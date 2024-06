Autem do Chorvatska 2024: Jak na mýto a dálniční poplatky?

Kolik vás budou stát pohonné hmoty během cesty autem do Chorvatska, jsme si už vysvětlili. Dalším nákladem jsou mýto a dálniční poplatky. Ty platíte jednak za samotné používání dálnic, ale také za některé tunely a mosty. Kolik za ně zaplatíte?

Článek je součástí seriálu Šetříme s Měšcem, v němž našim čtenářům radíme, kde mohou uspořit, kde najdou nejlepší cashback nebo získají bonus při založení bankovního účtu.

Náklady na dálnice Rakousko: 283,39 Kč

Slovinsko: 394,29Kč

Chorvatsko: 426,27 Kč (AZM), 756,49 Kč (HAC) Mýto a dálniční poplatky celkem: 1860,44 Kč Použitá trasa Mikulov (CZ) → Graz (A) → Maribor (SLO) → Zagreb (HR) → Rijeka (HR) a zpět. Použitý kurz EUR: 23,847 (19. 6. 2023) → 24,643 (9. 6. 2024)

(9. 6. 2024) HUF: 0,0639797 (19. 6. 2023) → 0,0632666 (9. 6. 2024)

Slovensko: stejná cena pro všechny

Poplatek za slovenské dálnice se meziročně nezvýšil, cenový rozdíl je způsobený slabší korunou. Poplatek za dálnice na Slovensku můžete pohodlně zaplatit online, je to stejný systém jako v Česku.

Oficiální web je https://eznamka.sk/selfcare/purchase. Funguje to i přes mobil.

Doporučení

Za slovenské dálnice zaplaťte online. Pokud chcete slovenskou D1 objíždět, bude to 1–1,5 hodiny navíc.





Dálnice na Slovensku Doba platnosti Červen 2023 → červen 2024 10 dnů 286,17 Kč (12 €) → 295,72 Kč (12 €) 30 dnů 405,41 Kč (17 €) → 418,93 Kč (17 €) 1 rok 1430,84 Kč (60 €) → 1478,58 Kč (60 €)

Rakousko: stejná cena pro všechny

Rakouské dálnice meziročně mírně zdražily a k tomu navíc se přidal horší kurz koruny vůči euru. Novinkou je 1denní dálniční poplatek za 8,90 € (211,93 Kč), ale pozor, jde o kalendářní den, ne 24 hodin od koupě. Beze změny je roční dálniční poplatek, stále stojí 96,40 € (2375,59 Kč). Mimochodem, to je o cca 75 Kč více než roční dálniční poplatek za české dálnice, jejíž kvalita a síť se však s rakouskými nedá porovnávat…

Poplatek za dálnice v Rakousku pro vozidla do 3,5 t můžete pohodlně zaplatit online, je to stejný systém jako v Česku a Slovensku.

Oficiální web je shop.sfinag.at.

Doporučení

Za rakouské dálnice zaplaťte online, zvolte si nákup na firmu.

Dálnice v Rakousku Doba platnosti Červen 2023 → červen 2024 1 kalendářní den 211,93 (8,60 €) (novinka) 10 dnů 236,09 Kč (9,90 €) → 283,39 Kč (11,50 €) 2 měsíce 691,58 Kč (29 €) → 712,18 Kč (28,90 €) 1 rok 2298,90 Kč (96,40 €) → 2375,59 Kč (96,40 €)

Maďarsko: meziroční zdražení

Dálniční poplatky v Maďarsku se meziročně zvýšily. Novinkou je 1denní dálniční poplatek, pozor, rovněž i v Maďarsku platí do konce kalendářního dne. Stojí 5150 HUF (325,82 Kč).

Maďarsko rozlišuje počty míst k sezení. Základní ceny platí pro auta do 3,5 t a 7 míst k sezení.

Pokud jedete s autem, které má 8 nebo 9 sedaček (nad 10 je to už oficiálně autobus), budete platit vyšší sazbu a je jedno, že jde o soukromé auto pro větší rodiny.

