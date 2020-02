 »   »  Zvýšení životního minima pomůže dlužníkům v exekuci, zůstane jim více peněz

Nezabavitelné minimum, které nesmí exekutor strhnout dlužníkovi ze mzdy nebo jiného příjmu, se valorizovalo k 1. 1. 2020. K jeho dalšímu zvýšení dojde od 1. 4. 2020 v důsledku valorizace životního minima a znovu, letos už potřetí, pak od 1. 7. 2020, kdy se změní konstrukce nezabavitelných částek, která přinese jejich další zvýšení.

Zatímco v minulých letech se parametry pro srážky ze mzdy měnily vždy jen jednou, a to k 1. lednu daného kalendářního roku, když byly na základě pravidelné valorizace zvyšovány nezabavitelné částky na povinného dlužníka a na jím vyživované osoby a částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení (s výjimkou roku 2015, když došlo k jejich snížení), v loňském roce 2019 se měnily hned dvakrát.

Jednak se k 1. lednu 2019 uvedené nezabavitelné částky a částka, nad kterou se sráží bez omezení, zvýšily (jako běžně v jiných letech), a to v závislosti na navýšení normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel (s výjimkou jeho snížení v roce 2015). A jednak k 1. červnu 2019 se změnila konstrukce částky, nad kterou se sráží bez omezení, když nově od 1. 6. 2019 činí nikoliv jen součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu jako předtím, ale dvojnásobek této částky.

Znovu došlo tedy k jejímu zvýšení. Současně se zvýšením této částky, nad kterou se sráží bez omezení, se pochopitelně zvýšily i možné jednotlivé třetiny zbytku čisté mzdy, který zůstává z čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek, které jsou pak určující pro to, co zůstává povinnému dlužníkovi a co připadne věřitelům, když 1. třetina je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek (a event. i přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina); 2. třetina slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému; 3. třetina se vždy vyplatí povinnému, přičte se k nezabavitelným částkám a společně tvoří nezabavitelné minimum. To je základ výpočtového vzorce exekučních srážek ze mzdy, který platí pro rok 2020.

Častější změny pravidel v posledních dvou letech

Parametry (limity), respektive výpočtový vzorec nejen exekučních srážek ze mzdy pro daný kalendářní rok totiž odvisí od pravidelně pro každý kalendářní rok nově vyhlašovaného normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel a od výše životního minima jednotlivce, které je valorizováno nepravidelně a méně často. V závislosti na uvedených hodnotách se určí výše nezabavitelných částek, které nesmějí být povinnému sraženy, musejí proto vždy zůstat povinnému dlužníkovi.

Dále pak výše jednotlivých třetin čisté mzdy, po odečtení nepostižitelných částek, určujících, kolik lze srazit pro přednostní a kolik pro nepřednostní pohledávky (dluhy), nebo kolik naopak musí zůstat povinnému dlužníkovi, jakož i výše (další) částky, nad kterou se sráží povinnému dlužníkovi bez omezení. Už dříve jsme vás seznámili s výpočtovým vzorcem srážek ze mzdy pro rok 2020 (rozdělujícím a určujícím, co a kdy zůstává dlužníkovi a co a kdy připadá věřitelům).

Počet změn je letos rekordní. Dlužníci si budou polepšovat, účetní si užijí více práce

Podobně se vícekrát, a to nejen dvakrát, ale hned třikrát, změní i parametry pro srážky ze mzdy i v roce 2020. Od 1. ledna 2020 již došlo k valorizaci nezabavitelných částek a částky, nad kterou se sráží bez omezení. K 1. dubnu 2020 se zvýší životní minimum a k 1. červenci 2020 se změní konstrukce nezabavitelných částek. A to vše zase přinese další zvýšení exekučně nezabavitelného minima.

Současná výše rozhodných částek pro výpočet srážek ze mzdy

Nezabavitelnou (exekucí nepostižitelnou) částku na (osobu samotného) povinného (dlužníka) stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč, která již dlouho stagnovala (od 1. 1. 2012) a nezměnila se ani od 1. 1. 2020 (nýbrž se změní až od 1. 4. 2020), a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, která je pro rok 2020 stanovena na 6502 Kč čili jako 2/3 z částky 9912 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného činí tedy od 1. ledna 2020 nově 6608 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu představuje 1/4 z nezabavitelné částky na povinného 6608 Kč, činí tedy 1652 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, se stanoví jako dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako dvojnásobek součtu částek 3410 Kč a 6502 Kč, tato částka tedy činí od 1. 1. 2020 nově 19 824 Kč.