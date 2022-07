Sněmovna schvlila úsporný tarif i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje

Autor: Depositphotos

Poslanecká sněmovna schválila v rámci novely energetického zákona i legislativní rámec pro zavedení tzv. úsporného tarifu, který má pomoci domácnostem s vysokými cenami energií. Konkrétní parametry tarifu zatím nejsou známy, stanoví je vláda svým nařízením, o němž by měla rozhodovat na přelomu července a srpna. Předběžně na tuto pomoc vyhradila až 27 mld. Kč.

Úsporný tarif, který dnes schválila poslanecká sněmovna, nám dá možnost pružně reagovat na vývoj situace a podle něj pomoc domácnostem navyšovat. Vláda navíc díky tomuto nástroji získá možnost naprosto flexibilně rozhodnout, jak domácnostem s energiemi pomůže, a na základě svého nařízení jim přispět takovou částkou, jakou uzná za vhodnou, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.





O úsporný tarif nebude nutné žádat. Stát převede na odběratele slevu prostřednictvím operátora trhu automaticky. Dodavatelé ji započtou do záloh nebo do vyúčtování.

Na příspěvek plynoucí z úsporného tarifu dosáhnou i domácnosti, které mají vytápění nebo společný ohřev vody zajištěn z domovních kotelen na plyn nebo elektřinu, vysvětlil Síkela s tím, že ten bude určen pro subjekty, jež mají uzavřeny smlouvy na dodávky energií do těchto kotelen, tedy např. společenství vlastníků jednotek, bytová družstva atp.

Tyto subjekty budou pro získání příspěvku z tarifu muset předat provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě jsou jejich odběrná zařízení připojena, informaci o počtu bytů využívaných k bydlení. Distributor pak předává tento údaj operátorovi trhu a ten obchodníkům, vysvětlil Síkela s tím, že příspěvek bude započítán uživatelům bytů jako mimořádná záloha na služby do jejich vyúčtování za služby tak, jako by tuto částku uživatelé bytů sami zaplatili.

Na pomoc domácnostem s vytápěním prostřednictvím domovních kotelen vláda předběžně vyčlenila 3,6 mld. Kč.

U centrálních tepláren bude vláda rozhodovat mezi dvěma scénáři. Buď poskytne až 10 mld. Kč na modernizaci tepláren a ty výměnou za to pomoc zohlední v konečných cenách pro odběratele. Tento postup však podléhá notifikaci ze strany Evropské komise. Pokud by vláda tuto notifikaci nedostala, počítá druhá varianta s úsporným tarifem, který bude fungovat analogicky jako u domovních kotelen. Finanční příspěvek budou do vyúčtování dodávky tepla majitelům domů zohledňovat dodavatelé tepla a majitelé domu ho následně promítnou do vyúčtování služeb jako mimořádnou zálohu.

S předlohou bylo schváleno také odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje. Domácnosti, které platí tento poplatek za každou spotřebovanou megawatthodinu, hradí na podporu obnovitelných zdrojů 495 Kč.