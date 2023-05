Investice nejsou jen akcie a dluhopisy. Lze vydělat na hokejových kartách?

Většina Čechů hodlá i letos ukládat své peníze na spořicí účty, přestože kvůli vysoké inflaci své peníze i tak znehodnocují. Vyplývá to z průzkumu, který už na konci loňského roku provedla Asociace pro kapitálový trh České republiky.

I další výsledky ukazují, že jsme v investování poměrně konzervativní – na dalších místech se totiž ocitlo investování do zlata nebo posílání peněz na stavební či penzijní spoření. Jen šest procent dotázaných řeklo, že hodlá využít alternativní investice.

Právě na takové investice se zaměřuje nový speciální seriál našeho sesterského webu Finance.cz. Kolegové v něm postupně hodlají detailně rozebrat investice do hokejových karet, Lega, drahého alkoholu, poštovních známek nebo hodinek.

Podcast Alternativní investice, který se věnuje hokejovým kartám, si můžete poslechnout rovnou zde:

První text navazuje na skončené hokejové mistrovství světa a věnuje se hokejovým kartám. Může se zhodnotit třeba vaše dětská sbírka? Pokud jste se o ni dobře starali a máte v ní zajímavé hráče, může opravdu skrývat kartu za tisíce či desítky tisíc korun.

Obecně lze například říci, že hokejové karty brankářů jsou dražší, dále se cení útočníci, nejméně pak obránci. To ovšem neplatí u superhvězd, kde jsou právě útočníci nejcennější. V Česku pak nyní nejvíc táhnou Jaromír Jágr, Dominik Hašek, David Pastrňák, Connor McDavid a další současné či minulé hvězdy NHL.





„Z investičního hlediska jsou nejzajímavější tzv. rookie karty, tedy nováčkovské karty hráče z jeho první sezóny v NHL. Stěžejní sérií nováčkovských karet jsou tzv. Young Guns z Upper Deck série,“ říká Matěj Dubský, sběratel hokejových karet a zakladatel projektu Absolute Card Collector.

„Nicméně investování rookie karet je trochu loterie, přirovnal bych to k sázení. Vlastně vsadíte svoje peníze na určitého hráče, ale může se zranit, trápit se. Nebo naopak, někteří hráči se ‚klubou‘ až po třech až čtyřech sezonách,“ dodává. Rozhovor s ním se kolegové z Financí rozhodli vydat i jako podcast.

V úvodním textu celého speciálu pak najdete rozebranou terminologii i to, jak rozeznat cenu konkrétní karty. Matěj Dubský nicméně říká, že pokud chcete do hokejových karet investovat, měli byste o hokeji něco vědět: „Investice nikdy nebude fungovat, pokud se o ten koníček nezajímáte, a tak by to asi mělo být.“