Oficiální web je https://ematrica.nemzetiut­dij.hu/en/vignette-purchase/.

Dálnice v Maďarsku pro auta do 7 sedadel včetně do 3,5 t Doba platnosti Červen 2023 → červen 2024 1 kalendářní den (novinka) 325,82 Kč (5150 HUF) 10 dnů 351,88 Kč → 404,90 Kč (6400 HUF) 1 měsíc 569,42 Kč → 655,44 Kč (10 360 HUF) 1 rok 3147,16 Kč → 3622,65 Kč (57 260 HUF) 1 rok pro konkrétní region 365,96 Kč → 421,36 Kč (6660 HUF)

Dálnice v Maďarsku pro auta s 8 a 9 sedadly do 3,5 t Doba platnosti Červen 2023 → červen 2024 1 kalendářní den (novinka) 462,48 Kč (7310 HUF) 10 dnů 511,84 Kč → 589,01 Kč (9310 HUF) 1 měsíc 806,14 Kč → 928,12 Kč (14 670 HUF) 1 rok 4467,70 Kč → 5142,31 Kč (81 280 HUF) 1 rok pro konkrétní region 732,57 Kč → 843,34 Kč (13 330 HUF)

Doporučení

Pokud vysloveně nechcete jen do Chorvatska z Česka přes Maďarsko, není žádný jiný praktický důvod jet přes něj. Když porovnáte náklady za 10denní dálniční poplatek přes Slovensko a Maďarsko (souhrnně 688,29 Kč), sice je nižší než poplatek za rakouské a slovinské dálnice (souhrnně 1071,97 Kč, tj. o 383,68 Kč více), ale je to delší trasa a více paliva. Jet přes Maďarsko má smysl jen v případě kolapsu na rakouských dálnicích, nebo pokud přes něj vysloveně chcete jet.

Slovinsko

Dálniční poplatek ve Slovinsku se meziročně nezvýšil. Nepříjemné je, že Slovinsko má jen 7denní a pak až měsíční dálniční poplatek. 10denní chybí, 1denní rovněž.

Také Slovinsko rozlišuje více kategorií osobních vozidel. Běžná auta do 3,5 t a karavany platí základní cenu (1. tabulka). Pokud ale máte auto vyšší než 1,3 m nad první nápravou, platíte výrazně vyšší cenu (2. tabulka). Na rozdíl od Maďarska nerozlišuje Slovinsko u osobních aut počet míst k sezení.

Elektronickou vinětu si můžete pohodlně koupit online. Oficiální web je https://evinjeta.dars.si/.

Základní ceny

Dálnice ve Slovinsku pro osobní auta do 1,3 m výšky nad 1. nápravou a pro karavany Doba platnosti Červen 2023 → červen 2024 7 dnů 381,55 Kč (16 €) → 394,29 Kč (16 €) 30 dnů 763,12 Kč (32 €) → 788,58 Kč (32 €) 1 rok 2802,07 Kč (117,50 €) → 2895,55 Kč (117,50 €)

Ceny po osobní auta vyšší než 1,3 m nad 1. nápravou

Kategorie osobních vozidel do 3,5 t. Vyšší auta mají vyšší dálniční poplatek. (06/2024) Autor: DARS d.d.

Dálnice ve Slovinsku pro osobní auta nad 1,3 m nad 1. nápravou Doba platnosti Červen 2023 → červen 2024 7 dnů 763,12 Kč (32 €) → 788,58 Kč (32 €) 30 dnů 1528,63 (64,10 €) → 1579,62 Kč (64,10 €) 1 rok 5604,16 Kč (235 €) → 5791,11 Kč (235 €)

Doporučení

Za Slovinské dálnice zaplaťte online.

Pokud se vám za ně platit nechce, cesta se vám prodlouží o hodinu i více, podle toho, zda pojedete z Rakouska, nebo Maďarska.

Cesta přes Slovinsko vám může ušetřit chorvatské mýto, pokud míříte na severní Istrii.

