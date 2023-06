Zelená karta už neplatí ve třech zemích. Po Izraeli došlo na Bělorusko a Rusko

Takzvaná zelená či bílá karta je mezinárodním dokladem, který prokazuje pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. Zatímco v zemích EU/EHP a ve Spojeném království ji můžete mít i v elektronické formě (např. v mobilu), v ostatních zemích musí být vytištěna na bílém papíru s černým písmem.

Každý stát, který je součástní zelenokaretního systému, má svoji národní pojišťovací kancelář, která má (za stát) zastoupení v Radě kanceláří se sídlem v Bruselu. Za Česko je to Česká kancelář pojistitelů, která sdružuje všechny pojišťovny sjednávající povinné ručení.

Izrael vystoupil od 1. 1. 2022

Na valném shromáždění Rady kanceláří v roce 2021 Izrael oznámil, že jeho národní kancelář ze systému zelených karet vystupuje. To mělo za následek, že od 1. 1. 2022 už zelené karty v Izraeli neplatí a zahraniční vozidla na izraelských hranicích jsou povinna uzavřít hraniční pojištění odpovědnosti.

Pojišťovny sice stále mohou vydávat ještě původní zásoby vzoru zelených karet s kódem země IL (Izrael), ale kolonka musí být přeškrtnutá. Od 1. 1. 2024 pak zkratka IL definitivně ze zelených karet zmizí.

Dopad odchodu Izraele ze zelenokaretního schématu je však prakticky nulový. Izraelské auto v Evropě téměř neuvidíte, to spíše potkáte z Íránu.

A jet do Izraele vozidlem pozemní cestou znamená buď jednosměrnou „jízdenku“, nebo značné finanční náklady. Po vlastní ose s vaším autem se z Izraele totiž dostanete třemi možnostmi:

velmi draze – po moři, jako nákladní přeprava,

ještě dráž – po zemi přes Afriku a trajektem do Evropy

a brutálně draze – letecky jako nákladní přeprava.

Po moři musíte své auto přepravit jako náklad, nejčastěji do Turecka nebo na Kypr. Poté už můžete jet po vlastní ose zpět (z Kypru pak dalším trajektem). Cena? Cca 1500 €. Proč je to tak drahé? Protože místní speditéři vědí, že tak snadno to vozidlo zpět nedostanete.

Po zemi pak znamená pokračovat do Egypta, následně do Lybie a Tuniska, odkud trajektem poplujete do Itálie. Nebo z Lybie pokračovat přes Alžírsko a Maroko do španělské Ceuty a opět trajektem. To je výlet tak na 3 týdny za cca 2000–2500 €, k tomu víza a hodně volných listů v karnetu vozidla. Přitom samotný karnet je velmi drahá záležitost.

Problémem je totiž Sýrie. Zatímco tam přes ni jet vozidlem můžete, zpět vás s izraelským razítkem v pasu a potvrzeným karnetem izraelské (nebo jordánské) celnice nepustí. Pro alternativní průjezd Irákem potřebujete jejich sponzora a speciální povolení a na Írán ze Saúdské Arábie (která vás pustí) rovnou zapomeňte.





Bělorusko a Rusko končí od 1. 6. 2023

Horší je konec zelených karet v Bělorusku a Rusku. Na rozdíl od Izraele, který se takto rozhodl sám (protože mu to nepřinášelo zásadní efekt), Bělorusko a Rusko by rádo v zelenokaretním schématu zůstalo, ale v květnu 2022 jim Rada kanceláří zaslala výpověď smlouvy.

Důvod je očekávatelný: Rusko zahájilo na Ukrajině válku a v podstatě ji vede s celým „Západem“, Bělorusko mu v tom sekunduje logistickou podporou. Oba státy navíc postupně omezily, nebo rovnou zakázaly vjezd vozidlům se značkami z EU/EHP. Vymahatelnost práv/povinností viníků nehod či poškozených je pak v těchto dvou státech velmi problematická, pokud vůbec možná.

