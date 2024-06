Ceny potravin v Chorvatsku 2024: Drahotu v obchodech nepocítíte

Zajeli jsme s Měšcem do míst, kde jsme byli v červnu 2023, a porovnali ceny potravin v běžných obchodech. Protože byla neděle, Lidl byl zavřený a my sledovali ceny potravin v místních pekárnách, malých prodejnách a řetězcích Konzum.

Konzum si představte jako český Coop. Prodejny Konzumu můžete najít přímo na plážových letoviscích, třeba ani ne 50 m od moře, což je případ Bašky. Ceny v nich jsou nižší než u ostatních drobných prodejců potravin, resp. smíšeného zboží, ale na ceny Lidlu samozřejmě nemají, ten je levnější.

Ceny potravin v Chorvatsku. Konzum, Baška, ostrov Krk. (9. 6. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Jenže Konzum má i svůj hypermarket. Na cestu k němu už potřebujete auto, protože přímo u pláží jej nenajdete. Ceny v něm jsou však velmi příjemné. A výrazně nižší než v „malých“ Konzumech.





Pokud je v okolí letoviska Lidl, dokáže cenu zboží stlačit ještě o kousek níže.

Přímo u moře je mnoho různých malých pekáren. Za komfort čerstvého pečiva a nízké docházkové vzdálenosti zaplatíte vyšší cenou. Houska holt nevyjde na cca 5 Kč, ale klidně i 17 Kč.

Ceny potravin v Chorvatsku. Místní pekárny a obchůdky, Baška, ostrov Krk. (9. 6. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Článek je součástí seriálu Šetříme s Měšcem, v němž našim čtenářům radíme, kde mohou uspořit, kde najdou nejlepší cashback nebo získají bonus při založení bankovního účtu. V seriálu najdete ale i tipy, jak si vybrat dobré povinné pojištění či rady, jak ušetřit při výměně peněz.

Chystáte se letos na dovolenou do Chorvatska? Ano

Ne

U moře je draze jen mírně, nižší ceny tlačí obchodní sítě

Ale že by bylo Chorvatsko drahé či předražené? Nikoli. Ceny jsou příjemné, velmi podobné českým cenám. Pokud je cena potravin vyšší, je dána hlavně atraktivní lokací, kdy majitel obchodu spoléhá na to, že pro jeden kousek něčeho nepůjdete pěšky 2 kilometry do Konzumu. A není to špatně.

V obchodech standardně zakoupíte české pivo. Namátkou, Staropramen ve skle je za 1,35 € (33,27 Kč) a Plzeň rovněž ve skle za 1,45 € (35,73 Kč), obojí právě v Konzumu.

Pokud rádi mlsáte frýdecko-místeckou Marlenku, najdete ji i v Chorvatsku. Je však dražší, stojí 16,99 € (418,68 Kč), tedy cca o 130 Kč více než u nás. To je cena za dopravu.

Ceny potravin v Chorvatsku. Konzum, město Krk na ostrově Krk. (9. 6. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Půllitr Coca-Coly stojí jako v Česku, cca 35 Kč, dvoulitrová 54 Kč, kilo jablek je za 27 Kč.

Zásadní rozdíly jsou u mléčných výrobků. Obchody u moře je mají výrazně dražší, než když pojedete pár kilometrů do většího řetězce. Příkladem je krájený sýr Gouda, kilo můžete mít za bezmála 370 Kč, nebo i za 135 Kč. Podobný cenový rozdíl byl u základní šunky: dál od moře může být za cca 180 Kč/kg, přímo u něj i 540 Kč/kg.

Ceny potravin v Chorvatsku a okolních zemích Potravina Lidl

Rijeka (HR)

červen 2023 Baška, Zarok

místní obchod

červen 2024 Baška

místní pekárna

červen 2024 Baška

Konzum

malý obchod přímo u pláže

červen 2024 Krk

Konzum

hypermarket

červen 2024 Pečivo === Houska 65 g 14,79 Kč (0,60 €) Houska kaiserka 1 ks 4,53 Kč (0,19 €) 17,25 Kč (0,70 €) Rustikální bageta 240 g 39,43 Kč (1,60 €) Bageta 250 g 9,61 Kč (0,39 €) 16,03 Kč (0,65 €) Bílý chléb 1 kg 45,31 Kč (1,90 €) 54,46 Kč (2,21 €) 66,29 Kč (2,69 €) Toustový chléb standard 28,38 Kč (1,19 €) 28,34 Kč (1,15 €) 25,88 Kč (1,05 €) Toustový chléb máslový 37,92 Kč (1,59 €) 50,52 (2,05 €) 45,59 Kč (1,85 €) Croissant 32,04 Kč (1,30 €) Mléčné výrobky === Trvanlivé mléko 2,80 %, 1 l

