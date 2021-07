Za co všechno ručíte, když prodáváte na bazaru třeba použité oblečení?

Prodej oblečení na bazaru může mít pro všechny zúčastněné řadu výhod. Máte například plnou skříň a při pravidelné čistce vyřadíte několik kousků, které už nechcete nosit. Oblečení je čisté, nezničené a může vypadat i jako nové, protože jste ho na sobě měli třeba jen jednou. Přijde vám škoda ho vyhodit, a tak zkusíte štěstí na internetovém bazaru, kam dané kousky nafotíte a zkusíte prodat.

Zájemce se najde, zboží si koupí a vy inkasujete peníze. Po čase se ale ozve s tím, že chce transakci zrušit. Že například zjistil nějaké skryté vady u kabátu, který u vás koupil. Nebo že uplatňuje svoje právo vrátit zboží ve 14denní lhůtě, případně že chce zboží reklamovat. Na co má kupující právo, čemu musíte vyhovět, a co naopak můžete ignorovat?

Důležité je napsat vše pravdivě

Na bazaru řada lidí uvádí, že daný kousek oblečení koupili v nějakém konkrétním obchodě. To je samozřejmě zcela v pořádku. I pokud už jste si účet z obchodu neponechali a ustřihli jste například i cedulky na prodávaném kabátu, nic se neděje.

Pokud je kabát skutečně z obchodu, jaký uvádíte, nic neporušujete. Jednoduše informujete kupujícího o tom, že kabát sice je dané značky, ale nemáte už účet a štítky jste z oděvu odstranili. Pokud i přesto kupující bude chtít kabát koupit, dojednali si de facto, že s kabátem se žádné doklady předávat nebudou. Pro užití kabátu nejsou z pohledu tohoto kupujícího relevantní a ani z jiného zákonného předpisu nevyplývá povinnost jejich předání, uvedla pro Měšec.cz advokátka Bohumila Vodičková Krpcová.

V případě, že by ale později vyšlo najevo, že kabát nebyl značkový, jde o závažné porušení smlouvy a kupující může po právu chtít od smlouvy odstoupit. To v případě, že byste se jen popletli. Pokud by dokonce vyšlo najevo, že prodávající záměrně kupujícího uvedl v omyl – věc prodával jako značkovou za daleko vyšší cenu a na kupujícím se tak obohatil, mohlo by se jednat i o trestný čin podvodu – samozřejmě za splnění podmínky výše způsobené škody dle trestního zákoníku, dodává Bohumila Vodičková Krpcová.

Pokud ale věc je značková, vy uvádíte pravdu, ale štítky ani účtenku nemáte, není to překážka prodeje, pokud o tom kupující ví a souhlasí. Takovou věc vám pak už nemůže zpětně vytknout, protože o ní věděl a souhlasil s ní.

A jak je to u šperků?

Diskutované bývají i prodeje šperku přes bazary. Máte například hodně šperků a některé už chcete poslat dál. Například stříbrné náušnice. Opět už ale nemáte účet. V tomto případě platí stejné pravidlo jako výše. Prodávající by měl s věcí doložit doklad prokazující vlastnosti zboží. Nicméně je na kupujícím, zda zboží akceptuje i bez doprovodných dokladů, protože prodávající již např. účet za náušnice nemá k dispozici. Každopádně v každém případě věc musí mít prodávajícím tvrzené vlastnosti. Pokud vyjde najevo, že takové vlastnosti věc nemá, může kupující využít svého práva z vadného plnění, informuje Bohumila Vodičková Krpcová.

Pokud tedy nemáte jak prokázat, že náušnice jsou stříbrné, protože účet už nevlastníte, neznamená to, že je jako stříbrné nemůžete prodat. Důležité je, abyste uvedli pravdu. Stříbrné šperky navíc mají i punc, kterým se jeho pravost dá dokázat velmi snadno.

Máte povinnost o vadách informovat

Co jako prodejce musíte, je informovat své potenciální kupce o tom, co vlastně prodáváte a jaké jsou vady u tohoto zboží. Upozornit musíte na všechny vady, o kterých víte. Není možné některé z nich zamlčet a doufat, že si jich případný kupec nevšimne.

Je tedy zcela v pořádku, když například prodáváte zmíněný zimní kabát a nafotíte jeho aktuální stav a upozorníte na faktické vady. To znamená, že k inzerátu připíšete, že se třeba maličko zadrhává zip, že jsou lehce zašpiněné okraje rukávů a na boku chybí upadlý knoflík. Ideálně ještě připojte fotografie, které stav kabátu dokládají. Kupující se pak může sám rozhodnout, jestli pro něj má cenu věc kupovat, nebo ne. Například u vlněného kabátu může chybějící knoflík a zašpiněný okraj rukávu hrát pro kupujícího jen malou roli, pokud je prodáván za dobrou cenu. Kabát se dá vyčistit a knoflík se přišije. Při správném zacházení se pak může jednat o nadčasový kousek, který vydrží v šatníku dlouhá léta.

Co když chce kupující obchod zrušit?

