliard. Tedy mnohonásobně více, než je možné ušetřit na podpoře nezaměstnanosti, dodává.

Máme nejnižší nezaměstnanost v EU, ale firmy se zřejmě chystají propouštět

Rozhodnutí o vypracování konkrétního návrhu na snížení podpory v nezaměstnanosti přichází v době, kdy se objevují náznaky ochlazení domácího trhu a signály růstu nezaměstnanosti v blízké budoucnosti.

Na firmy dopadá ekonomická realita čím dál naléhavěji. Kromě raketově rostoucích nákladů, primárně, ovšem nikoliv výlučně, ze strany energií, se na seznam problémů nově přidává i ochlazování poptávky. Tento trend bude podle nás bohužel pokračovat i nadále a úměrně tomu bude růst i míra nezaměstnanosti, říká hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil. Ta tak podle nás do konce roku patrně vzroste do blízkosti 4 %, což ovšem stále není objektivně vzato nijak katastrofická hodnota. S ještě většími obavami ale hledíme do začátku roku 2023, kdy nejedné firmě doběhnou fixace cen energií, a navíc přelom roku standardně představuje příležitost k neprodloužení pracovních smluv.

Přesto však podle situace v eurozóně právě Čechy míra nezaměstnanosti trápit nemusí. Česká nezaměstnanost je nejnižší ve srovnání s ostatními státy, v srpnu například dosáhla 2,3 %. Průměr v EU je 5,9 %.

Míra nezaměstnanosti v EU (věk 20–64 let) Autor: Eurostat

Snížení podpory v nezaměstnanosti je tedy prvním opatřením, kterým vládní činitelé vzali v potaz ze všech navrhovaných možností. Podle vyjádření ministra Jurečky však nebude možné vyhovět všem návrhům.

„Rozumím návrhům ekonomů z NERV, kteří připravili komplexní nabídku opatření. Některá z nich ale budou jen těžko proveditelná, např. mně osobně vůbec nedává smysl zasahovat v současné době do výchovného, což je bonus zejména pro seniorky, které nyní doplácejí na to, že namísto kariéry vychovávaly děti. Na něm byla široká shoda. Nic se nemění na tom, že od ledna přibude 500 korun za každé vychované dítě jako bonus ke starobnímu důchodu,“ řekl Marian Jurečka.

Koaliční strany se nyní budou zabývat jednotlivými návrhu NERVu a následně mají připravit balíček opatření, která vláda projedná.