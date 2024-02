Daňové slevy 2024: Tímhle si letos snížíte daň z příjmů

Všechny daňové slevy stanovuje § 35ba zákona o daních z příjmů (ZDP), § 35bb v případě slevy za umístění, § 35c ZDP pro daňové zvýhodnění a § 35 odst. 4, kde je ukotven nárok na slevu za zastavenou exekuci.

Sleva na poplatníka je jediná sleva, na kterou nemusíte prokazovat nárok. (U zaměstnanců ji podmiňuje podpis Prohlášení poplatníka.) Navíc si ji všichni mohou uplatnit za celý rok i v případě, že nepracovali všech 12 měsíců. Musíte však mít aspoň nějaké zdanitelné příjmy (i když jen po část roku).

Výše slevy na poplatníka pro příjmy za rok 2023 je ve výši 30 840 Kč (měsíčně 2570 Kč) a ve stejné výši zůstává i pro příjmy za rok 2024.

Slevu na vyživovanou manželku/manžela (dále jen manželku) mohou využít i registrované páry. Nárok na ni vzniká v případě, že s vámi žije daná osoba ve společné domácnosti a její příjmy (před odečtením výdajů) za minulý rok nepřesáhly hranici 68 000 Kč.

Do testovaného příjmu se započítává například:

Výčet není kompletní, jedná se o příjmy, u nichž se podle Finanční správy ČR nejčastěji chybuje.

Podle § 35ba se nezahrnují:

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Příjmy ze závislé činnosti za rok 2023, které byly vyplaceny do konce ledna 2024, se ještě počítají do příjmů za rok 2023. U sociálních dávek se započítávají jen dávky vyplacené v roce 2023.

Nově přibyla pro vznik nároku na slevu ještě podmínka, která nárok přiznává pouze v případě, že protějšek, na kterého si slevu uplatňujete, pečuje o dítě do tří let věku.

Výše slevy činí 24 840 Kč nebo 49 680 Kč v případě, že je váš protějšek držitelem průkazu ZTP/P. Zvýšenou slevu můžete uplatnit od chvíle, kdy Úřad práce ČR rozhodne o vydání průkazu ZTP/P (pak nárok prokážete oznámením o rozhodnutí), o nároku tedy nerozhoduje to, zda už průkaz fyzicky vlastníte.

Pokud došlo ke sňatku nebo registraci teprve minulý rok, máte nárok na 1/12 z roční výše slevy za každý měsíc, ve kterém byla daná osoba vaší manželkou/manželem či registrovaným partnerem/partnerkou už na začátku měsíce. To samé se uplatňuje i u podmínky péče o dítě (ačkoli s platností až pro příjmy za rok 2024): v roce narození a v roce dosažení 3 let věku dítěte uplatňujete vždy 1/12 roční slevy za každý měsíc, na jehož počátku jsou tyto podmínky splněny.

Daňovou slevu na vyživovanou manželku můžete uplatnit jen po skončení zdaňovacího období v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem, nebo při podání daňového přiznání. Nárok dokládáte čestným prohlášením o výši příjmů vaší polovičky a potvrzením od úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku.

Sleva za umístění dítěte nemá pevně danou částku, jen horní strop, který vyplývá z úrovně minimální mzdy pro daný rok. Pro příjmy za rok 2023 platí, že je možné odečíst slevu maximálně ve výši 17 300 Kč.

Konkrétní výše slevy závisí na tom, kolik jste za uplynulý rok zaplatili na tzv. školkovném při umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (např. mateřská škola, registrovaná dětská skupina apod.). Podmínkou pro uplatnění je, že s vámi dítě žije ve společné domácnosti. Slevu si může uplatnit jen jeden z rodičů.

Sleva se uplatňuje jen za celý rok po jeho skončení buď v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem, nebo při podání daňového přiznání. Výše nároku se prokazuje potvrzením od provozovatele zařízení.

Školkovné si poplatníci od daně odečtou letos naposledy (za příjmy za rok 2023). Podle ministra financí Zbyňka Stanjury tento benefit stejně uplatňovali hlavně středně- až vysokopříjmové skupiny obyvatel, protože ty nízkopříjmové ho nemohly využít pro nízký základ daně.

Pravidla daňového zvýhodnění upravuje § 35c zákona o daních z příjmů. Snížit si o ně daň může poplatník, který s vyživovaným dítětem žije ve společné domácnosti (vždy ale jen jeden z rodičů).

Zaměstnanci si mohou daňové zvýhodnění uplatňovat i na měsíční bázi, podnikatelé pouze najednou až v rámci daňového přiznání.

Výše daňové slevy činí:

I u daňové slevy na dítě platí, že se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je potomek držitelem průkazu ZTP/P (a opět platí, že lze vyšší slevu nárokovat i bez průkazu ZTP/P, pouze s rozhodnutím úřadu o jeho přiznání). V takovém případě je sleva ve výši:

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti až do měsíce jeho 18. narozenin (včetně). Dále pak i zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně. V měsíci, kdy dítě dosáhne 18. nebo 26. roku, se sleva neuplatňuje v případě, že se narodilo první den v měsíci.

Slevu na čerstvě narozené dítě je možné uplatnit už za měsíc, ve kterém se narodilo, ať už je to kterýkoli den v měsíci.

Kompletně vyživované dítě definuje zákon v § 35c odst. 6.