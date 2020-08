Zdražení malých zásilek z Číny a dalších třetích zemí se o půl roku odkládá

Je to dobrá zpráva pro všechny, kdo si objednávají z asijských e-shopů drobnosti jako kryty na mobily, módu nebo další doplňky. Posunutí osvobození znamená, že podobné zboží zasílané ze třetích zemí nezdraží příští rok od ledna, jak bylo původně plánováno, ale až od července. Evropská komise totiž kvůli pandemii koronaviru posunula účinnost směrnice, která nové podmínky u dovozu zásilek stanovuje.

Jak už jsme vás před časem informovali, vláda v květnu schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která na nové unijní předpisy týkající se přeshraničního elektronického obchodu reaguje. Vše, co norma obsahuje, musejí členské země EU implementovat. Opatření tedy zavádějí i ostatní státy, ne jenom my.

Do EU míří až 150 milionů malých zásilek

Ministerstvo financí před časem uvedlo, že se do Evropské unie dováží až 150 milionů malých zásilek. Ty, jejichž hodnota nepřesáhne 22 eur (v přepočtu přibližně 605 Kč), jsou v současné době osvobozeny od DPH. Zásilky, které putují z Evropské unie, však DPH podléhají. Tento stav znevýhodňuje obchodníky v Evropské unii. Podle ministerstva financí se také ukazuje, že osvobození od daně při dovozu je jedním z faktorů, které vedou k výraznému podhodnocování hodnoty dovážených malých zásilek, a tím se otevírá prostor pro obcházení daňových povinností a daňové podvody.

Jak se platí za zásilky ze zemí mimo EU Hodnota zboží do 22 EUR – bez DPH a bez cla, od 1. 6. 2021 vždy s DPH, ale bez cla.

od 22 do 150 EUR – vždy s DPH, ale stále bez cla.

nad 150 EUR – vždy s DPH a se clem (nutná celní deklarace) DPH se účtuje dle adresy dodání zásilky. Pokud přijde do ČR, DPH bude 21 %. Toto zpravidla přičte k ceně již prodejce. Clo se účtuje dle výměru celního úřadu daného státu podle typu a hodnoty zásilky. Celní řízení je placená služba, můžete se nechat za úhradu zastoupit zasílací společností (Česká pošta, UPS, DHL, Fedex apod.), nebo si vše vyběhat sami. Clo si řešíte sami, součástí však může být i DPH, následná faktura tak od zástupce celního deklaranta bude obsahovat jak clo, tak i zaplacené DPH. Do doby zaplacení cla a DPH bude zásilka uložena v celním skladě (vše ale může za vás zařídit celní deklarant).

Novela tedy zruší stávající osvobození od DPH při dovozu zboží v zásilkách do hodnoty 22 EUR. Pro tuzemské spotřebitele to bude znamenat zdražení drobného zboží ze třetích zemí o 20 až 30 %.

Nově bude zavedena povinnost platit DPH, které bude vybíráno ze všech zásilek při dovozu zboží, s výjimkou darů do hodnoty 45 eur zasílaných mezi fyzickými osobami, a podávat celní prohlášení na zásilky dodané ze třetích zemí. V současné době se zboží v poštovních zásilkách, které je osvobozeno od dovozního cla, považuje za navržené k propuštění do volného oběhu jeho předložením celnímu úřadu, uvedla mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.

Od 1. července 2021 však bude povinně vyžadováno podání elektronického celního prohlášení pro každou jednotlivou zásilku. Reálně půjde o 12 položek informací včetně popisu zboží a dalších údajů.

DPH a poplatky za celní deklaraci

Na drobné zásilky se totiž bude vztahovat také celní deklarace. Službu celního deklaranta v současné době poskytuje například Česká pošta, poplatek činí 200 Kč. Pošta vás v rámci služby zastoupí při jednání s celní správou a také za vás celní správě zaplatí DPH, kterou od vás při doručení zásilky vybere spolu s poplatkem za služby celního deklaranta.

Do základu pro výpočet DPH se v takovém případě započítává vlastní hodnota zboží, poštovné až do místa určení, clo, pokud je vyměřeno (na zboží do 22 eur se nevztahuje a nebude ani po novele), a už zmíněná služba celní deklarace.

Díky aplikaci bude možné podat celní prohlášení zdarma

Celní správa však chystá zavedení speciální aplikace, díky které budete moci podat celní prohlášení elektronicky vlastním jménem. Díky tomu ušetříte peníze, které byste jinak zaplatili České poště nebo jinému zástupci v celním řízení, který si za celní prohlášení účtuje zmíněný poplatek.

Aplikace se bude vztahovat na zásilky nepatrné hodnoty (zásilky ze třetích zemí do 150 eur) a také na zásilky ze třetích zemí mezi soukromými osobami do 45 eur.

Dosud, respektive až do doby účinnosti nových opatření v oblasti e-commerce, je za celní prohlášení u zásilek v hodnotě do 22 eur považováno pouhé jejich předložení celnímu úřadu, a to právě proto, že jsou (zatím) osvobozeny od DPH při dovozu zboží, vysvětlila Kaňková.

Elektronické, případně písemné celní prohlášení je dnes třeba podat na veškeré dovážené zboží, u kterého hodnota zásilky převyšuje 22 eur. Celní prohlášení se nyní podávají buď přes zmíněné zástupce typu Česká pošta, případně písemně nebo osobně.

Objednávky z Číny už se tolik nevyplatí

Nové podmínky prodraží nákupy z Číny a dalších zemí mimo EU a dá se předpokládat, že to řadu lidí od dalších objednávek odradí. Protože právě cena je v tomto případě hlavním rozhodovacím kritériem pro pořízení zboží, jehož kvalita navíc často není taková, jakou zákazníci čekali.

Češi tak v budoucnu pravděpodobně častěji sáhnou po zboží uvedeném na evropském trhu, tedy zboží certifikovaného v EU a splňujícího bezpečnostní a zdravotní předpisy platné pro evropský trh.

Čínské e-shopy však na novou situaci pravděpodobně zareagují a začnou si pořizovat sklady přímo v Evropě. Tím by odpadly starosti se clem a náklady na poplatky za celního deklaranta. Ze zemí EU už dodává vybrané zboží například AliExpress, který loni otevřel také svoji první kamennou prodejnu ve španělském Madridu. Firma má také svoje logistické centrum v Jenči u Prahy.