Za ekologický finanční svět. Hello bank! má svůj týden udržitelnosti

Velké firmy a společnosti hledají různé cesty k sebeprezentaci, že se samy aktivně podílejí na zmenšování uhlíkové stopy. MONETA Money Bank si pořídila flotilu elektromobilů a za rok 2021 přijme 100 % energie jen z obnovitelných zdrojů od Pražské energetiky. Česká spořitelna má dokonce vlastního manažera pro udržitelnost, který vše koordinuje. Hello bank! se v září přidala k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje, který probíhá 20.–26. 9. 2021. Tzv. týden za udržitelnost právě probíhá.

Půjčka na elektromobily

První vlaštovkou byla tzv. EKO půjčka, o které jsme psali. Novinkou je její rozšíření i na možnost pořízení elektromobilu, banka to umožní od 24. 9. 2021. Elektroauta budou mít při úvěrování zvýhodněnou úročení. Stávající úroková sazba EKO půjčky má garantované rozpětí úrokové sazby od 4,90 % do 8,90 % ročně.

Klienti banky rozhodli o podpoře projektů

Všichni klienti Hello bank! se spořicím účtem mohli vybírat z různých neziskových projektů v rámci akce Hello Země a hlasovat pro některý z nich. Program probíhal od 2. 8. 2021 do 10. 9. 202, během tohoto období klienti Helo bank! hlasovali v internetovém bankovnictví.

Se souhlasem Asociace společenské odpovědnosti, jejímž členem je Hello bank!, zaměstnanci banky nominovali 15 projektů, které již dříve poslaly svou přihlášku do cen SDGs 2021. Podle pořadí hlasů zaměstnanců postoupilo 5 finálových projektů, které nakonec získaly peníze od Hello bank!, výsledky banka zveřejnila 22. 9. 2021.

Banka tím chtěla zvýšit povědomí veřejnosti o tématu udržitelného rozvoje a finančně podpořit projekty zaměřené na naplňování principů udržitelného rozvoje . Vítězný projekt Sázíme budoucnost, patřící pod Nadaci Partnerství, získal od klientů nejvíce hlasů. Jeho cílem je připravit naši zemi na změny klimatu a vysadit do českých polí, zahrad a měst celkem 10 milionů stromů během pěti let.

Zajímavý byl způsob výpočtu podpory. Celková částka darů Hello bank! byla stanovena jako 0,05 % z celkového objemu úročených vkladů na Hello spořicích účtech. Maximum bylo 2,5 mil. Kč. Banka tedy v praxi mezi projekty rozdělila 2 113 000 Kč. Za úročený vklad považovala vklad do výše 200 000 Kč včetně, ten se totiž v současné době úročí sazbou 0,60 % p.a., nad to je sazba nulová.

Doneste do banky starý mobil…

Pokud se vám doma válí mobil, který už nechcete, a budete mít cestu kolem, můžete se stavit do pobočky Hello bank na Andělu. Od 23. 9. 2021 na ní probíhá sběrná akce mobilů ve spolupráci se společností Remobil.

Za každý takto sebraný mobil za vás Remobil přispěje 10 Kč na dobročinnost (Jedličkův ústav a školy, Mobilní hospic Ondrášek). Hlavní zprávou ale je, že mobily se následně recyklují. Prozatímní rekord je 4475 mobilů, tedy 44 750 Kč daru pro Jedličkův ústav.

… a kupte si nový

Od 20. 9. 2021 běží pobídkový program Hello bank! na podporu tzv. cirkulární ekonomiky. Ta probíhá ve spolupráci se společností Mobil Pohotovost. Postup je snadný. Zbavíte se starého mobilu a dostanete za něj peníze, nebo si doplatíte za nový. Akce se jmenuje Koupíš, prodáš, splácíš nový.

Akce vás má motivovat, abyste dali svému starému mobilnímu zařízení druhou šanci. Mobil Pohotovost od vás vykoupí mobil za „nadstandardní cenu“ (tj. až 15% bonus), o kterou poníží cenu nového zařízení. Ta může být zvýhodněná další slevou poskytnutou výrobcem nového telefonu. A abychom zůstali u bankovních služeb, s Hello bank! si rozdílnou částku můžete rozložit do více splátek a snížit tak finanční zátěž.

Mobil Pohotovost se chlubí, že „nový elektronický život“ umí dát až 95 % staré mobilní techniky, kterou vykoupí, odzkouší a nabídne dále do prodeje použitého zboží. Zbylé mobilní telefony se pak buď kompletně repasují a také zamíří zpět na prodejní pulty, anebo, pokud to jejich stav nedovoluje, jsou ekologicky zlikvidovány.

Podle firmy zpětný odkup staré mobilní techniky řeší zhruba 60 % jejich zákazníků a přibližně 30 % z nich následně využívá splátkového prodeje od Hello bank! (Banka je dlouhodobým obchodním partnerem Mobil Pohotovosti ve splátkovém prodeji.)

A jak udržitelně žijete vy? Napište nám do ankety a do diskuze.