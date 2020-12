Žádostí o povolení zvláštního režimu bude berňák vyřizovat po celou dobu odkladu EET

Podnikatelé nemusí evidovat své tržby až do 31. prosince 2022. Bez ohledu na to, do které fáze evidence EET spadají, povinnost jim vznikne až od 1. ledna 2023. Pozastavení evidence se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb. Mimoto je pozastaveno také vyřizování žádostí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Nemusíte se však bát, že vaše žádost nebude vyřízena, dochází jen k odložení jejího vyřízení. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu bude Finanční správa přijímat až od 1. července 2022.

Jestliže máte v plánu žádat o zvláštní režim a zatím jste žádost nepodali, doporučuje vám Finanční správa, žádost podat až po 1. červenci 2022. Pokud už máte povoleno evidovat tržby ve zvláštním režimu, bude správa údajů o provozovnách zajišťována i nadále. Případná oznámení o změně údajů o provozovnách budou zpracována standardně.

Poplatníci, kteří již mají vydané povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, nebudou novou žádost znovu podávat. Měli by však sledovat, zda stále splňují podmínky pro zvláštní režim. V případě, že podmínky pro povolení zvláštního režimu přestanou splňovat, bude nutné přejít na evidenci tržeb v běžném režimu, upozorňuje Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství.

Podmínky pro zvláštní režim evidence EET:

neplátce DPH,

maximálně 2 zaměstnanci,

výše evidovaných tržeb za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesahuje 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč.