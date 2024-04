Halving: O co jde a co od něj mají čekat ti, kteří vlastní bitcoiny?

Dnešní díl jsme se rozhodli věnovat aktuálnímu tématu. Během dubna totiž nastane tzv. halving. Dnes si vysvětlíme, o co jde.

Poslechněte si šestý díl podcastu Bitcoin a blondýna

Jak už jsme si uvedli ve druhém dílu podcastu Bitcoin a blondýna, bitcoin vzniká těžením. Těžaři jsou tedy důležitým článkem soukolí systému bitcoinu.





Těžaři těžbou získávají tzv. bloky. Představte si je jako imaginární nádoby s bitcoinovými transakcemi z celého světa. Když se naplní, těžaři hádají číslo, které vyhovuje nějakému zadání a reprezentuje danou nádobu. Těžení tedy není řešení komplikovaných matematických operací. Výkon ale potřeba je, protože musíte hádat co nejrychleji. Jakmile číslo někdo uhodne, nádoba se zapečetí, transakce v ní se potvrdí a proběhnou a začne se plnit další nádoba. Těžař, který uhodne číslo jako první, získává odměnu 6,25 bitcoinu (BTC). A právě zde se dostáváme k halvingu.

Když Bitcoin vznikl, byla odměna za vytěžení bloku ve výši 50 BTC. V roce 2012 se snížila na 25 BTC, v roce 2016 na 12,5 BTC a v roce 2020 na 6,25 BTC.

Odměna pro těžaře se totiž pravidelně po potvrzení každých 210 000 bloků snižuje na polovinu a právě toto půlení označujeme jako halving. Protože získání každého bloku trvá zhruba deset minut, k halvingu dochází pravidelně jednou za čtyři roky a tentokrát vychází právě na letošní duben, kdy dojde ke snížení odměny za vytěžený blok na 3,125 bitcoinu. Kromě odměny za vytěžení bloku těžaři dostávají také odměny z poplatků za transakce, které se v tom daném bloku těžily.

Přesný okamžik halvingu dopředu znám není, protože se neváže na stanovený čas ale na konkrétní vytěžený blok. Čím více se k němu ale blížíme, tím přesněji se dá okamžik halvingu odhadnout. Na webu bitcoinblockhalf.com najdete odpočet do halvingu i aktuální informace o bitcoinu.

Chcete těžit? Řešením může být pool

Možná vás napadne, že byste si doma také nějaký ten bitcoin vytěžili. Pokud ale nebydlíte na Větrné hůrce a nemáte na zahradě obří větrník, nedává dnes ekonomika těžení v našich podmínkách moc smysl. Těžební počítače (tzv. asic minery) jsou drahé, energie také. Navíc nemáte jistotu, že zrovna váš počítač někdy uhodne zmíněné číslo prezentující „nádobu plnou bitcoinových transakcí“.

Přesně proto vznikly tzv. těžařské pooly. V nich si jednotlivci sloučí výkony svých počítačů a pak má pool větší šanci, že dané číslo uhodne. V případě úspěchu pak rozdělí svým členům odměnu poměrnou částí podle toho, jak který uživatel tomu poolu přispívá svým výkonem, vysvětlil Tomáš Krause, provozovatel webu Bitcoinvkapse.cz.

Co se stane po halvingu

Kromě toho, že se odměna těžařů sníží na polovinu, nemůžeme s jistotou říci, co se stane s cenou bitcoinu, až nastane další halving. Těžaři s ním samozřejmě počítají. S každým dalším se musí zamyslet nad tím, jestli to ještě bude dávat ekonomicky smysl při stávajících nákladech, nebo jestli mohou náklady snížit třeba levnějším zdrojem energie.

Minulost ukázala, že několik měsíců po halvingu vždy cena bitcoinu strmě stoupla. Některým těžařům se po halvingu už nemusí těžba vyplácet, takže začne klesat přísun bitcoinů na trh, což zvýší cenu. Ale jak víme, minulý vývoj nemusí predikovat ten budoucí. Vlastně nevíme, co se stane. Tenhle cyklus je jiný tím, že cenový All-time high (rekordní cena bitcoinu) byl překonán už před halvingem. Ale asi se dá předpokládat, že když bude něčeho na trhu méně, cena půjde nahoru, myslí si Tomáš, podle kterého mohlo nezvyklou situace způsobit schválení ETF navázaných na bitcoiny v USA.

Kam to půjde dál?

Říká se, že halving už je v ceně bitcoinu započtený. Profi těžařům se těžba bitcoinu stále vyplatí s tím, jak roste jeho hodnota. I když na začátku byla odměna ve výši 50 bitcoinů, měly ty při přepočtení na fiat měnu nižší hodnotu než dnešních šest bitcoinů. I tak ale snižování odměny samozřejmě klade čím dál větší tlak na efektivitu, resp. hledání levnějších zdrojů energie.

Co se ale stane za dalších několik halvingů, až se bude zdát – dnešním pohledem – odměna za vytěžený blok nicotná? V souvislosti s tím Tomáš poukazuje na tzv. security budget.

Těžaři zabezpečují chod sítě bitcoinu, ale znamenají zároveň i její odolnost. Čím více jich je, tím je síť robustnější a odolná proti riziku, že síť ovládne někdo, kdo nashromáždí více jak 51 % výkonu a udělá si s ní, co bude chtít. Kdyby se na to ale teď 90 % těžařů vykašlalo, protože se jim to nevyplácí, tak se dostaneš do situace, že síť zabezpečuje jen desetinový výkon a třeba už by se někomu ekonomicky vyplatilo koupit si další výkon, přebít to a provést nějaký útok. Protože když máš více jak 51 % výkonu v síti, tak bys ji mohla ovládnout a dělat nějaké nekalosti, vysvětluje Tomáš s tím, že v současnosti kvůli velkému objemu těžebního výkonu podle jedné ze studií tento nadpoloviční výkon ekonomicky získat nelze. Decentralizace těžební síly je tak jakýmsi štítem, který síť chrání před zneužitím.





Dále v šestém dílu bavíme o dvou přístupech ohledně budoucího zabezpečení sítě pro případ, že by počet těžařů (a s ním i zabezpečení síťě) začal nějak rapidně klesat, o tom, co se asi stane, až se dotěží vše, co vytěžit jde a nakonec dáváme tip na fajn knížku o bitcoinu, kterou si na internetu můžete stáhnout zdarma.

Poslechnout si ho ale můžete i tady: