Češi budou letos dovolenkovat hlavně v Česku, ale průzkumy se různí

Letní dovolené v roce 2020 se ponesou v o něco úspornějším duchu než v posledních letech, zhruba polovina lidí přitom stráví osobní volno v Čechách. 59 % lidí pak přiznalo, že jim letošní léto omezila krize spojená s pandemií COVID-19. Vyplývá to z průzkumu společnosti Twisto, který proběhl prostřednictvím online dotazníku během července a kterého se zúčastnilo na 450 respondentů.

Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že si letos Češi na dovolenou připravili menší obnos než v minulém roce. Více než 20 tisíc korun na osobu plánuje utratit 16 % dotázaných, v roce 2019 přitom tuto částku na osobu vydalo 25 % respondentů. 52 % lidí se v rozpočtu na osobu vejde do částky 10 tisíc Kč, loni si s tímto limitem muselo vystačit jen 27 % oslovených. 49 % lidí stráví léto v ČR, 18 % letos neplánuje dovolenou vůbec. 33 % dotázaných se přitom chce podívat i do zahraničí.



Autor: Twisto payments a.s. Průzkum na téma dovolená 2020 a koronavirus. (07/2020)

Průzkum odhalil, že pandemie COVID-19 značně ovlivnila a ovlivní výběr letních dovolených v tomto roce, většina Čechů se za hranice nevydá. Velmi nás však zaujalo zjištění, že výběrem lokality veškeré omezování končí. Spíše než aby si nechali zkazit dovolenou, omezí se Češi raději předem – 32 % lidí uvedlo, že bude šetřit raději před dovolenou než na místě, 26 % si raději užije dovolenou naplno v kratším časovém úseku a jen 3 % chtějí ušetřit na stravování. Jen 23 % lidí si myslí, že budou muset své chování na prázdninách z finančních důvodů omezit. Pro nás je to jasný signál, že si Češi chtějí dovolenou užít se vším všudy, míní Michal Šmída, zakladatel a CEO společnosti Twisto.

Nákazy koronavirem se nebojí 40 % Čechů

Podle jiného průzkumu naopak devět z deseti Čechů letos plánuje trávit dovolenou v Česku. A to zejména poznávací formou, přičemž nejoblíbenější destinací je Šumava. Pro více než 80 % Čechů je při výběru dovolené zásadní právě lokalita, naopak za málo důležité považuje 40 % lidí riziko nákazy koronavirem. Toto zase vyplývá z průzkumu iniciativy Zachraňme turismus zpracovaného výzkumnou agenturou STEM/MARK a projektem Česko v datech.

Úbytek zahraničních turistů může pro cestovní ruch znamenat výrazný pokles a ohrožení zaměstnanosti. Pomoci kompenzovat dopady může právě dovolená Čechů v tuzemsku, přestože český premiér plánuje dovolenou na Krétě a jeho manželka na Jadranu. Podle iniciativy Zachraňme turismus bude stěžejní přilákat české turisty do míst, kam obvykle jezdí zahraniční hosté. Je tedy třeba zaměřit se na Čechy a na to, co je zajímá a za co jsou ochotni utrácet. Klíčová bude úzká spolupráce mezi jednotlivými subjekty, tedy mezi regiony, ubytovacími službami, sportovními a kulturními atrakcemi, přepravci a provozovateli stravovacích zařízení.

Koronakrize zásadním způsobem změnila i běžné uvažování o letošních dovolených. Z průzkumu vyplývá, že na dovolenou delší než šest nocí plánuje i v současné době vyrazit zhruba polovina Čechů. Devět z deseti má zájem o dovolenou v České republice, a to především na Šumavě, jižní Moravě nebo v jižních Čechách. Nejoblíbenější formou dovolené jsou podle průzkumu poznávací výlety.

Kromě respondentů starších šedesáti let, kteří po poznávání nejraději relaxují, míří Češi velmi rádi také k vodě, uvádí Tomáš Odstrčil z Česka v datech. Zásadní je při výběru dovolené podle 83 % dotázaných právě lokalita. S rozdílem zhruba deseti procentních bodů je na druhém místě kvalita stravování, následovaná možnostmi aktivit a zážitků. Méně zásadní, ale stále důležitá je i cena ubytování či recenze jednotlivých míst, říká Tomáš Barčík z iniciativy Zachraňme turismus.

Hotely a penziony hrají prim

Ve výběru letošních dovolených vedou pobyty v hotelech a penzionech, a to zejména u věkové kategorie 60+ (60 %). Češi se zdráhají využít služeb sdíleného ubytování typu Airbnb (10 %), ještě méně se jim ale zamlouvají ubytovny či hostely (8 %). Kromě nejmladší kategorie (18–29 let), která kempy a karavany vnímá jako druhý nejlepší způsob ubytování, jsou kempy a karavany třetí nejméně lákavou variantou.

Hotely jsou dlouhodobě ještě lákavější pro zahraniční turisty a čím luxusnější, tím lépe. V českých pětihvězdičkových hotelech se loni ubytovalo pouze sedm procent Čechů a zbytek tvořili hosté ze zahraničí. Stejná situace byla i v hotelech, motelech a botelech se čtyřmi hvězdami, říká Tomáš Odstrčil.

Podíl přidané hodnoty vytvořené v sektoru cestovního ruchu dosahoval v roce 2019 necelých 3 %. Letošní krize však pro něj bude znamenat zásadní ránu. V ohrožení je i zhruba 241 tisíc lidí, kteří jsou podle dat ČSÚ v cestovním ruchu zaměstnáni. Nejvíce jich pracuje v restauracích (71 tisíc) a hotelech (40 tisíc). Právě poskytovatele ubytování zasáhla krize nejvíce, což potvrzují například údaje o platebním chování klientů České spořitelny.