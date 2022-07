Zvýšily se vám splátky hypotéky nad únosnou hranici? Banky nabízejí úlevy

Rok 2022 tedy skutečně domácím rozpočtům nepřeje. Energie letí prudce nahoru, ceny zboží i pohonných hmot jakbysmet, stejným tempem rostou i úrokové sazby na hypotékách. Kdo nyní aktuálně řeší refixaci úrokových sazeb na další roky, dostává od bank nabídku na úrokovou sazbu na nemilosrdných cca 6 % ročně u fixace na 5 let, což na měsíční splátce může způsobit zdražení až o třetinu oproti původní výši. Jsme na nejvyšším úročení od počátku nového století, vlastně i tisíciletí.

Proto banky začínají tušit, že někteří klienti mohou začít mít problémy se splácením a připomínají jim, že existují způsoby, jak přizpůsobit výši měsíční splátky hypotéky vašim momentálním možnostem. Je však třeba si říct, že každá taková pomoc má svá negativa a také něco stojí.

Pojištění, jediná, ale drahá záchrana

Mít, či nemít pojištění schopnosti splácet, to je ta otázka, na kterou je těžká odpověď. Pokud si ho sjednáte a skutečně dojde k tomu, že v průběhu času nebudete mít na splácení hypotéky, pak vás pojištění po určitou dobu zachrání. Jedná se však jen o případy, kdy přijdete o práci, o tržby, onemocníte, nebo se stanete invalidními.

Psali jsme také: Drahá sázka na jistotu. Za pojištění schopnosti splácet hypotéku dáte i přes půl milionu

Na druhou stranu, pokud si ho sjednáte a nikdy ho nevyužijete, vyhodili jste oknem zbytečně sumu, za kterou jste mohli mít třeba nové auto. Ale aspoň jste si zaplatili klidný spánek.

Pokud pojištěni nejste a potkal vás některý z vyjmenovaných problémů, případně začne měsíční splátka hypotéky být nad vaše možnosti, nezbývá, než oslovit svoji banku.

Jak lze snížit výši měsíční splátky hypotéky? Banky nabízejí různé varianty: Snížení splátek na dočasnou dobu. K tomuto řešení se dá sáhnout ve chvíli, kdy nová výše splátek překračuje hranice vašich finančních možností a potřebujete splácet méně. Pokud se s bankou dohodnete, pak budete dočasně platit jen jistinu měsíčních splátek, úroky platit nebudete. Ty se vám však budou i nadále účtovat. Po skončení domluvené doby snížení splátek vám banka opět nastaví měsíční splátky na původní výši a k tomu přičte chybějící nezaplacené úroky. Hypotéka se vám však „natáhne“ o příslušnou dobu splácení navíc.

Dočasný odklad splátek jistiny . Pokud vám banka tento způsob povolí, pak po domluvenou dobu platíte pouze úroky, bez jistiny. Po skončení domluveného období začnete opět splácet měsíční splátku v původní výši a doplatíte dlužené úroky.

. Pokud vám banka tento způsob povolí, pak po domluvenou dobu platíte pouze úroky, bez jistiny. Po skončení domluveného období začnete opět splácet měsíční splátku v původní výši a doplatíte dlužené úroky. Dočasný odklad celých splátek (jistiny + úroků). K této variantě je vhodné přistoupit v případě, když přijdete o zaměstnání, nebo o jiný trvalý zdroj příjmů a zároveň si k hypotéce neplatíte pojištění schopnosti splácet. Dlužené splátky se obvykle platí až na konci splácení celé hypotéky, o tyto měsíce se vám tedy splácení prodlouží.

. Pokud vám banka tento způsob povolí, pak po domluvenou dobu platíte pouze úroky, bez jistiny. Po skončení domluveného období začnete opět splácet měsíční splátku v původní výši a doplatíte dlužené úroky. Dočasný odklad celých splátek (jistiny + úroků). K této variantě je vhodné přistoupit v případě, když přijdete o zaměstnání, nebo o jiný trvalý zdroj příjmů a zároveň si k hypotéce neplatíte pojištění schopnosti splácet. Dlužené splátky se obvykle platí až na konci splácení celé hypotéky, o tyto měsíce se vám tedy splácení prodlouží.

Odklad splátek bude většinou znamenat, že se splácení hypotéky o něco protáhnete. V tomto případě musí banka posoudit, zda prodloužením splácení nepřekročíte věkový limit pro splácení hypotéky, nebo maximální možnou délku splácení.