Může se stát, že kabát kupujícímu prodáte, dostanete peníze, ale následně vám kupující řekne, že chce obchod zrušit a peníze vrátit. Například proto, že mu kabát nesluší, nevyhovuje, že si ho představoval jinak apod. V takovém případě ale nemáte žádnou povinnost kupujícímu vyhovět. Protože prodej probíhá mezi dvěma fyzickými osobami, vztahují se na něj jiná pravidla než například při nákupu zboží z e-shopu.

V tomto případě nemá kupující právo chtít například kabát vrátit ve 14denní lhůtě. Žádná 14denní lhůta pro vrácení zboží v tomto případě neexistuje. Stejně tak v tomto případě nefunguje možnost reklamace tak, jak ji známe při nákupu zboží z obchodu. Nejste internetový obchod, pouze se zbavujete nepotřebných věcí jako soukromá fyzická osoba.

A co vytknutí vad?

Kupující má možnost u vás reklamovat pouze vady, o kterých jste neinformovali, a tzv. skryté vady. Kdybyste například na chybějící knoflík a zašpiněné rukávy neupozornili, měl by kupující právo vám takovou vadu vytknout a požadovat po vás určitou formu kompenzace.

Jakou, to už záleží na tom, jak se domluvíte. Může požadovat slevu z kupní ceny. Tato sleva by měla odrážet náklady kupujícího na to, aby například nechal kabát vyčistit, nebo na přišití chybějícího knoflíku. Může ale také požadovat odstoupení od smlouvy, protože je pro něj třeba příliš náročné a zdlouhavé vozit kabát do čistírny a mít s ním další starosti.

To vše ale platí jen v případě, že kupující upozorňuje na vady, o kterých jste ho neinformovali. Pokud jste kupujícího o špinavém rukávu a chybějícím knoflíku informovali, kupoval kabát s tímto vědomím a na vytknutí vad nemá nárok.

Skryté vady musí kupující prokázat

Kupující u vás nemůže uplatnit vady, které jsou způsobené například běžným opotřebením věci, protože s takovým opotřebením musí při koupi použitého zboží počítat. Pokud kupující zjistí vadu, o které nebyl informován, musí vás o ní informovat sám a ihned poté, co zboží obdrží a prohlédne si ho. Pokud začne věc řešit až se zpožděním několika týdnů, nemáte už povinnost na to brát zřetel.

Jediné vady, které u vás může uplatnit, jsou ty, o kterých jste ho neinformovali, případně skryté vady. Na ty je i při prodeji mezi dvěma fyzickými osobami lhůta 6 měsíců od prodeje. V případě skryté vady jde o vadu, která se projevila až časem, ale musela být na výrobku už v době koupě. Prokázat, že se jedná o skrytou vadu, musí kupující. Prokázání je obecně nejlepší nechat na soudním znalci a nechat si vypracovat posudek. To ale asi každý dělat nebude vzhledem k tomu, že jde o prodej použitého oblečení za několik desítek až stovek korun.

Platí i zbývající záruka?

Pozor také na zbývající záruku, kterou někteří prodávající ke zboží připojují. Pokud účtenku máte a stále ještě například u kabátu zbývá nějaká záruční lhůta, můžete účtenku kupujícímu ke kabátu přiložit. V případě, že by bylo potřeba kabát reklamovat, může se kupující zkusit obrátit přímo na obchod, kde jste kabát zakoupili vy.

Je ale dobré vědět, že záruka se vztahuje pouze na prvního majitele a nepřevádí se s prodejem zboží. U kabátu nejspíše nikdo nepozná, jestli jste ho koupili vy, nebo někdo jiný. Ale například u elektroniky, kde často zadáváte i svoje jméno na fakturu, už může být problém. Případnou reklamaci a vrácení peněz by pak obchodník právem chtěl řešit s původním majitelem, se kterým uzavřel kupní smlouvu.

Fotky z inzerátu a informace si uschovejte i vy

Ačkoli obchod už proběhl, doporučuje se, abyste si fotografie a celý inzerát někde zálohovali pro případ pozdějších sporů. Může se snadno stát, že se po čase nový majitel kabátu ozve s tím, že chce kabát vrátit, že má vady, o kterých jste ho neinformovali, apod.

Podle zákona by musel kupující prokázat, že šlo o skryté vady nebo o zamlčení vad. Problém ale může nastat, když se do celé situace vloží správce dané platformy, kde své oblečení nabízíte. Ten totiž v obchodních podmínkách může mít stanoveno, že o sporných situacích rozhodne on, pokud se na něj nespokojený kupující obrátí.

Vy s obchodními podmínkami souhlasíte ve chvíli, kdy si vytváříte na bazaru účet a inzerujete tam svoje oblečení. A ačkoli kupující nemusí být schopen prokázat, že vada byla skrytá nebo zamlčená, může správce platformy ve sporné situaci rozhodnout v jeho prospěch. Vám nařídí vrátit peníze a přijmout zboží zpět. Vy tomu sice vyhovět nemusíte, ale hrozí vám smazání účtu a s tím i kladných hodnocení, kterých jste dosáhli a která mohou pro ostatní potenciální kupce být rozhodující, že jste seriózní prodejce, a ne podvodník.

Doporučuje se proto uschovat si původní inzerát s dobře nafoceným zbožím, který by dokládal, v jakém stavu jste zboží prodávali.