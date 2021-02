Za co jste utráceli? Informace o platbách kartou budou přehlednější

Možná to taky znáte. Projíždíte historii plateb v digitálním bankovnictví a u některých položek si lámete hlavu, za co jste vlastně utráceli. Někdy je těžké platbu identifikovat, jindy je to jasné na první pohled, pokud se vám u částky zobrazí také logo obchodníka.

Některé tuzemské banky už ve větší či menší míře detailnější informace o platbách, jako je právě logo obchodníka či jeho adresa, poskytují. Vlastní řešení, které má platby ještě více zpřehlednit, už mají také karetní společnosti jako Mastercard a Visa.

Mastercard chce informace u všech obchodníků od příštího roku

Mastercard představil svoje řešení na lepší identifikaci plateb minulý týden. Společnost obchodníkům nabízí možnost nahrát svoje údaje včetně loga do systému přes web svojí dceřinné společnosti Ethoca. To je první podmínka pro to, aby se poté údaje mohly objevit držiteli platební karty u transakce v mobilní aplikaci.

Mastercard plánuje, že od příštího roku bude přítomnost těchto údajů u karetních transakcí standardem. To znamená, že by se podle plánů společnosti měly objevit u každé transakce její platební kartou. Kromě loga a názvu obchodníka bude možné zobrazit i další údaje, jako například adresu provozovny a její polohu na mapě. A počítá se i s dalším vylepšením.



Autor: MasterCard Internationa Řešení Mastercard pro zobrazování informací u karetní transakce. Vlevo situace před, vpravo po implementaci systému. (10. 2. 2021)

Již brzy by mělo být možné rozšířit možnosti představeného řešení také o zobrazení digitální účtenky za nákup, uvedl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Banka musí systém implementovat

Aby se však logo a další informace v digitálním bankovnictví zobrazovaly, musí to umožnit také banka, která platební kartu vydala. Společnost Mastercard na implementaci řešení dceřiné firmy Ethoca a zpřístupnění této databáze log a dalších údajů s českými bankami spolupracuje už nyní, říká Michal Čarný.

Některé banky tyto informace svým klientům v elektronickém bankovnictví nabízejí už teď. Podle Čarného k tomu využívají buď vlastní, nebo nějaké externí řešení. Svá loga v současných systémech zpřístupňují hlavně velcí obchodníci. Naše řešení nabízí tuto službu všem obchodníkům včetně těch nejmenších, doplňuje.

Mluvčí Komerční banky Michal Teubner uvedl, že banka novou službu Mastercardu vítá. Detailnější informace o platbách klientům usnadní orientaci v jejich výdajích, digitální účtenka pak umožní mít doklady o nákupech na jednom místě. To usnadní zejména případné reklamace zboží, říká.



Autor: Veronika Němcová Logo obchodníka v mobilním bankovnictví Komerční banky je nyní jen u některých plateb. (10. 2. 2021)

V digitálním bankovnictví Komerční banky se nyní logo a název společnosti zobrazují u karetních transakcí vybraných obchodníků. Jde například o poskytovatele telekomunikačních služeb, čerpací stanice nebo bankomaty jiných bank.

Kategorizace podle typu obchodů

Například Raiffeisenbank v mobilním i internetovém bankovnictví u karetních transakcí doplňuje logo, název obchodníka, případně i jeho adresu, přibližně u 80 % transakcí. Využívá k tomu řešení od českého startupu Dateio.

Dále v mobilním bankovnictví zobrazujeme asi 14 základních kategorií výdajů, kategorizace je automatická u karetních transakcí, ostatní transakce (například platby) si klienti mohou kategorizovat ručně, ale chtěli bychom zautomatizovat i toto, vysvětlil expert na digitalizaci v Raiffeisenbank Michal Bošina.

Banka podle něj začala jednoduchými měsíčními grafy s výdaji po kategoriích, ale uvažuje i o dalším rozšíření včetně správy rozpočtů. Všechny koncepty testujeme s našimi klienty, abychom nabízeli to, co potřebují, dodává.

Automatickou kategorizaci plateb podle typu obchodů umí například aplikace Revolut nebo Twisto. Twisto už přes dva roky poskytuje také detailní informace o platbách.

Každá Twisto platba má v aplikaci dohledatelné logo prodejce, mapu, kde se nakupovalo, i digitální výpis transakce. Navíc ke každé platbě lze nahrát fotku účtenky, což je například pro reklamační účely plně dostačující. Víme, že tuto možnost naši zákazníci a zákaznice běžně využívají, říká chief portfolio officer Twista Lukáš Hurych.

Pro online nákupy s Twisto Pay, tedy pro klienty a klientky bez registrovaného Twisto účtu, Twisto poskytuje opis daňového dokladu.

Visa představila systém na identifikaci obchodníků v roce 2020

Obdobné řešení jako Mastercard už loni představila také společnost Visa.

Je nesmírně důležité, aby zákazníci v bankovním výpisu vždy snadno dohledali, u koho své peníze utratili. Nákupní návyky se dnes proměňují mnohem častěji a zákazníci se o své útraty zajímají s větší důsledností, říká k tomu Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.

Řešení Visy už je v Česku k dispozici, banky jej však zatím nevyužívají. Implementace ze strany bank je přitom podmínkou toho, aby mohli klienti bank, respektive držitelé karet, tato nová řešení využívat.