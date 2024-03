Bitcoinem zaplatíte kafe nebo pošlete milion na druhý konec světa

S bitcoinem už můžete na mnoha místech za leccos zaplatit, nebo ho využít jako alternativu tam, kde dostatečně neumí posloužit banky nebo jiné klasické platební služby.

Poslechněte si pátý díl podcastu Bitcoin a blondýna a vyhrajte tričko od firmy Trezor. Soutěžní otázku najdete dál v textu.

Blockchain vs. Lightning network

Placení bitcoinem může probíhat ve dvou režimech. Tzv. onchain transakce jsou zapsané v oné velké „účetní knize“, v blockchainu. Jde o nevratnou a trvale evidovanou platbu, se kterou se pojí vyšší poplatky a která neprobíhá okamžitě, ale až poté, co je ověřena její platnost (proběhne cca za 10 minut). Na druhou stranu transakce připisuje bitcoiny přímo vám na vaši adresu a máte nad nimi úplnou kontrolu. O tom, jak systém bitcoinu funguje, jsme si povídali ve druhém dílu podcastu Bitcoin a blondýna.





Protože jsou onchain transakce pro některé účely příliš těžkopádné a drahé, vznikla před několika lety nad blockchainem ještě jedna vrstva, které říkáme Lightning network. Platby jsou v tomto režimu rychlejší a mnohem levnější. Poplatek za transakci hradí platící a stanovuje se z výše posílané částky. Lépe se hodí pro menší transakce, které není nutné jednotlivě v blockchainu evidovat (zapisují se tam jen jednou za čas).

Tomáš Krause, provozovatel webu Bitcoinvkapse.cz, naznačuje rozdíl mezi těmito dvěma vrstvami přirovnáním k platbám v hotovosti a prostředkům uloženým v bance. Když lidé chodí do hospody a platí za útratu v hotovosti, peníze jdou z kapsy do kapsy, zatím do transakcí nevstupuje žádná další strana (jako v rámci Lightning network). Nashromážděnou tržbu pak ale hospodský raději dá do banky, kde budou peníze ve větším bezpečí (jako při onchain transakci). Podobně u větších bitcoinových transakcí oželíme peníze za vyšší poplatek výměnou za jistotu, že transakce bude bezpečně zapsaná v blockchainu.

Před pár lety bylo běžné, že všechny transakce byly onchain, protože lightning byl ještě v plenkách, byla to technologie pro pár nadšenců. Za poslední dva roky ale udělal obrovský skok kupředu, popisuje Tomáš, podle kterého už dnes většina drobných plateb, třeba právě za tu kávu, probíhá právě v tomto režimu. A to buď z mobilu na mobil nebo z mobilu na terminál. Když chceš jako obchodník nějaké peníze, tak zadáš požadovanou částku v korunách, vygeneruje se QR kód pro platícího a z jeho peněženky odejde daná částka. Výhodou je, že to všechno jde zadávat v korunách, není nutné to přepočítávat na satoshi .

Bezpečnost

Předně je třeba zmínit, že na Lightning network jsou jiné peněženky. Jde o softwarové aplikace v mobilním telefonu (např. Phoenix, Wallet of Satoshi nebo česká Bitlifi).

Jak už jsme ale upozorňovali v předchozím dílu, pro shromažďování většího obnosu v bitcoinech už je vhodnější hardwarová peněženka, třeba český (ale celosvětově úspěšný) Trezor. Z toho plyne, že i lightningové peněženky umí onchain transakce, abyste si zde shromážděné satoshi mohli přesunout na bezpečnější místo prostřednictvím transakce, která je zapsaná v blockchainu.

Lightningové peněženky se dělí na dva druhy. Custodial a non-custodial (neboli hostované a nehostované). Máte-li custodial (hostovanou) peněženku, znamená to, že vaše aktiva v ní jsou fakticky pod kontrolou provozovatele peněženky, který vlastní privátní klíče, takže v nich raději uchovávejte jen menší obnosy. Zmíněná Bitlifi a Wallet of Satoshi patří mezi custodial peněženky a mají jednoduché ovládání. Mohou tak být první volbou pro začátečníky, kteří si chtějí placení v lightningu osahat.

Váš bitcoin je vždy uložený na konkrétní veřejné adrese, jež sestává z písmen a číslic, případně může mít i formu QR kódu. Abyste s ním ale mohli nakládat, musíte mít ještě tzv. privátní klíč, který veřejný není a vy byste ho neměli nikomu sdělovat. I ten má formu číslic a písmen nebo QR kódu.

Více uživatelské zručnosti musíte projevit u nehostovaných peněženek (non-custodial), u kterých jste ale pány svých bitcoinů, privátní klíče vlastníte vy. Z výše jmenovaných je nehostovanou peněženkou jen Phoenix.

Alternativa pro zahraniční platby

Platby v bitcoinech mohou poměrně dobře posloužit v situacích, kdy jsou služby bank a platebních služeb pomalé, drahé nebo dokonce úplně nedostupné. My jsme tu v Evropě zvyklí mít klidně pět bankovních účtů. Ale lidi z Afriky nebo Jižní Ameriky tenhle luxus nemají. Navíc Jihoameričani často pracují v USA, Afričani zase v Evropě a potřebují posílat peníze domů rodinám. Často v té domácí zemi banku nemají a tak využívají různé platební služby s vysokými poplatky. Bitcoin jim to umožňuje vyřešit elegantně a bez vysokých poplatků, vysvětluje Tomáš.





V pátém dílu našeho podcastu si dál povídáme o tom, jak tyto platby fungují nebo kde najít informace o obchodnících, kteří přijímají platby v bitcoinech.

