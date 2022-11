Darovací smlouva na nemovitost slouží pro bezúplatný převod vlastnictví. Zrušit lze jen ve dvou případech

Každé darování věci větší hodnoty by mělo být založeno na platném právním dokumentu. U nemovitostí je to navíc povinnost, kterou stanovuje zákon. Pro účely převodu vlastnictví bez finanční kompenzace slouží darovací smlouva, která by měla obsahovat náležitosti, jež jasně stanoví, co je jejím předmětem a kdo, od koho, kdy a jakým způsobem bude vlastnické právo k nemovité věci přebírat.