V takové situaci pak nemůžete garantovat evropským řidičům, že jsou chráněni při způsobení nehody v Bělorusku a Rusku. Případným právům a povinnostem evropských řidičů se mohou běloruské i ruské úřady vysmát s tím, že jde o „západní“ (zelenokaretní) právo, které u nich „neplatí“. Logickým důsledkem proto bylo odeslání výpovědi běloruské a ruské národní kanceláři.

Po roční výpovědní době tak zelené karty v Bělorusku a Rusku skončí přesně 31. 5. 2023 ve 23:59:59 hod.

Od 1. 6. 2023 musí mít všechna vozidla z EU/EHP v Bělorusku a Rusku jejich hraniční pojištění.

Běloruská a ruská vozidla v EU/EHP už bez pojištění

Ale funguje to i opačně. Úderem půlnoci 1. 6. 2023 jsou všechna běloruská a ruská vozidla na území EU/EHP (tj. vozidla s jejich registračními značkami) bez platného pojištění a jejich provozovatelé (či řidiči) si musí sjednat hraniční pojištění podle státu, kde se zrovna nacházejí.

Schéma zelených karet tak nově bude pokrývat o 2 státy méně. Zelená karta od 1. 6. 2023 bude platit ve 48 státech (s výjimkou toho, že vaše pojišťovna má na nějaké státy vlastní výluky).

Kde platí zelená karta?

Stav k 1. 6. 2023.

Zelená karta pojištění odpovědnosti – územní platnost Stát Zkratka Od kdy je členem 1. Albánie AL 1992 2. Andorra AND 1996 3. Ázerbájdžán AZ 2016 4. Belgie B 1949 5. Bosna a Hercegovina BIH 1996 6. Bulharsko BG 1971 7. Černá Hora MNE 2012 8. Česko CZ 1949 9. Dánsko DK 1949 10. Estonsko EST 1992 11. Finsko FIN 1949 12. Francie F 1949 13. Chorvatsko HR 1992 14. Itálie I 1953 15. Írán IR 1976 16. Irsko IRL 1949 17. Island IS 1970 18. Lichtenštejnsko LI 1949 (prostřednictvím Švýcarska) 19. Litva LT 2003 20. Lotyšsko LV 1998 21. Lucembursko L 1949 22. Kypr CY 1996 23. Maďarsko H 1960 24. Malta M 1985 25. Maroko MA 1969 26. Moldavsko MD 1997 27. Monako MC 1949 (prostřednictvím Francie) 28. Německo D 1951 29. Nizozemí NL 1949 30. Norsko N 1949 31. Polsko PL 1958 32. Portugalsko P 1953 33. Rakousko A 1954 34. Rumunsko RO 1965 35. Řecko GR 1949 36. San Marino SM 1953 (prostřednictvím Itálie) 37. Severní Makedonie MK 1994 38. Slovensko SK 1949 39. Slovinsko SLO 1992 40. Spojené království UK 1949 41. Srbsko SRB 1954 42. Španělsko E 1953 43. Švédsko S 1949 44. Švýcarsko CH 1949 45. Tunisko TN 1969 46. Turecko TR 1964 47. Ukrajina UA 1997 48. Vatikán VA 1953 (prostřednictvím Itálie)

Bývalí členové zelenokartového schématu

V těchto státech je nutné sjednat si hraniční pojištění přímo na celnici před vjezdem na území státu.

Bývalí členové zelenokartového schématu Stát Zkratka Členství od–do Bělorusko BY 1. 1. 2003 – 31. 5. 2023 Irák IRQ 1. 1. 1982 – 31. 12. 1992 Izrael IL 1. 1. 1968 – 31. 12. 2021 Rusko RUS 1. 1. 2009 – 31. 5. 2023

Evropská území bez mezinárodního pojištění

V těchto územích neplatí žádné mezinárodní pojištění odpovědnosti z vozidla. Buď si musíte sjednat hraniční pojištění, nebo platí pravidlo „kdo narazí, je vinen“.