Čas na výhodnější pronájem. Na trhu je víc volných bytů za nižší ceny

Co se děje na trhu s nájemním bydlením

Zájem o byty je nižší, protože část nájemníků je přestala potřebovat.

Jde například o studenty vysokých škol, ať už zahraniční, nebo tuzemské, kteří zůstali doma u rodičů a učí se online. Dále jde o zahraniční pracovníky, kteří z Česka odjeli ve strachu z pandemie domů a fungují na dálku. Zejména v Praze pak chybí poptávka po bydlení z řad personálu kaváren, restaurací či hotelů.

Dalším faktorem je home office, na který řada firem přešla. Týká se to zejména Prahy a vypadá to, že část firem si práci na dálku už ponechá jako gró a v kanceláři se budou scházet už třeba jen na porady. Zaměstnanci těchto firem tak zjišťují, že kvůli práci v Praze být nemusí a poohlížejí se (nebo už se poohlédli) po bydlení za městem.

Ceny šly dolů

Výsledek toho všeho je situace, která na trhu s nájemním bydlením dlouho nebyla. Zejména v Praze, kde byla nabídka bytů roky nedostatečná. Nyní se karta obrátila, což netěší majitele bytů, ale zájemce o ně ano. Nájemních bytů je na trhu víc a jsou za lepší ceny.

V Praze na tom má velký podíl také dočasný kolaps trhu krátkodobých pronájmů. Tento trh nyní prakticky neexistuje. Nejsou turisté, není komu byty pronajímat, a majitelé je proto nyní nabízejí k dlouhodobému pronájmu. Ceny nájmů v hlavním městě i díky tomu spadly o 10 až 20 %, v centru Prahy, kde byla nabídka krátkodobých pronájmů nejvyšší, někdy až o 50 %.

V centru Prahy jsou tak nyní k pronájmu byty za ceny často nižší či srovnatelné jako v odlehlejších částech města. Příliš velký zájem o ně ale není, protože uchazeči o dlouhodobý pronájem se obávají, že je pronajímatelé po návratu turistů vyhodí. A obávají se oprávněně.

Na hledání nového pronájmu je ideální doba

Sečteno a podtrženo, pokud chcete byt za lepší cenu, je na to teď ideální doba, a pokud už v nájmu jste, máte v zásadě možnost oslovit pronajímatele bytu, ve kterém právě bydlíte, a zkusit se s ním domluvit na slevě. Vzhledem k současné ekonomické situace, která není dvakrát růžová, by na to mohl slyšet. A byla by to výhra pro obě strany: pronajímatel by nepřišel o spolehlivého nájemníka, vy byste se nemuseli stěhovat. Pokud nekývne, nebo pokud se poohlížíte po něčem větším (či naopak menším), máte teď ideální příležitost jít za lepším.

Nabídka bytů je teď pestřejší než před pandemií, samozřejmě záleží i na lokalitě, kde hledáte. Současnou anomálií je již zmíněné centrum Prahy, kde se dají najít krásné a plně vybavené byty za příznivé ceny. Počítejte ale s tím, že je majitelé časem budou chtít pravděpodobně zpět pro turisty. Proto je vhodné o nich uvažovat spíš ve střednědobém horizontu.

Volných bytů je dvakrát víc než loni

Ze statistik společnosti Garantovanynajem.cz vyplývá, že neobsazených bytů je teď na trhu dvakrát víc než loni. Vrchol realitní sezóny, který běžně nastává na podzim, letos vůbec nepřišel. Z našich dat evidujeme zhruba dvojnásobně vyšší fluktuaci (nájemníků), než je běžné. Ta kvůli letošní situaci vede hlavně ke zvýšení míry neobsazenosti bytů, která je nyní v Česku také zhruba dvojnásobná oproti běžnému období, uvádí Viktor Mejzlík, obchodní ředitel společnosti Garantovanynajem.cz.

Podle odhadů společnosti činí míra neobsazenosti nájemních bytů na trhu zhruba 16 až 20 % oproti standardním 8 až 10 %. Koreluje totiž právě s fluktuací nájemníků.

U bytů, které patří pod naši správu, evidujeme zhruba pětiprocentní fluktuaci podnájemníků. To znamená, že každý měsíc končí podnájem u pěti procent těchto bytů a začínají se hledat noví zájemci. V běžném období ale naše neobsazenost dosahuje maximálně dvou procent. U majitelů, kteří své byty spravují sami a nemohou jim věnovat tolik času, to je odhadem až desetinásobně vyšší podíl. Přibližně tedy až dvacet procent bytů z celé nabídky na trhu, vysvětluje Mejzlík.

Právě fluktuace nájemníků je podle něj hlavním faktorem, který má vliv na cenový vývoj trhu s nájemními byty. U malých bytů typu 1+kk se nájemníci často střídají už po roce, protože jde hlavně o byty pro studenty nebo svobodné a nezadané. Byty 2+kk a větší zase nájemníci využívají v průměru tři až čtyři roky. Záleží samozřejmě i na věku obyvatel, podle kterého lze do jisté míry předvídat častější stěhování, dodává Mejzlík.

Kdy se nabídka bytů opět ztenčí?

Jak dlouho nižší nájmy a větší nabídka nájemních bytů vydrží, se dá nyní odhadnout těžko, v zásadě to ale závisí na konci opatření spojených s pandemií a několika souvisejících faktorech.

Tím prvním je návrat turistů a restart krátkodobých pronájmů. K těm se chce většina majitelů investičních bytů vrátit, jak už jsme psali v tomto článku, a to především v centru Prahy. Tam byla obsazenost bytů i cena za noc vždy vysoká, naproti tomu výše dlouhodobých pronájmů nízká, vzhledem k hodnotě nemovitosti. Krátkodobé pronájmy tam tedy vycházejí ekonomicky líp.

Dalším faktorem, který bude do obsazenosti a cen promlouvat, bude obnovení klasické výuky na vysokých školách a návrat jak tuzemských, tak zahraničních studentů do univerzitních měst. Stejně tak budou pronajímatelé vyhlížet zahraniční a sezónní pracovníky.

Pronájem, nebo vlastní byt?

Češi dávají z dlouhodobého hlediska přednost vlastnímu bydlení a podnájmy berou spíš jako startovací bydlení. S rostoucími cenami nemovitostí je ale na podnájmy odkázáno stále víc lidí, kteří nedosáhnou na hypotéky.

Na Západě přitom nájemní bydlení převažuje a lidé v něm zůstávají často celý život. Například v Německu je podle realitní kanceláře RE/MAX poměr vlastních bytů či domů k nájmům 52:48. Ve Švýcarsku žije dokonce víc obyvatel v nájemním bydlení než v osobním vlastnictví. Jedním z důvodů je právě cenová nedostupnost vlastního bydlení. Například byt v centru Paříže stojí zhruba čtyřikrát víc než srovnatelný byt v Praze. Podobně je to například ve Vídni.