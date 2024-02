Proč se u bitcoinu stále snižuje inflace a jak celý systém funguje?

Bitcoin neexistuje ve fyzické podobě, jde o virtuální měnu ve světě jedniček a nul. Samotný systém bitcoinu funguje na síti nezávislých počítačů, jejichž uživatelé si stáhli příslušný software a začali ho v dané síti provozovat. Jak už jsme naznačili v minulém dílu našeho podcastu Bitcoin a blondýna, celá síť funguje na principu konsenzu, takže není možné do ní bez souhlasu uživatelů nijak zasahovat.

Vrátíme-li se ke zmíněné síti nezávislých počítačů, některé z nich plní roli tzv. uzlů. Uzly pomáhají síť udržovat v chodu a distribuují po ní bitcoinové transakce. Zároveň ověřují jejich platnost a potvrzují je. Kromě toho také zajišťují dodržování pravidel, kterými se síť řídí. Kontrolují například, jestli támhle Tomík je opravdu majitelem bitcoinů, které se snaží po síti poslat a jestli se náhodou támhle Jana nesnaží ty samé bitcoiny utratit třeba už podruhé. Poté, co je bitcoinová transakce odeslána do sítě, ověřuje ji hned několik na sobě nezávislých uzlů. Ty se vzájemně kontrolují, takže případnou anomálii odhalí a odmítnou. Uzel můžete provozovat na levném počítači i vy. Není třeba drahého zařízení, nepotřebujete turbo internet ani vás do roka nezruinuje vyúčtování za elektřinu.

K čemu vám to ale je? Když provozujete uzel, máte na svém zařízení kopii všeho, co se v síti bitcoinu děje. Lidi uzly provozují i proto, že chtějí přispět bitcoinové komunitě, protože čím více uzlů ta síť má, tím je systém robustnější, říká v novém dílu podcastu Tomáš Krause, který provozuje web Bitcoinvkapse.cz.

Když je ověřena platnost transakce, přidá se ta do tzv. blockchainu. Blockchain je databáze, jež uchovává všechny bitcoinové transakce tak, aby byly chráněné proti neoprávněnému zásahu z vnějšku i ze strany uzlů. Je to tedy jakási zabezpečená účetní kniha, kde jsou navždy zapsány všechny transakce z bitcoinové sítě, které navíc existují v obrovském množství kopií po celém světě.





Kromě počítačů, které plní funkci uzlů, v síti působí také speciální jednoúčelové počítače (tzv. ASIC minery) v roli těžařů. Bitcoin je totiž navržen tak, že mince se uvolňují do oběhu postupně a právě těžaři zajišťují to, že nové mince vůbec vznikají. Dřív se dal bitcoin těžit na normálním notebooku, ale obtížnost těžení roste s tím, jak roste počet těžařů. Těžit dnes bitcoin doma se už nevyplatí ani kvůli vyšším cenám elektřiny. Navíc špičková výbava na těžení v současnosti stojí jednotky tisíc dolarů. Takže dneska se to dělá spíš tak, že se při těžbě využívají přebytky energie z vodních nebo solárních elektráren, které jsou pak levné. Dneska se odhaduje, že zhruba polovina energie používaná na těžbu bitcoinu je z obnovitelných zdrojů, vysvětluje Tomáš s tím, že samotné těžení není řešení komplikovaných matematických operací, jak se často chybně říká. Jde naopak o jednoduchou operaci, kdy těžař hledá číslo, které vyhoví nějakému zadání. Náročná na celém procesu je rychlost, se kterou tyto operace probíhají.

Kromě odměny za těžení dostávají těžaři i odměnu za zpracované transakce, proto budou vždy motivovaní síť provozovat a proto uživatelé sítě platí za zasílání bitcoinů drobný poplatek.

Těžaři těžbou získávají tzv. bloky. Představte si je jako imaginární nádoby s bitcoinovými transakcemi, které se dějí po celém světě. Když se tato nádoba transakcemi naplní, těžaři hádají zmíněné číslo, které danou nádobu reprezentuje. Jakmile ho někdo uhodne, nádoba se zapečetí, transakce v ní se potvrdí – proběhnou – a začne se plnit zase další nádoba. Těžař, který uhodne číslo jako první, získává odměnu 6,25 bitcoinu. Tato odměna se ale v čase snižuje. Přesněji po potvrzení každých 210 000 bloků se sníží na polovinu (jde o tzv. halving) a tím se přísun nových bitcoinů do systému zpomaluje. Protože se každý blok potvrzuje zhruba každých deset minut, dochází k půlení cca jednou za 4 roky. Během letošního dubna klesne odměna za vytěžený blok na 3,125 bitcoinu.

Ve druhém dílu našeho podcastu si také vysvětlujeme, proč se u bitcoinu stále snižuje inflace, proč se náročnost těžby bitcoinu jednou za dva týdny automaticky reguluje a jaké bezpečnostní pojistky systém bitcoinu má.

V příštích dílech se budeme věnovat například tomu, kde můžete bitcoin koupit a jak ho bezpečně uchovávat, abyste o něj nepřišli.

