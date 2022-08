Životní pojištění má pomáhat. Ale jak jej vybrat?

Životní pojištění je určené především pro ekonomicky aktivní jedince, na jejichž výdělku jsou závislé další osoby, například děti. Jeho smyslem je zamezit, nebo alespoň odlehčit finanční dopady dlouhodobých či trvalých zranění, kvůli kterým pak nebudete schopni plnohodnotně nebo vůbec vykonávat své dřívější povolání. Stejně tak má pomoci rodině v případě smrti jejího živitele zajistit jí po dostatečně dlouhou dobu nějaký příjem.

Jak si ale mezi různými nabídkami pojišťoven, které životní pojištění nabízí, vybrat to, jenž vám pokryje všechna potřebná rizika v dostatečné míře? Na trhu existují dva základní typy životního pojištění: rezervotvorné životní pojištění (investiční a kapitálové životní pojištění) a rizikové životní pojištění.

Životní pojištění je produkt, který by vám měl po celou dobu svého trvání poskytovat pojistnou ochranu na dohodnutá rizika. Ne všechna totiž kryje zdravotní pojišťovna z veřejného zdravotního pojištění. Investiční životní pojištění vám umožní vytvářet si dlouhodobou rezervu, která vám po skončení pojištění pomůže například zachovat si životní standard i po odchodu do důchodu. Je tak vhodnou volbou pro ty, kteří se chtějí zajistit proti zdravotním a jiným rizikům a zároveň si vytvořit určitou finanční rezervu. Investiční životní pojištění nabízí i daňové úlevy. Daňový základ si lze snížit až o 24 000 korun za rok. Týká se to částky, která jde na krytí rizika smrti a investiční složky. Dále může na tento typ životního pojištění přispívat i zaměstnavatel, a to až 50 tisíc korun za rok, kdy ani klient, ani zaměstnavatel z této částky neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, informuje Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

Jak se pojistit

Chcete čistě pojistnou ochranu? Sjednejte si rizikové životní pojištění . Je to nejlevnější a kvalitní typ pojištění.

. Je to nejlevnější a kvalitní typ pojištění. Bojíte se následků v případě vážného úrazu? Nezapomeňte na pojištění tělesného poškození organismu, pojištění úrazu s trvalými následky či pojištění invalidity . Chybět by nemělo ani pojištění pro případ smrti .

. Chybět by nemělo ani . Chcete, aby vám pojistka i něco „vydělala“? Sjednejte si kapitálové nebo investiční životní pojištění. Jen pozor, že u investičního životního pojištění pojistka může vygenerovat i ztrátu.

Abyste měli pokryta všechna rizika, je lepší do svého životního pojištění zahrnout jak úrazové pojištění, tak i pojištění závažných onemocnění. Ze statistik totiž vyplývá, že zhruba 90 % pracovních neschopností a invalidit v ČR nezpůsobí úraz, ale právě nemoc.

12 % úmrtí je způsobeno úrazem, zbylých 88 % je způsobeno nemocí

6 % invalidit je způsobeno úrazem, zbylých 94 % procent je kvůli nemoci

9 % lidí je hospitalizováno z důvodu úrazu, zbylých 91 % je z důvodu nemoci

12 % lidí je v pracovní neschopnosti z důvodu úrazu, 88 % z důvodu nemoci

Podstatné je i správné nastavení výše pojistného plnění. Tedy částky, kterou vám pojišťovna vyplatí v případně pojistné události (vašeho zranění, případě nemoci). Vzhledem k tomu, že pojistné z životního pojištění je určeno na kompenzaci výpadku příjmu, ideální je nastavit pojistné plnění tak, aby zhruba odpovídalo výši čistého příjmu domácnosti, nebo alespoň tak, aby rodina v případě výpadku příjmu nepocítila nedostatek financí.

Myslet byste měli také na to, že pokud máte hypotéku nebo jiný finanční závazek, budete jej splácet i v situaci, kdy se budete muset spoléhat na pojistné plnění od pojišťovny. I třeba singles mají hypotéky a další finanční závazky a jejich situace je v mnohém složitější v tom, že jsou na tyto závazky sami a nemá jim v případě nouze kdo pomoci. Dobře nastavené životní pojištění jim tak dá jistotu, že při události, jako je nemoc nebo úraz, budou schopni fungovat a žít tak, aniž by to zásadně narušilo jejich finanční situaci a významně snížilo životní úroveň, podotýká Markéta Filová, specialistka na životní pojištění z České pojišťovny.

