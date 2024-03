Koupili jste si bitcoin? Poradíme, v jaké peněžence bude v bezpečí a čemu se raději vyhnout

Bitcoin dnes koupíte poměrně snadno. Pokud to uděláte, měli byste zároveň přemýšlet nad tím, do jaké kryptoměnové peněženky si ho uložíte. V předchozím dílu podcastu jsme totiž zdůrazňovali, že byste nikdy neměli nechávat větší množství zakoupených bitcoinů na burze nebo ve směnárně, protože z hlediska bezpečnosti se na takovou úschovu nemůžete 100% spolehnout.

Poslechněte si čtvrtý díl podcastu Bitcoin a blondýna a vyhrajte tričko od firmy Trezor. Soutěžní otázku najdete dál v textu.

V úvodu nového dílu se k té problematice vracíme: Oni mají sice v evidenci, že si Gábina koupila nějaké bitcoiny a měli by ti je dát, ale nejsou tvoje. Kdyby se burza nebo směnárna dostala do problémů, zkrachovala nebo majitelé utekli, tak bitcoiny nemáš, varuje Tomáš Krause, provozovatel serveru Bitcoinvkapse.cz, podle kterého ale o bitcoiny můžete přijít například i tak, že váš počítač napadne škodlivý kód, který umožní útočníkům ukrást přihlašovací údaje a vaši kryptoměnu si z burzy převést k sobě.





Je přitom prakticky vyloučeno, aby se vám jednou ukradené bitcoiny vrátily. Nefunguje to jako u klasických bank, nemáte kam zavolat, aby vám někdo peníze vrátil. A i kdyby bylo kam zavolat, technicky je v podstatě nemožné je vrátit.

Ve čtvrtém dílu podcastu Bitcoin a blondýna Tomáš cituje okřídlenou poučku, která je řadě bitcoinerů dobře známa: „not your keys, not your coins“. Odkazuje na to, že dokud nemáte svůj privátní klíč k bitcoinu, nemáte ani bitcoiny.

Váš bitcoin je vždy uložený na konkrétní veřejné adrese, jež sestává z písmen a číslic, případně může mít i formu QR kódu. Abyste s ním ale mohli nakládat, musíte mít ještě tzv. privátní klíč, který veřejný není a vy byste ho neměli nikomu sdělovat. I ten má formu číslic a písmen nebo QR kódu.

Poslechněte si třetí díl podcastu Bitcoin a blondýna a vyhrajte tričko od firmy Trezor. Soutěžní otázku najdete dál v textu.

Bitcoinové peněženky (dnes se bavíme o těch on-chain, které uchovávají bitcoiny v blockchainu) můžeme rozdělit do několika kategorií:

online peněženky,

papírové peněženky,

softwarové peněženky,

hardwarové peněženky.

Jen některé z výše jmenovaných ale dává smysl používat.





Online peněženka nabízí vlastníkům bitcoinu asi tolik bezpečí, jaké nabízí ponechání kryptoměny na burze. V těchto případech svá aktiva prostě necháváte uložené u třetí strany v online prostoru a spoléháte na jeho solidnost a dobré zabezpečení. Silná víra vám ale bitcoiny neuchrání, proto využití online peněženek nedoporučujeme.

Partner podcastu Partnerem podcastu je česká firma Braiins – světový leader v inovacích těžby bitcoinu, dodávající od roku 2011 špičkové softwarové a hardwarové produkty do celého světa. Braiins provozuje i neziskové nakladatelství, které se zaměřuje na vydávání bitcoinové literatury. V portfoliu má již přes 10 knih jak světových tak i místních autorů. Cílem je podpora lokální komunity a vzdělávání. Braiins aktuálně hledá do svého 100 členného týmu další posily. Pokud vás zajímá programovací jazyk Rust, vývoj embedded zařízení, hardware nebo Bitcoin, tak se podívejte na Braiins.com.

Papírovou peněženku si vytvoříte tak, že bitcoin prostě vytisknete na papír (ať už formou adresy nebo QR kódu) a ten uložíte na bezpečné místo. Je to řešení nezávislé na jakémkoli hardware a software, na druhou stranu papír snadno podlehne zkáze nebo ho stačí schovat tak dobře, že ho už nenajdete. Pak je vhodnější ho uložit například do bezpečnostní schránky v bance. Začátečníci ale uvítají spíš jedno z následujících dvou řešení.