19,32 Kč (0,81 €) 17,00 Kč (0,69 €) 23,16 Kč (0,99 €) Ovocný jogurt 150 g 8,82 Kč (0,37 €) Gouda, přepočet na 1 kg (plátky) 212,24 Kč (8,90 €) 367,18 Kč (14,90 €) 135,29 Kč (5,49 €) Maasdam, přepočet na 1 kg (plátky) 377,04 Kč (15,30 €) Podravec, Tilzit, Polotvrdý sýr, přepočet na 1 kg (plátky) 589,71 Kč (23,93 €) 275,76 Kč (11,19 €) Jogurt bílý, 3,20 %, 180 g 7,15 Kč (0,29 €) Ementál 1 kg 316,46 Kč (13,27 €) Bílý jogurt 2,80%, 180 g 8,82 Kč (0,19 €) Kefír Pilos 3,5%, 1 l 45,07 Kč (1,89 €) Máslo 250 g 63,83 Kč (2,59 €) Masové výrobky === Pikantní salám 1 kg (typ Poličan, Vysočina) 331,48 Kč (13,90 €) Vysočina

355,33 Kč (14,90 €) Poličan 726,97 Kč (29,50 €) Zimska salama Salám šunkového typu 417,50 Kč (17,52 €) Šunka Pikok 75 %, 1 kg 189,59 Kč (7,95 €) Šunka, nejlevnější, 1 kg 540,42 Kč (21,93 €) 172,25 Kč (6,99 €) Pizza šunka, 1 kg 98,33 Kč (3,99 €) Chlazené kuřecí prsní řízky, 1 kg 110,65 (4,49 €) Kuře celé, chlazené, 1 kg 81,57 Kč (3,31 €) Párky hot-dog Baromi 1 kg 67,96 Kč (2,85 €) Debrecínské párky 1 kg 186,05 Kč (7,55 €) Ovoce a zelenina === Banány 1 kg 23,61 Kč (0,99 €) 73,93 (3 €) 29,33 Kč (1,19 €) Ananas 1 kg 47,76 Kč (1,99 €) kus Nektarinky 1 kg 71,30 Kč (2,99 €) 135,54 Kč (5,50 €) 49,04 Kč (1,99 €) 49,04 Kč (1,99 €) Broskve 1 kg 135,54 Kč (5,50 €) 56,68 Kč (2,30 €) 53,23 Kč (2,16 €) Meloun 1 kg 28,34 (1,33 €) Brambory 1 kg

30,46 Kč (1,29 €) 19,47 Kč (0,79 €) 19,47 Kč (0,79 €) Jablka 1 kg 30,76 Kč (1,29 €) 38,20 Kč (1,55 €) 26,86 Kč (1,09 €) Rajčata

23,60 Kč (0,99 €) 58,90 Kč (2.39 €) 36,72 Kč (1,49 €) Rajčata Cherry 250 g 72,70 Kč (2,95 €) Okurka 31,79 Kč (1,29 €) 30,80 Kč (1,25 €) Cukrovinky === Nutella 750 g 150,06 Kč (6,29 €) 196,90 Kč (7,99 €) 179,65 Kč (7,29 €) Zmrzlina Twice, 1 l 78,61 Kč (3,19 €) Těstoviny, mouka, cukr, vejce === Cukr krystal 1 kg 29,32 Kč (1,19 €) Mouka 1 kg 14,54 Kč (0,59 €) Vajíčka M, 10 ks 58,90 Kč (2,39 €) Nápoje === Nescafé instantní 200 g 164,86 Kč (6,69 €) 256,04 Kč (10,39 €) Coca-Cola 1,5 l

38,63 Kč (1,62 €) Coca-Cola 2 l 60,38 Kč (2,45 €) 53,97 Kč (2,19 €) Coca-Cola 1 l 38,20 Kč (1,55 €) Coca-Cola 0,5 l 28,34 Kč (1,15 €) 34,25 Kč (1,39 €) Solevita pomerančový džus 1 l 35,53 Kč (1,49 €) Happy Day pomerančový džus 1 l 83,54 Kč (3,39 €) 58,90 Kč (2,39 €) Alkohol === Víno bílé, Mavlazija Istarska, 1 l 127,90 Kč (5,19 €) Víno růžové Frankovka, l l 152,54 Kč (6,19 €) Víno Merlot, 1 l 71,30 Kč (2,99 €) 135,29 Kč (5,59 €) Heineken 5%, 0,5 l 46,58 Kč (1,89 €) 36,96 Kč (1,50 €) Velkopopovický Kozel 4%, 0,5 l 40,66 Kč (1,69 €) Pilsner Urquell 43,13 Kč (1,75 €) Staropramen 0,5 l 45,59 Kč (1,85 €) 40,66 Kč (1,65 €) Karlovačko, ležák, 0,50 l 40,66 Kč (1,65 €) Drogerie === Toaletní papír, 3vrstvý, 10 ks 107,07 Kč (4,49 €) Toaletní papír, 3vrstvý, 16 ks 65,30 Kč (2,65 €) 73,68 Kč (2,99 €)

Galerie