Chorvatsko

Mýto na chorvatských dálnicích se meziročně nezvýšilo. Pro finální cenu, kterou zaplatíte, potřebujete vědět, po jaké dálnici jakého správce pojedete.

Dálnice se v Chorvatsku nadále platí dvěma způsoby. Buď zaplatíte přímo na mýtné bráně, nebo si předem pořídíte bezdrátový box (krabičku) na mýto.

K platbě mýta doporučujeme používat hlavně platební karty, hotovost mějte jen jako nouzovou. Ostatně některé mýtné brány ani hotovost nepřijímají.

Chorvatsko má hlavní kategorii 1 pro vozidla do 3,5 t a do celkové výšky 1,9 m. Takže do ní spadne drtivá většina soukromých vozidel, na rozdíl od Maďarska a Slovinska.

Jak už víte, v Chorvatsku jsou tři správci dálnic:

Společnost spravuje 60 km dálnice až do konce roku 2032.

Dálnice spravovaná společností Autocesta Zagreb – Macelj. Dálnice vede od hranic se Slovinskem do hlavního města Záhřebu (06/2024) Autor: Google Inc.

Družstvo spravuje 141 km dálnic.

Mýtné brány. Dálnice spravovaná družstvem Bina Istra. Dálnice jsou na poloostrově Istrie. (04/2023) Autor: Google Inc.

Největší správce dálnic má v péči všechny zbývající dálnice v Chorvatsku, jde o 1112,40 km dálnic.

Sázka na jistotu: platební karta

Platební karta je pro platbu mýta nezbytná, navíc existují výjezdové mýtné brány, u kterých jinak než bezhotovostně nezaplatíte.

Sleva přes mýtnou krabičku ENC

Na vybraných mýtnicích si můžete zakoupit elektronický mýtný box ENC. Vypadá takto:

ENC umístěte nejlépe někde ke zpětnému zrcátku. (20. 6. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Společnost Autocesta Zagreb – Macelj používá vlastní systém, který není kompatibilní se systémy dalších dvou společností, mýtnou krabičku u ní nemůžete použít. Jde o dálnici ze Slovinska do Zagrebu.

Bina Istra a Hrvatske autoceste (HAC) používají pro elektronické mýto stejnou technologii, takže ENC box zakoupený u jedné z nich funguje i u té druhé, ale musíte si jej aktivovat u obou společností zároveň.

ENC vs. ETC Jde o název stejného zařízení, rozdíl je jen v jazycích. ENC = Elektronička naplata cestarine (chorvatsky)

ETC = Electronic toll collection (anglicky)

Balíček „ENC NEXT“ automaticky obsahuje „roaming“ na dálnicích HAC, takže vám fungovat bude, ale beze slev. Pokud chcete slevy na Istrii, musíte si koupit jiný typ balíčku, ale ten zase nebude fungovat na dálnicích HAC. Má to háček. Pro tento balíček potřebujete palivovou kartu DKV, INA, MOL nebo UTA. Nebo platební kartu vydanou chorvatskou bankou. Takže tento typ balíčku není pro turisty.

HAC mají v nabídce ENC „balíček S“, ten je pro turisty ideální. Automaticky totiž dostáváte slevu 21,74 % při použití dálnic HAC, meziročně se nezměnila. Pokud najedete na dálnice od Bina Istra, sleva tam není, ale aspoň zaplatíte, ale až poté, co si balíček od HAC zaregistrujete na nějakém z kontaktních míst Bina Istra.

Jak používat ENC od HAC na dálnicích Bina Istra ENC zakoupené od Hrvatske autoceste můžete používat na dálnicích Bina Istra po splnění této podmínky: Registrace na jednom z prodejních míst společnosti Bina Istra, a to od pondělí do soboty od 7 do 19 hodin. Prodejní místa jsou v tunelu Učka, na mýtném místě Umag a na mýtném místě Pula. Jinak vám na Istrii fungovat nebude.

Maximální doba na dálnici Na dálnici před výjezdem (tj. ještě bez uhrazeného mýta) můžete strávit max. 24 hodin.

