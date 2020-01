 »   »  Daň z nemovitých věcí 2020: Novinky, kvůli kterým musíte podat přiznání

Leden je kromě změn, které začaly platit na přelomu roku, tradičně ve znamení daně z nemovitých věcí. Loni a na přelomu roku navíc začaly platit novinky, v jejichž důsledku budou muset někteří majitelé nemovitostí podat daňové přiznání.

Osvobození pro první nákup bytu v rodinném domě

Na začátku listopadu 2019 vstoupila v platnost novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšířila okruh osvobozených poplatníků. Nově se do něj zahrnují i ti, kteří koupili byt v rodinném domě. Do té doby přitom osvobození platilo pouze pro poplatníky, kteří koupili byt v bytovém domě (máme-li hovořit jazykem zákona, tak došlo k prvnímu úplatnému nabytí vlastnického práva k dokončené nebo používané jednotce).

Změna se vztahuje pouze na případy prvního úplatného nabytí vlastnického práva od 1. listopadu 2019. To znamená, že nejdřív k tomuto dni vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nebo dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. prostřednictvím dražby).

Bytová jednotka pro účely osvobození musí nadále splňovat tyto podmínky:

nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, které jsou užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li jen o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,

nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, které jsou užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru.

Poslední podmínka pro možnost uplatnit osvobození od daně stanovuje, že k nabytí vlastnického práva k bytu musí dojít do pěti let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Změny i v osvobození pozemků

Od roku 2020 se rozšířilo osvobození od daně i na další poplatníky, tentokrát se změny týkají pozemků, resp. krajinných prvků na nich.

Nově platí, že od daně z pozemků jsou osvobozené pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází:

ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně, krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Pro druhou uvedenou skupinu krajinných prvků platí, že abyste na ně mohli uplatnit osvobození, je třeba je do roku 2021 zanést do evidence ekologicky významných prvků.

Pokud krajinný prvek splňuje podmínky k zaevidování a zápis do evidence proběhne úspěšně, vlastník pozemku obdrží „Sdělení o provedení aktualizace ekologicky významných prvků“.

Pro nárok na osvobození už za rok 2020 bylo nutné nechat krajinný prvek do této evidence zapsat do konce minulého roku prostřednictvím podnětu na Státní zemědělský intervenční fond (podnět se zasílá písemně, přes datovou zprávu, nebo se zadá osobně). Pokud jste to nestihli a prvek necháte zaevidovat až letos, můžete osvobození uplatnit poprvé až od příštího roku.