U obou variant (snížení či odklad splátek, pozn. red.) by měl mít klient přehled o svých příjmech a výdajích, protože banka je povinna tento aspekt vyhodnotit. Zároveň musí existovat dostatečný časový prostor pro splacení úvěru před dovršením produktivního věku. Klientovu situaci pak řešíme maximálně individuálně a hledáme správné řešení pro danou situaci, říká Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Věk a maximální délka hypotéky jsou dva důležité faktory, které ovlivňují rozhodnutí banky, zda vám snížení či odklad splátek povolí. Za produktivní věk se obvykle považuje horní věková hranice 70 let a maximální délka splácení hypotéky je standardně 30 let, ale v některých případech se dá prodloužit.

„Maximální doba splácení hypotéky může být až až 35 let, na které si klient může splácení hypotéky prodloužit díky snížení měsíčních splátek. Když si sjedná hypotéku na kratší dobu, třeba na 10 nebo 20 let, může potom takovou možnost využívat opakovaně. Maximální věk pro splacení hypotéky potom závisí na ekonomické aktivitě konkrétního klienta,“ uvedl pro Měšec.cz mluvčí Air Bank Roman Macháček.

Počítejte s však s tím, že jak snížení splátek, tak i odklad splátek vám hypotéku ve výsledku o určitou dobu protáhne.

Odložení splátek, nebo jen jejich snížení, ocitnete se v registru

A nejen to. Snížení i odklad splátek se projeví ve vašem úvěrovém registru. Banky totiž musí povinně reportovat každý měsíc stav všech existujících úvěrů, a to včetně zaplacené výše částky.

V případě, že uhradíte nižší částku, byť je to po dohodě s bankou, i tak se v registru objeví záznam, že splátka nebyla uhrazena v celé výši, v případě odložení splátek se ukáže, že jste nezaplatili vůbec. V prvním případě je to sice nepříjemnost, protože každá další úvěrující instituce si rozmyslí, zda vám poskytne třeba jen obyčejnou půjčku na novou pračku, ale i tak to není takový malér, jako když si splátky úplně odložíte, nebo dokonce dlužíte. Záznam zůstává v registru po dobu 4 let od splacení úvěru.





Důležité je, abyste banku sami aktivně s žádostí o úlevu oslovili už ve chvíli, kdy začínáte tušit rodící se problém, ale stále ještě poctivě splácíte tak, jak máte předepsáno. Záleží totiž na bance, zda vašemu požadavku na snížení nebo odklad splátek vyhoví. Pokud se jí ozvete až ve chvíli, kdy už splátku dlužíte, banka to hude považovat za nezodpovědnost a nemusí vám úlevu schválit.

Pokud požádáte o snížení nebo odložení splátek hypotéky, banka bude posuzovat vaše současné příjmy a výdaje a také se zaměří na platební morálku, čili podívá se do registru dlužníků. Právě proto je nutné, abyste všechny své úvěry, nejen hypoteční, spláceli včas a ve správné výši.

Podmínky získání odkladu či snížení splátek jsou u každé banky individuální, obecně je však lze shrnout do několika pravidel: v době podání žádosti nejste ve zpoždění se splátkami,

není proti vám vedeno exekuční nebo insolvenční řízení,

hypotéku už musíte mít načerpanou a musíte mít přibližně 6 zaplacených splátek,

pokud máte u banky více hypoték a u všech chcete snížit nebo odložit splátky, musíte podat žádost ke každé hypotéce samostatně.

O snížení nebo odložení splátek můžete banky žádat opakovaně, ale je nutné vzít na vědomí, že pokud banka k úlevě svojí, bude to pro vás znamenat další záznamy v úvěrových registrech.

Počítejte s tím, že si banka může v dodatku k úvěrové smlouvě vymínit, že se nesmíte dál zadlužovat bez souhlasu banky. To znamená, že si nevezmete žádnou další, ani malou půjčku.

Pokud máte u hypotéky nebo spoludlužníky, musí se změnou také souhlasit. A také jich se týká negativní záznam v úvěrovém registru.

A nebo i s hypotékou utéct jinam

Další možností, jak se můžete pokusit o snížení úrokové sazby, kterou vám vaše banka navrhla pro nové období fixace, je nechat si vypracovat nabídku u jiné banky.

Možná budete mít štěstí. Nové hypotéky teď v létě 2022 zrovna nejdou moc na odbyt, ale banky mají o nové klienty zájem. Pokud jste bezproblémový klient bez delikvence, tedy bez záznamů v registrech, mohlo by se vám podařit usmlouvat lepší úrokovou sazbu. Sazby u refinancovaných hypoték jsou samy o sobě o pár desetin procentních bodů nižší, v červenci 2022 se pohybují kolem 5,6 % p.a.