Softwarové peněženky existují v podobě aplikací, které nainstalujete do počítače nebo svého mobilu. I když jde o jistější řešení než je online peněženka, stále existuje riziko, že vaše zařízení, na kterém peněženku máte, infikuje škodlivý kód, přes který útočníci bitcoiny ukradnou. Softwarová peněženka tedy vyžaduje zároveň opatrné chování v online světě a dodržování základních bezpečnostních opatření, jakým je aktualizace systémů na daném zařízení, kvalitní antivir, obezřetnost při instalaci dalších aplikací, zabezpečení před přístupem dalších osob apod.

Tomáš navíc upozorňuje, že obezřetnost je na místě už při instalaci samotné peněženky. Vždycky je lepší jít přímo na oficiální web peněženky a odtud si teprve kliknout na odkaz vedoucí na Google Play nebo App Store. Protože když jí budeš hledat přímo tam podle názvu, může ti vyjet pět peněženek a z toho čtyři podvodné. A ty mají jediný cíl, uživatele o bitcoiny připravit .

Využít můžete například softwarové peněženky:

Electrum – pro Windows, Linux, MacOS, Android. Bohužel neexistuje pro iOS (iPhone),

Green pro mobily s Androidem i iOS,

Blue Wallet– pro mobily s Androidem i iOS.

Obsáhlejší seznam tipů najdete na webu bitcoinvkapse.cz

V softwarové peněžence byste ideálně neměli mít uložený bitcoin za stovky tisíc. Uvažujte nad ní spíš jako nad klasickou peněženkou, kterou nosíte při sobě. Taky s sebou běžně nenosíte v hotovosti tak vysoké částky.

Na ty už využijte hardwarové peněženky. Jak napovídá název jde o samostatné zařízení, podobné USB přívěsku na klíče. Bez přívěsku a bez znalosti hesla k němu s vlastněným bitcoinem nenaděláte nic. Jde prakticky o neprůstřelné řešení, myslí si Tomáš a připomíná celosvětově známou a asi i nejoblíbenější hardwarovou peněženku Trezor, která vzešla z českých rukou zakladatelů společnosti Satoshi Labs.

Soutěž s firmou Trezor o trička a tři peněženky Trezor Safe 3 V každém díle podcastu probíhá soutěž o tričko od Trezoru. Po odvysílání deseti dílů vylosujeme ze všech správných odpovědí výherce dalších pěti triček a tří peněženek Trezor Safe 3. Trezor je český výrobce celosvětově první hardwarové peněženky, lídr a inovátor v oblasti bezpečné správy bitcoinu i dalších kryptoměn.

Soutěžní otázka k tomuto dílu: Co navíc umožňuje Shamir backup oproti standardnímu seedu? Odpověď zazní v podcastové epizodě k tomuto textu. Odpovídat můžete následně zde. Pravidla soutěže najdete zde. Hlasovat v tomto kole můžete do 22. března 2024.

V souvislosti s krypto peněženkami ještě nesmíme opomenout pojem seed, který označuje zálohovací frázi, kterou má každá kryptoměnová peněženka. Jde o náhodně vygenerovanou větší či menší skupinu slov, kterou jako majitel takové peněženky musíte držet v tajnosti a v bezpečí pro případ, že byste zapomněli své přístupy do peněženky nebo o ni z nějakého důvodu přišli. Právě seed vám ji pomůže obnovit i s jejím obsahem.

Poplatky vs. bezpečnost

Ač není dobré nechávat větší částky v bitcoinech na burze či ve směnárně, na druhou stranu nemusí být úplně šťastné si je posílat do peněženky po pár satoshi. Každá transakce totiž stojí nějaký poplatek. Jeho výše kolísá podle toho, jak je síť zrovna vytížená, takže může být ve výši jednoho nebo i desítek dolarů.

Pokud máte na burze pár drobných a poplatky jsou vysoké, je fajn si třeba měsíc počkat, až aktivita opadne a poplatky se sníží. Když máš na burze jen drobné, tak to prostě riskneš. Když už tam máš ale bitcoiny třeba za sto tisíc korun, tak to skousneš a zaplatíš za převod třeba deset dolarů výměnou za to, že můžeš klidně spát, dodává Tomáš.

V téhle rovnici si tedy musíte napřed zodpovědět otázku, jakou částku jste ochotni riskovat. Pro každého je tato hranice samozřejmě jinde.

Dále ve čtvrtém dílu probíráme například to, jak bezpečně uchovat seed, vysvětlujeme, co je shamir backup nebo passphrase a kdy se vám tato řešení budou hodit.

Podcast serveru Měšec.cz najdete na všech hlavních platformách – Spotify, Apple Podcasts i dalších. Sledovat můžete také náš kanál na YouTube, kam budeme jednotlivé epizody dávat.

Poslechnout si ho ale můžete i tady: