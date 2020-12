Nezapomeňte změnit IBAN pro příjem peněz na Revolutu. Jinak vám podraží platby

V souvislosti s odchodem Spojeného království (UK) z Evropské unie dojde také ke změnám poplatků u finančních služeb. Zatím co nyní jsou bankovní převody do Spojeného království v eurech součástí regulace a tedy poplatky za ně jsou často nulové, nebo velmi nízké, od 1. 1. 2021 se to změní. Převod do UK bude považovaný za převod do země mimo EU, tedy s plnou parádou poplatků.

Revolut používá UK IBAN, právě proto ale pro EU zákazníky zřídil novou pobočku v Litvě. Jako Češi tak nově v aplikaci Revolutu vidíte litevský IBAN (začíná LT) a nic se pro vás nemění. Pokud však někde u odesílatelů plateb či příjemců inkas máte stále uveden váš původní britský IBAN (začíná GB), změnte si jej nejpozději do konce roku 2020 na nový litevský.

Revolut platby zaslané na původní britský IBAN bude přesměrovávat po dobu šesti měsíců do konce 30. června 2021. Pokud vám do konce června 2021 někdo pošle platbu na váš starý IBAN s GB, Revolut ji přesměruje na nový s LT. Peníze tak dostanete.

Ale to neřeší poplatky, protože banky odesílající platby na britský IBAN mohou od 1. 1. 2021 účtovat plné, neregulované poplatky za každou platbu. Ty se běžně pohybují v ekvivalentu okolo 300 Kč za platbu.

Týká se jen plateb v eurech, které jsou regulované. Platby v jiných měnách nyní i dále budou zpoplatněny podle sazebníků bank, na ty se regulace nevztahuje.

Tuzemských plateb v CZK se to netýká, nadále pro příjem korunových plateb můžete využívat sběrný účet u Raiffeisenbank. Více: Kolik stojí Revolut a jak na něj posílat peníze?