Kolik stojí ENC

První balíček se skládá (v tomto případě) z ceny samotného hardwarového zařízení a mýta. Cena mýta je vám účtována se slevou, takže platíte méně a na ENC máte větší kredit.

Cena ENC Typ balíčku ENC PAKET S 60 Zaplacená částka 1478,58 Kč (60 €) – z toho hodnota HW zařízení 369,645 Kč (15 €) – z toho hodnota mýtného kreditu 1343,0435 Kč (54,50 €)

Slevy při používání ENC od HAC Kolik zaplatíte při dobití kreditu (příklady) Kolik dostáváte Výše slevy 20 € (492,86 Kč) 25,56 € (629,88 Kč) 21,74 % 50 € (1232,15 Kč) 69,90 € (1722,55 Kč) 21,74 % 100 € (2464,30 Kč) 127,78 € (3148,88 Kč) 21,74 %

Pokud do Chorvatska jezdíte pravidelně, sleva umí ušetřit peníze a samotné ENC navíc čas.

Tarify a slevy na ENC od HAC

Tabulka níže ukazuje přehled všech dostupných balíčků služeb ENC pro vozidla kategorie I (tj. osobní auta do 3,5 t a 1,9 m výšky).

Tarify a slevy na ENC HAC ENC 21,74 % ENC 33,48 % ENC 13,04 % Pevná sleva 21,74 % Sezónní sleva 33,48 % platí od 1. 11. do 31. 3. Trvalá sleva 13,04 % Kredit nepropadá Zbytek roku platí sleva 21,74 % Platí se jednou měsíčně Kredit nepropadá Vyúčtování na 1 faktuře Podmínkou platební karta vydaná chorvatskou bankou (Diners Club, Mastercard, Visa) Alternativně lze platit tankovacími kartami DKV, INA, MO a UTA

Tarify a slevy na ENC od Bina Istra

Tabulka níže ukazuje přehled všech dostupných balíčků služeb ENC od Bina Istra pro vozidla kategorie I (tj. osobní auta do 3,5 t a 1,9 m výšky).

Tarify a slevy na ENC Bina Istra ENC PLUS ENC EASY ENC NEXT ENC Tunel Učka

No Limit Sleva 30 %. Na tunel Učka max. 50 % Trvalá sleva 10 % na Istrii. Beze slev. Max. 70% sleva na tunel Učka. Min. kredit 23,54 € Min. kredit 23,54 € Platí se jednou měsíčně Neomezené cestování na úseku Matulji–Vranja. Kredit platí 90 dnů Kredit nepropadá Vyúčtování na 1 faktuře Měsíční platba 47,78 € Podmínkou platební karta vydaná chorvatskou bankou (Diners Club, Mastercard, Visa) Ostatní beze slevy. Alternativně lze platit tankovacími kartami DKV, INA, MO a UTA Lze kombinovat s balíčkem ENC NEXT

Doporučení pro ENC

Pokud jezdíte do Chorvatska pravidelně, koupě ENC od HAC se vyplatí. Pokud jezdíte pravidelně hlavně na Istrii, vyplatí se podstoupit administrativní boj pro zprovoznění ENC od HAC i pro dálnice od Bina Istra. Ovšem pokud jezdíte přes Slovinsko na severní Istrii, ENC je pro vás zbytečné. Jak správně zprovoznit ENC a kde jej zakoupit, popisuje článek Autem do Chorvatska: Návod, jak získat ENC a slevy.

Pro občasné cestovatele do Chorvatska je ENC zbytečná administrativní zátěž a lepší je použít platební kartu.

Na rozdíl od běžných mýtných krabiček není chorvatské ENC registrované na konkrétní vozidlo, ale na konkrétní kategorii vozidla. To znamená, že ENC je přenosné. ENC si tak můžete sdílet s ostatními a šetřit, takže třeba i vy si jej můžete půjčit od někoho, kdo jej už má (na stejnou kategorii vozidla).