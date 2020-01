 »   »  Česká pošta zdražila. Od února si připlatíte za doručení do druhého dne

Českou poštu čeká v příštích pěti letech utahování opasků a změny, které mají pomoci podniku ze ztráty. Šéf pošty Roman Knap pro Hospodářské noviny uvedl, že se plánuje i zavírání některých poboček, postupování jiných franšízantům nebo větší využití samoobslužných kiosků. To povede třeba k tomu, že si obyvatelé malých obcí budou balíky vyzvedávat častěji prostřednictvím konceptu Pošta Partner, například v samoobsluze.

S novinkami začala Česká pošta už od začátku roku, kdy představila nový ceník. V únoru přijde dvourychlostní doručování. Kdo bude na doručení spěchat, zaplatí víc.

Nový ceník od ledna

V lednovém ceníku pošta například zdražila Doporučený dopis, Cenné psaní a Poštovní poukázku A a C, vše o tři koruny. O 40 Kč naopak zlevnila službu Doporučený balíček při rozměru „L“ (nejdelší strana do 60 cm).

Ceny České pošty od 1.1. 2020 u vybraných služeb Doporučené psaní Do 50 g – standard Do 100 g Do 500 g Do 1 kg Do 2 kg Základní cena 47 Kč 55 Kč 57 Kč 63 Kč 69 Kč Cena se Zákaznickou kartou (podání do 9 ks zásilek včetně) 45 Kč 53 Kč 55 Kč 61 Kč 67 Kč Cenné psaní Do 50 g Do 100 g Do 500 g Do 1 kg Do 2 kg Základní cena 52 Kč 56 Kč 58 Kč 64 Kč 70 Kč Cena se Zákaznickou kartou (podání do 9 ks zásilek včetně) 50 Kč 54 Kč 57 Kč 63 Kč 69 Kč Poštovní dobírková Poukázka A (připočítává se) Doporučené psaní Cenné psaní Balík do Ruky Balík na Poštu Balík Expres, EMS, Balík Nadrozměr

částka 1 – 5000 Kč 39 Kč 39 Kč 47 Kč 47 Kč 47 Kč částka 5001 – 50 000 Kč 47 Kč 47 Kč 56 Kč 56 Kč 56 Kč Poštovní dobírková Poukázka C (připočítává se) Doporučené psaní Cenné psaní Balík do Ruky Balík na Poštu Balík Expres, EMS, Balík Nadrozměr částka 1 – 5000 Kč 48 Kč 48 Kč 57 Kč 57 Kč 57 Kč částka 5001 – 50 000 Kč 59 Kč 59 Kč 71 Kč 71 Kč 71 Kč Doporučený balíček S (nejdelší strana do 35 cm) M (nejdelší strana do 50 cm) L (nejdelší strana do 60 cm) – – Základní cena 99 Kč* 119 Kč* 129 Kč – – S podáním dat elektronicky 91 Kč* 111 Kč* 121 Kč – –

Zdroj: Ceník České pošty od 1.1. 2020 s vyznačením změn, *) ceny se neměnily

Dvourychlostní doručování od února

Od února pak dojde k dalšímu potenciálnímu zdražení. Potenciálnímu proto, že bude možné se mu za cenu pozdějšího doručení zásilky vyhnout. Pošta totiž zavede dvourychlostní systém doručování.

Odesilatel si bude moci zvolit, jestli má být zásilka doručena nejrychlejším možným způsobem, tedy následující pracovní den po podání nebo zda na doručení nespěchá a zvolí tzv. ekonomický režim doručení. Podle zprávy České pošty by měla takováto zásilka dodána zpravidla do druhého pracovního dne po dni podání. Ačkoli pošta prezentuje ekonomický režim jako cenově zvýhodněný, ve skutečnosti pro něj budou platit současné ceny a doručení do druhého pracovního dne v tzv. prioritním režimu naopak o sedm korun zdraží.

Důvodem pro tuto změnu je fakt, že celkový objem listovních zásilek každoročně klesá o zhruba 10 %, naopak náklady spojené s doručováním rostou. Pokud by Česká pošta nepřikročila k popisovaným změnám, musela by navyšovat ceny všech listovních zásilek. Dvourychlostní doručování umožňuje, že zůstává zákazníkům možnost volby doručení bez dalšího zdražování, vysvětlil Petr Cinkl, ředitel divize poštovní provoz a logistika.

Dvourychlostní režimu doručování s příplatkem za prioritní režim platí pouze pro listovní zásilky (Obyčejné psaní, Doporučené psaní, Firemní psaní, Firemní psaní doporučeně). U balíků se pravidla nemění.

Například za Obyčejné psaní do 50 g zaslané v prioritním režimu tak zaplatíte od února 26 Kč. V ekonomickém režimu zůstane cena stejná jako doposud, tedy 19 Kč.

Pokud nepodáváte zásilku přímo na poště, musíte od sebe jednotlivé režimy od sebe odlišit. Zásilky v prioritním režimu je nutné označit heslem D+1 a správně ofrankovat. Na Obyčejné psaní například nalepíte písmenovou známku „A“ (u které se cena zvýší z 19 na 26 Kč) nebo jinou známku, která musí mít nominální hodnotu 26 Kč.

Zásilku v ekonomickém režimu nijak speciálně označovat nemusíte a patří na ní buď nově zavedená písmenová známka „B“ (v hodnotě 19 Kč) nebo jiná s nominální hodnotou 19 Kč.