Pojišťovny nabízející životní pojištění se od sebe liší pojistným rozsahem, pojistnými limity plnění i cenou pojištění. Při výběru životního pojištění se aktivně zajímejte o jeho parametry a nesrovnávejte jednotlivé nabídky jen podle ceny. Důležité také je prostudovat pojistné podmínky, především pak výluky z pojištění. Těmi se produkty jednotlivých pojišťoven dosti liší a dá se říci, že zde bývá právě ta hranice, která odlišuje kvalitní pojistné produkty od těch levných.

Životní pojištění může mít i vaše dítě

Životní pojištění můžete pořídit i svému dítěti. V rámci životního pojištění dítěte může být například kompenzován i příjem jednoho z rodičů v případě těžké nemoci a závažného úrazu dítěte, kdy s ním musí někdo trvale zůstat doma a pečovat o něj. Dalším zásahem do rodinného rozpočtu jsou často nemalé peníze, které je třeba vynaložit na léčbu. Ozdravné a rehabilitační pobyty, speciální zdravotnické pomůcky či výživa, to vše může podpořit rekonvalescenci a umožnit rodině vrátit se co nejrychleji do normálního života. Takové výdaje se pak pohybují v desítkách tisíc korun ročně. Navíc je potřeba počítat s tím, že se některé tyto výdaje během léčby v menších či větších intervalech opakují, říká Ivana Buriánková.

Zhruba třetina Čechů o životním pojištění uvažuje

Životní pojištění stále nemá sjednáno více jak polovina Čechů. Zhruba třetina z nich (29,7 %) ale o jeho pořízení uvažuje. Vyplývá to z průzkumu společnosti EMA data, která oslovila 1035 respondentů ve věku 21–61 let. „Téměř polovina (47,3 %) z těch, kteří o životním pojištění uvažují, by se obrátila přímo na pojišťovnu, čtvrtina (25 %) na finančního poradce a zbytek (27,7 %) by si pojištění sjednal online,“ říká spoluzakladatel společnosti EMA data Martin Viktora a zároveň provozovatel webu poradci-sobě.cz.



Autor: EMA data

Dejte si však pozor na finanční poradce, kteří vám každé dva roky nabízejí novou smlouvu životního pojištění. Je dost možné, že přitom nemají na srdci váš prospěch, ale prospěch svojí peněženky. Za uzavření pojistné smlouvy totiž dostávají nemalé provize. Na druhou stranu je pravda, že starší smlouvy mohou obsahovat nedostatečnou pojistnou ochranu, ať už vlivem příliš nízkých pojistných částek, nebo vlivem zajištění jen na vybraná rizika (často pouze na riziko smrti). U flexibilních smluv zpravidla není problém rizika dopojistit nebo upravit pojistné částky. U starších smluv, tzv. kapitálového životního pojištění, nemusí být aktualizace možná a rizika jako invalidita nebo pracovní neschopnost je třeba pokrýt novými smlouvami, vysvětluje Ivana Buriánková.





Sledujte nákladovost pojištění = poplatky

Pokud uvažujete o životním pojištění, měli byste jeho výběr pořádně zvážit. Při výběru toho vhodného vám mohou pomoci srovnávače a kalkulačky. Rovněž Česká asociace pojišťoven od počátku července 2019 nabízí na svých webových stránkách kalkulačku nákladovosti investičního pojištění, která porovnává všechny produkty tohoto typu od všech pojišťoven sdružených v asociaci s výjimkou pojišťovny ERGO. Dohromady se jedná o 14 pojišťoven a 27 různých produktů. U investičního životního pojištění není důležitý jen samotný výběr investičního portfolia, kam prostřednictvím pojištění hodláte investovat.

Zajímat byste se měli také o poplatky a jejich výši, účtované pojišťovnou. Zmíněné poplatky jsou strhávány buď z přijatého pojistného, nebo z podílového účtu. Platit budete i měsíční poplatek, vstupní poplatek a také poplatek za správu fondů. Mimoto mohou mít pojišťovny také mimořádné poplatky, třeba v případě, že se rozhodnete pro změnu investiční strategie, budete mít zájem o částečný odkup a podobně.

Tip na článek: Spočítejte si, s jakým investičním životním pojištěním neproděláte.

Kalkulačka od České asociace pojišťoven za vás spočítá celkovou nákladovost (tedy poplatky) v procentech za celou dobu platnosti smlouvy v závislosti na měsíčním pojistném a době trvání pojištění. Nezohledňuje však poplatky spjaté s chováním konkrétního klienta. Jde například o bonusy spojené s bezeškodním průběhem pojištění nebo třeba sjednané smluvní pokuty. Kalkulačka nezohledňuje také poplatky spojené s rizikovou částí produktů, nákladovost jednotlivých podkladových investičních fondů, které jsou uvedeny na stránkách jednotlivých pojišťoven a klient se na ně jedním klikem dostane přímo prostřednictvím odkazu v kalkulačce, dodává Veronika Exnerová, tisková mluvčí ČAP.